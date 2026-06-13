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2 năm tù cho đối tượng mượn xe bạn mang đi “cắm”

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Ngày 12-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 11 - Gia Lai đã tuyên phạt Ngô Văn Đạt (SN 1998, trú tại xã Chư Sê) 2 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sau khi mượn xe máy của bạn rồi mang đi “cắm”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 23-2, Đạt đến nhà của bạn là Rmah Sơn (thôn Hăng Ring, xã Chư Sê) mượn xe máy đi lên phường Pleiku giải quyết công việc. Anh Sơn đã cho bạn mượn chiếc xe Honda Air Blade trị giá khoảng 45 triệu đồng.

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Bị cáo Đạt đã bị xử phạt 2 năm tù giam vì mang xe bạn đi cắm lấy tiền tiêu xài. Ảnh: ĐVCC

Sau khi giải quyết xong công việc, Đạt không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định mang chiếc xe máy trên đi cầm cố. Đối tượng đến một quán cà phê ở đường Nguyễn Văn Cừ (phường Diên Hồng) “cắm” chiếc xe để lấy 13 triệu đồng.

Không thấy bạn trả lại chiếc xe, anh Sơn gọi điện cho Đạt nhiều lần nhưng không được nên đã đến Công an xã Chư Sê trình báo. Công an xã Chư Sê đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Đạt.

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