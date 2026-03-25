Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Tháng 2-2026, qua kiểm tra trên tuyến, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vi phạm trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.

Theo đơn vị này, từ năm 2025 đến nay, qua công tác tuần tra đã phát hiện 85 trường hợp vi phạm hành lang ATGT tại 26 xã, phường trên các tuyến QL 1, QL 19, QL 14 và đường Trường Sơn Đông.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng công trình, dựng mái che, mở đường đấu nối trái phép, lấn chiếm gầm cầu và hành lang đường bộ.

Khu Quản lý đường bộ III đã lập biên bản nhiều trường hợp, chuyển hồ sơ về địa phương nhưng chưa được khắc phục, thậm chí tồn tại kéo dài. Tình trạng này xuất hiện tại nhiều địa phương, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ - đơn cử như các xã: Ia Khươl, Chư Sê, Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Tây Sơn…

Tại Km113+800 trên quốc lộ 19 (đoạn qua xã Hra), từ tháng 12-2025, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 (Khu Quản lý đường bộ III) phát hiện 1 trường hợp tự ý đắp, san lấp mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp khoảng 50 m hành lang và mặt đường.

Sau khi kiểm tra thực tế, đơn vị này đã phối hợp với UBND xã Hra và Công ty TNHH BOT 36.71 lập biên bản, yêu cầu dừng thi công.

Mặc dù chưa được cấp phép đấu nối với quốc lộ 19 nhưng Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường đã tự ý đổ đất, san lấp mặt bằng, xây dựng trong phạm vi hành lang đường bộ. Ảnh: M.P

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Minh Quang - Chủ tịch UBND xã Hra - xác nhận, khu vực san lấp thuộc diện tích đất của Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường (phường Quy Nhơn Bắc).

Dự án kho trung chuyển - cấp phát và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại đây đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 42 tỷ đồng, diện tích khoảng 9.245 m². Tuy nhiên, đến nay, dự án chưa được cấp phép xây dựng và cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đấu nối vào QL 19.

“Đây là dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa có giấy phép xây dựng. Do đó, việc san lấp, thi công là sai quy định và địa phương đã lập biên bản, yêu cầu tạm dừng hoạt động” - ông Quang cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ tháng 12-2025, dù chưa hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý, khu đất này đã được san ủi, vận chuyển đất từ nơi khác đến san lấp với khối lượng lớn.

Tuy nhiên, đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa áp dụng hình thức xử lý nào đối với công ty. Trong khi đó, cách vị trí này hơn 100 m, lô đất của ông Nguyễn Ngọc Huệ (thôn Phú Danh, xã Hra) do tự ý san gạt, khai thác đất để phục vụ việc san lấp mặt bằng đã bị UBND xã Hra lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi san gạt làm hạ thấp bề mặt đất; đồng thời truy thu 75 triệu đồng tiền khoáng sản.

Trước thực trạng vi phạm còn diễn biến phức tạp, Sở Xây dựng cho biết đã tổng hợp các vi phạm, đang yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, không để tái diễn các hành vi lấn chiếm hành lang ATGT, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Việc xử lý cần được thực hiện quyết liệt, đồng bộ để chấm dứt tình trạng vi phạm kéo dài, lập lại trật tự trong quản lý hành lang ATGT đường bộ. Qua đó, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời giữ gìn kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.