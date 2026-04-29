Hoài Nhơn Đông khởi công loạt dự án hạ tầng gần 20 tỷ đồng

ÁNH NGUYỆT
(GLO)- Sáng 29-4, UBND phường Hoài Nhơn Đông tổ chức khởi công xây dựng các khu dân cư gồm: Kim Giao Thiện, Trung tâm Hoài Mỹ, xóm 1 và xóm 2 Xuân Vinh, An Nghiệp, Khánh Trạch; đồng thời sửa chữa các điểm trường học và lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên tuyến đường ven biển của phường.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026). Tham dự buổi lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo phường, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ dân phố, đơn vị thi công, tư vấn cùng đông đảo người dân địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Các dự án khu dân cư có tổng diện tích khoảng 2,67ha, với tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hạng mục sửa chữa trường học và lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường ven biển có kinh phí khoảng 4 tỷ đồng. Việc triển khai đồng loạt các công trình không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển quỹ đất mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Các khu dân cư được quy hoạch xây dựng đồng bộ, hướng đến sắp xếp dân cư hợp lý, nâng cao chất lượng môi trường sống, đồng thời tạo động lực thúc đẩy đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND phường yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn, phấn đấu sớm hoàn thành, đưa các công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Ngay sau phần nghi thức, các đại biểu đã thực hiện nghi thức xúc cát khởi công, chính thức đánh dấu việc triển khai các dự án.

