Đã xử lý bất cập tại nút giao thông cầu Gành

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 21-3, đại diện Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định cho biết vừa điều chỉnh các biển báo giao thông để khắc phục bất cập tại khu vực nút giao quốc lộ 19 - quốc lộ 1 (thường gọi là nút giao thông cầu Gành, thuộc tổ dân phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam).

Cụ thể, đơn vị đã điều chỉnh biển báo “Cấm xe ô tô” thành biển báo “Cấm xe tải có khối lượng chuyên chở từ 3,5 tấn trở lên và ô tô chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên” để phù hợp với nhu cầu tổ chức, phân luồng giao thông thực tế tại khu vực.

Đường giao thông dưới chân cầu vượt quốc lộ 19 từ nay chỉ cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên và ô tô chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên. Ảnh: Nguyễn Chơn

Bên cạnh đó, đơn vị cũng bổ sung biển báo “Cấm đi ngược chiều” (biển P.102) tại phần đường dưới chân cầu vượt quốc lộ 19, bổ sung vạch kẻ để tăng cường hiệu lực tổ chức giao thông, phòng ngừa tình trạng phương tiện lưu thông sai chiều, bảo đảm an toàn giao thông.

Việc điều chỉnh biển báo giao thông nói trên được thực hiện sau khi các cơ quan chức năng kiến nghị và Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo xử lý các bất cập hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã thông tin, việc cấm ô tô di chuyển tại đoạn đường hơn 300 m dưới chân cầu vượt quốc lộ 19 tại nút giao thông cầu Gành khiến việc đi lại, sinh hoạt của hơn 40 hộ dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Nhân (tổ dân phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam) chia sẻ: “Sau nhiều năm kiến nghị, vấn đề bất cập đã được khắc phục nên mọi người ở đây rất phấn khởi. Bà con giờ thuận tiện trong việc sử dụng ô tô đi lại, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa”.

Tạo đồng thuận để đảm bảo tiến độ dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát là công trình trọng điểm của tỉnh. Dự kiến đến ngày 15-7-2026, công trình sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác bay thương mại.

Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

Công trình là một chốn dừng chân bình yên, nơi mỗi ngày thức dậy là một khởi đầu nhẹ nhàng, tràn đầy kết nối với thiên nhiên và những giá trị giản đơn. Ngôi nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên và gió trời qua những khoảng mở rộng, khiến không gian luôn thoáng đãng dù nhịp sống bên ngoài hối hả. 

Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để khắc phục các vấn đề tiềm ẩn rủi ro

(GLO)- Ngày 12-2, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi về việc tạm dừng kế hoạch thông xe đưa vào khai thác dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất 280 m2, diện tích xây dựng 110m2, ưu điểm lớn nhất là xung quanh khu đất đều nhà thấp, cây cối nhiều và ảnh hưởng nắng hướng Tây không đáng kể, giao thông thuận lợi...

