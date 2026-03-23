Đã xử lý bất cập tại nút giao thông cầu Gành

(GLO)- Ngày 21-3, đại diện Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định cho biết vừa điều chỉnh các biển báo giao thông để khắc phục bất cập tại khu vực nút giao quốc lộ 19 - quốc lộ 1 (thường gọi là nút giao thông cầu Gành, thuộc tổ dân phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam).

Cụ thể, đơn vị đã điều chỉnh biển báo “Cấm xe ô tô” thành biển báo “Cấm xe tải có khối lượng chuyên chở từ 3,5 tấn trở lên và ô tô chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên” để phù hợp với nhu cầu tổ chức, phân luồng giao thông thực tế tại khu vực.

Đường giao thông dưới chân cầu vượt quốc lộ 19 từ nay chỉ cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên và ô tô chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên. Ảnh: Nguyễn Chơn

Bên cạnh đó, đơn vị cũng bổ sung biển báo “Cấm đi ngược chiều” (biển P.102) tại phần đường dưới chân cầu vượt quốc lộ 19, bổ sung vạch kẻ để tăng cường hiệu lực tổ chức giao thông, phòng ngừa tình trạng phương tiện lưu thông sai chiều, bảo đảm an toàn giao thông.

Việc điều chỉnh biển báo giao thông nói trên được thực hiện sau khi các cơ quan chức năng kiến nghị và Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo xử lý các bất cập hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã thông tin, việc cấm ô tô di chuyển tại đoạn đường hơn 300 m dưới chân cầu vượt quốc lộ 19 tại nút giao thông cầu Gành khiến việc đi lại, sinh hoạt của hơn 40 hộ dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Nhân (tổ dân phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam) chia sẻ: “Sau nhiều năm kiến nghị, vấn đề bất cập đã được khắc phục nên mọi người ở đây rất phấn khởi. Bà con giờ thuận tiện trong việc sử dụng ô tô đi lại, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa”.