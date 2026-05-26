Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

(GLO)- Ngày 25-5, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ điều kiện thực tế để triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Phong trào làm sạch biển, bãi biển đang lan tỏa mạnh, thu hút ngày càng nhiều người tham gia. Ảnh: N.N

Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản trị biển và hải đảo bền vững. Đẩy mạnh tuyên truyền về biển và hải đảo Việt Nam, bảo tồn biển và phát triển kinh tế biển xanh bền vững.

Đồng thời, phát huy các mô hình phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và sáng kiến cộng đồng về hành động khí hậu, bảo vệ biển và hải đảo, đại dương; đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin, truyền thông về bảo vệ môi trường, hành động khí hậu, bảo vệ biển và hải đảo, đại dương.

Ngoài ra, tổ chức các hoạt động hưởng ứng đồng bộ, thiết thực và hiệu quả từ nay đến hết tháng 6-2026. Riêng Lễ mít tinh cấp tỉnh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới sẽ được UBND tỉnh tổ chức tại xã Đề Gi.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Đông và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ phát động ra quân dọn vệ sinh bãi biển tại phường Quy Nhơn Đông và tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền về biển và hải đảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cùng hành động và vận động gia đình, người thân cùng thực hiện “nói không với sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần”. Ảnh: Internet

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần tại trụ sở; phát động mỗi cán bộ, công nhân viên chức và người lao động cùng hành động và vận động gia đình, người thân cùng thực hiện “nói không với sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần”…

Sau khi tổ chức các hoạt động hưởng ứng, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15-7-2026 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Được biết, Ngày Môi trường thế giới (5-6) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “A Global Call for Climate Action - Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu” nhằm kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cộng đồng trên toàn cầu hành động mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ngày Đại dương thế giới (8-6) được Liên hợp quốc (UN) lựa chọn chủ đề “Strong Marine Protected Areas for Our Blue Planet - Các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta”, nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của các khu bảo tồn biển và hệ sinh thái biển trong bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái, bảo đảm sinh kế bền vững và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Chủ đề đồng thời thể hiện nỗ lực kết nối toàn cầu trong bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững biển và đại dương, vì lợi ích của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày 1 đến 8-6 hằng năm nhằm tiếp tục khẳng định chủ trương phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái biển và giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển.

Năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: từ thể chế đến hành động”.