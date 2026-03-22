Xử lý nghiêm hành vi vượt rào chắn đường sắt

(GLO)- Tình trạng người điều khiển phương tiện cố tình vượt đường ngang qua đường sắt khi đèn đỏ đã bật sáng, cần chắn đang hạ vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Cố tình vi phạm tín hiệu đường sắt

Ngày 16-3, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, CA tỉnh) đã mời tài xế N.Đ.Đ. (xã Phù Cát) đến làm việc để làm rõ hành vi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường sắt khi chắn đang hạ.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đúng quy định tại đường ngang có cần chắn tự động đoạn qua phường Bình Định. Ảnh: K.A

Theo dữ liệu camera, lúc 17 giờ 54 phút ngày 4-2, tại km 1098+550, đoạn qua xã Tuy Phước Tây, khi tàu SE1 đang lưu thông và cần chắn đã hạ xuống bảo đảm an toàn, ông Đ. vẫn điều khiển ô tô vượt qua đường ngang. Tại buổi làm việc, tài xế thừa nhận đã quan sát thấy tín hiệu cảnh báo nhưng vẫn cố tình đi qua vì cho rằng tàu còn xa. Sau khi được lực lượng CSGT phân tích, người này nhận thức rõ hành vi nguy hiểm và cam kết chấp hành nghiêm quy định khi qua đường ngang.

Trước đó, qua hệ thống camera giám sát tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, lực lượng chức năng cũng phát hiện tài xế N.C.T. (phường Hoài Nhơn) điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng vào lúc 7 giờ 28 phút ngày 27-2 tại km 1007+950. Sau khi xác minh, Trạm CSGT Tuy Phước đã mời tài xế T. đến làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm. Với lỗi này, người điều khiển phương tiện bị phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng GPLX 2 tháng theo quy định.

Theo ngành chức năng, phần lớn vi phạm tại đường ngang xuất phát từ tâm lý chủ quan, “tranh thủ” thời gian của người điều khiển phương tiện. Trung tá Hồ Thị Thanh Hải-Phó Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước-cho biết: Khi tàu hỏa lưu thông với tốc độ từ 60 - 80 km/giờ, quãng đường hãm phanh rất dài nên nếu xảy ra tình huống bất ngờ tại đường ngang thì gần như không thể xử lý kịp. Một số người dù đã thấy tín hiệu cảnh báo nhưng vẫn cố tình vượt qua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng bản thân mà còn đe dọa an toàn chạy tàu.

Từ ngày 25-2 đến nay, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 40 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường sắt (gồm 1 xe tải, 2 ô tô con, 37 xe máy). Trong đó có 29 trường hợp vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng; 1 trường hợp vượt rào chắn khi chắn đang hạ; 10 trường hợp dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường ngang. Đồng thời, 27 trường hợp bị tước quyền sử dụng GPLX.

Siết kiểm tra, bảo đảm an toàn trên tuyến

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh hiện có 66 đường ngang giao cắt với đường bộ, trong đó 24 đường ngang có người gác; 41 đường ngang có hệ thống cảnh báo tự động và cần chắn tự động; 1 đường ngang chỉ có biển báo. Đây đều là những vị trí có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu người tham gia giao thông không chấp hành tín hiệu cảnh báo.

Trạm CSGT Tuy Phước lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với tài xế N.Đ.Đ. (SN 1977, xã Phù Cát) đã có hành vi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi thanh chắn đang dịch chuyển. Ảnh: K.A

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình - cho biết: Đơn vị đang phối hợp với Phòng CSGT, lực lượng tuần đường và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tại các điểm giao cắt. Thông qua phối hợp tuần tra, kiểm soát, các hành vi vi phạm như vượt đường ngang khi tín hiệu cảnh báo đang hoạt động, cố tình đi qua khi cần chắn hạ sẽ được phát hiện, xử lý kịp thời.

Cùng với đó, lực lượng CSGT duy trì kiểm tra thường xuyên, tập trung tại các đường ngang có lưu lượng phương tiện lớn, vừa xử lý vi phạm, vừa kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành. Việc “bám địa bàn” được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế vi phạm ngay từ cơ sở.

Trung tá Trần Hải Hoàng - Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng 6 (Cục CSGT) cho hay, lực lượng CSGT đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Dữ liệu từ hệ thống camera giám sát được khai thác hiệu quả, kết nối với các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn chạy tàu trên toàn tuyến.

Với mật độ khoảng 36 chuyến tàu mỗi ngày đêm, tốc độ lưu thông từ 60 - 80 km/giờ, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nếu người tham gia giao thông thiếu ý thức chấp hành. Do đó, việc tuân thủ nghiêm tín hiệu cảnh báo tại các đường ngang là yếu tố then chốt để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.