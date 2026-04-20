Vỉa hè ven biển Quy Nhơn bị xuống cấp

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân khu vực Quy Nhơn cho biết: Vỉa hè và khu vực công cộng dọc các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn), An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, hư hỏng.

Cụ thể, trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ, Xuân Diệu (đoạn trước Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn), một số điểm đá lát nền bị vỡ, sụt lún. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

“Khu vực này nằm cạnh Quảng trường Chiến Thắng và bãi biển nên hằng ngày có đông người tập thể dục, đi bộ qua lại. Nếu không sớm sửa chữa rất dễ gây tai nạn cho người dân, du khách” - bà P.M.N. (phường Quy Nhơn) cho biết.

Theo người dân địa phương, tình trạng vỉa hè, khu vực công cộng bị bong tróc, sụt lún còn xuất hiện rải rác dọc tuyến đường An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam).

Trong đó, nghiêm trọng nhất là khu vực xung quanh Khách sạn Hải Âu - nơi thời gian qua được sử dụng làm bãi đậu ô tô - với hàng chục viên đá granite lát nền bị vỡ vụn.

Vỉa hè đường Xuân Diệu đoạn đối diện Quảng trường Nguyễn Tất Thành bị xuống cấp. Ảnh: N.C

Ngoài tình trạng hạ tầng xuống cấp, người dân cũng phản ánh bất cập tại trụ vòi tắm nước ngọt phục vụ khách du lịch cạnh địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH Zbeach (bãi biển phía trước Tòa nhà TMS Quy Nhơn).

Cụ thể, dưới bãi cát cạnh vòi nước có chôn đường dây nghi là dây dẫn điện phục vụ điểm kinh doanh này, trong khi vị trí thường xuyên ẩm ướt do nước từ vòi tắm chảy trực tiếp xuống cát. Điều này khiến người dân lo ngại nguy cơ chập điện, mất an toàn.

Ngày 17-4, ông Nguyễn Bảo Nguyên - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn - cho biết: Việc sửa chữa hạ tầng tại các khu vực người dân phản ánh do Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn (Sở Xây dựng) đảm trách; địa phương sẽ tổng hợp, chuyển ý kiến để xử lý.

Riêng đường dây dưới trụ vòi tắm công cộng cạnh điểm kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH Zbeach được xác định là cáp viễn thông chưa rõ đơn vị quản lý. Cơ quan chức năng đã đề nghị phía Zbeach khắc phục, tránh gây lo ngại cho người dân, du khách.

Về tình trạng hạ tầng dọc biển Quy Nhơn xuống cấp, ông Tạ Phương Trung - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn - cho hay: Sau mùa mưa bão năm 2025, đơn vị đã khắc phục nhiều điểm hư hỏng do thiên tai gây ra.

Đối với các vị trí người dân phản ánh, một phần nguyên nhân xuất phát từ việc ô tô có tải trọng lớn đậu đỗ, di chuyển trên khu vực đá lát nền, vỉa hè.

“Đơn vị sẽ khẩn trương rà soát, kiểm tra các vị trí hư hỏng và lên phương án sửa chữa, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân, du khách” - ông Trung cho biết.