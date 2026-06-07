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Du lịch xanh

Những người lặng thầm làm sạch biển Quy Nhơn

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(GLO)- Bãi biển Quy Nhơn là điểm đến hấp dẫn đối với người dân và du khách. Để giữ gìn môi trường sạch đẹp, các công nhân vệ sinh môi trường miệt mài làm việc mỗi ngày. Công việc thầm lặng ấy góp phần tạo nên diện mạo văn minh, thân thiện trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Từ 3 giờ 30 phút sáng, các công nhân vệ sinh môi trường Tổ Biển tỏa đi thu gom rác dọc bờ biển Quy Nhơn. Ảnh: D.Đ
Từ 3 giờ 30 phút sáng, các công nhân vệ sinh môi trường Tổ Biển tỏa đi thu gom rác dọc bờ biển Quy Nhơn. Ảnh: D.Đ

3 giờ 30 phút, khi phần lớn người dân còn chìm trong giấc ngủ, các công nhân vệ sinh môi trường Tổ Biển (Đội Môi trường số 1, Công ty CP Môi trường Bình Định) đã bắt đầu một ngày làm việc mới trên bãi biển Quy Nhơn. Trong ánh đèn le lói, 14 công nhân nhanh chóng nhận dụng cụ, chia thành các nhóm nhỏ tỏa đi làm nhiệm vụ dọc bờ biển, từ khu vực Mũi Tấn (phường Quy Nhơn) đến Resort Dankbaar (phường Quy Nhơn Nam).

Dụng cụ của mỗi công nhân chỉ là đôi ủng, găng tay cao su, sọt đựng rác và chiếc cào chuyên dụng. Ngoài rác thải sinh hoạt còn sót lại trên bãi cát, những người công nhân còn phải thu gom một lượng lớn rác từ biển dạt vào bờ như bao bì ny lông, gỗ dăm, vỏ bánh kẹo, ly nhựa, vỏ dừa... Họ phải đi bộ nhiều cây số trên cát để gom và tập kết rác về nơi quy định.

Anh Từ Minh Hoàng - công nhân vệ sinh môi trường Tổ Biển - chia sẻ: “Những ngày có gió nồm là anh em vất vả nhất vì rác từ ngoài biển liên tục dạt vào bờ. Có thời điểm, chúng tôi phải mang lưới ra khu vực nước cạn để thu gom rác trôi nổi. Công việc bắt đầu từ lúc trời còn tối, đi bộ nhiều cây số trên cát nên khá tốn sức. Dù vậy, ai cũng cố gắng giữ cho bãi biển luôn sạch đẹp phục vụ người dân và du khách”.

Bà Hồ Thị Kim Chi - Đội trưởng Đội Môi trường số 1 - cho biết: Tổ Biển làm việc từ 3 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút và từ 15 giờ 30 phút - 16 giờ 30 phút hằng ngày, có khi đến 21 giờ 30 phút hằng ngày. Trung bình mỗi ngày, đơn vị thu gom từ 4 - 6 m³ rác thải. Mặc dù công việc vất vả, nhưng công nhân trong tổ luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Công ty CP Môi trường Bình Định, trước đây, tại một số khu vực như bãi Xếp, Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam), Hải Minh hay cảng cá Hàm Tử (phường Quy Nhơn)… do chưa có hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt nên người dân chủ yếu tự xử lý bằng cách chôn lấp hoặc thải bỏ ra môi trường.

Theo thời gian, một phần rác theo dòng nước trôi ra biển rồi dạt vào bờ. Từ thực tế đó, Công ty đã tổ chức thu gom rác tại các địa bàn, góp phần giảm đáng kể lượng rác phát sinh ra môi trường và trôi dạt vào bờ biển Quy Nhơn.

Rác thải sau khi thu gom được vận chuyển về điểm tập kết để xử lý theo quy định. Ảnh: D.Đ
Rác thải sau khi thu gom được vận chuyển về điểm tập kết để xử lý theo quy định. Ảnh: D.Đ

Bà Nguyễn Thị Kim Biểu - Tổ trưởng tổ Hải Minh (Đội Môi trường số 2) cho biết: “Ngoài việc thu gom rác thải sinh hoạt hằng ngày, tổ còn duy trì dọn vệ sinh khu vực bờ kè quanh khu vực với 3 buổi/tuần để hạn chế rác trôi ra biển và dạt vào bờ biển Quy Nhơn.

Trong quá trình làm việc, anh chị em công nhân cũng thường xuyên nhắc nhở, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác xuống biển. Nhờ sự phối hợp của chính quyền địa phương và ý thức của người dân ngày càng được nâng lên, tình trạng vứt rác bừa bãi đã giảm rất nhiều so với trước đây”.

Không chỉ dừng lại ở việc thu gom, xử lý rác thải, Công ty CP Môi trường Bình Định còn triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường biển. Những nỗ lực đó đã góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, giữ gìn bãi biển sạch đẹp và tạo ấn tượng tốt đối với người dân, du khách khi đến với Quy Nhơn.

Ông Nguyễn Tấn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường Bình Định - cho hay: Cùng với việc duy trì công tác vệ sinh hằng ngày của Đội Môi trường số 1, Công ty còn đầu tư máy sàng cát hoạt động thường xuyên trên bãi biển Quy Nhơn nhằm thu gom các loại rác thải nhỏ lẫn trong cát.

Công ty cũng bố trí nhiều thùng rác dọc tuyến bờ biển, đồng thời chỉ đạo lực lượng Đội Cứu hộ bãi biển và Quản lý khu neo đậu tàu thuyền thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường biển.

“Công ty sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường tại bãi biển Quy Nhơn, góp phần giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp phục vụ người dân và du khách. Bên cạnh sự nỗ lực của đội ngũ công nhân, chúng tôi mong muốn mỗi người dân, du khách cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định và cùng chung tay giữ gìn vẻ đẹp của biển Quy Nhơn, nhất là trong Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

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