Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Sự kiện tạo điểm nhấn, định hình thương hiệu

Tiếp nối dòng chảy các hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, sau Lễ khai mạc đêm 28-3 là chương trình Đêm võ đài Bình Định diễn ra tối 29 và 30-3 tại Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn. Mỗi đêm có từ 4 - 5 trận thi đấu võ cổ truyền cùng các tiết mục biểu diễn quyền, thập bát ban binh khí đặc trưng của võ cổ truyền Bình Định, với sự tham gia của các võ sư, HLV, võ sĩ đến từ các đội tuyển võ thuật các tỉnh, thành, ngành trong nước và các võ đường, CLB võ cổ truyền nổi tiếng trong và ngoài tỉnh.

Theo ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Chương trình Đêm võ đài Bình Định góp phần tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Gia Lai giàu bản sắc văn hóa đến với du khách trong nước, quốc tế.

Chương trình sẽ tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch gắn với quảng bá di sản võ cổ truyền Bình Định; góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Gia Lai, nhất là vào ban đêm.

Đêm võ đài Bình Định tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào cuối tháng 2-2026 thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Hoài Thu

Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ kích thích và đẩy mạnh phong trào tập luyện võ thuật quần chúng, đồng thời, tạo điều kiện để VĐV đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Gia Lai được thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn hướng đến mục tiêu đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.

Trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, còn có nhiều “điểm son” hấp dẫn được tổ chức trên địa bàn tỉnh, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách như: Festival Bóng đá trẻ Quốc tế (tháng 5-2026), Giải chạy VNExpress Marathon Quốc tế (tháng 6-2026), Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam (tháng 8-2026)…

Sự ủng hộ của các DN, tổ chức, địa phương càng góp phần cho hoạt động thể thao hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026 thêm đa dạng, sôi động hơn, đáp ứng nhu cầu du lịch kết hợp thể thao của nhiều đối tượng khách khi đến với Gia Lai.

Giải Golf kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (tháng 3/1975 - 3/2026) do Hội Golf tỉnh Gia Lai và Công ty CP Phú Tài phối hợp tổ chức, diễn ra ngày 28 đến 29-3 tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đồng). Sự kiện này chào mừng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, thu hút đông đảo golfer trong và ngoài tỉnh tham gia, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Quy Nhơn - Gia Lai.

Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 46 năm 2026 đã bắt đầu cho VĐV đăng ký tham gia từ ngày 25-3, thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thích chạy bộ ở trong và ngoài tỉnh. Giải dự kiến diễn ra ngày 17.5 tới, VĐV tham gia ở 4 cự ly (2,5 km, 5 km, 10 km, 21 km) trên các tuyến đường trung tâm của phường Hội Phú.

Mở rộng không gian thể thao - du lịch từ biển

Nếu những sự kiện thể thao cụ thể trên địa bàn tỉnh tạo điểm nhấn trong thời gian nhất định thường là trong buổi hoặc trong ngày, thì trong Năm Du lịch Quốc gia, đô thị Quy Nhơn - nơi tập trung đông du khách nhất tỉnh - đang có nhiều tiềm năng, lợi thế tổ chức hoạt động thể thao trên bãi biển và trên biển trong thời gian kéo dài hơn nhiều để thu hút du khách.

Bãi biển Quy Nhơn có những khu vực thuận lợi cho việc tập luyện, thi đấu thể thao. Ảnh: Hoài Thu

Những ngày này, đến các bãi biển thuộc các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, có thể thấy đông đảo người dân và du khách trước khi tắm biển đã chơi bóng đá, bóng chuyền, chạy bộ dọc bờ cát, chèo SUP, kayak… Qua đó, cho thấy hướng đi đúng những năm qua, khi Quy Nhơn đã từng bước định hình các khu vực thể thao bãi biển. Đây là nền tảng để phát triển thể thao biển gắn với du lịch.

Xã đảo Nhơn Châu cũng là điểm đến nhiều tiềm năng chưa được đánh thức cho sự kết hợp này. Tại đây, có thể tổ chức các hoạt động như chạy địa hình, trekking trên đường đồi núi quanh đảo với vẻ đẹp riêng.

Chạy bộ trên bãi biển Quy Nhơn ngày 24-3 vừa qua, anh Trần Văn Cương - du khách ở TP Hà Nội chia sẻ: “Quy Nhơn có lợi thế, tiềm năng để có thể phát triển các môn thể thao, sự kiện thể thao biển thời gian tới, tăng sức hút du khách như ở Nha Trang, Đà Nẵng… Đặc biệt, vào mùa hè là thời điểm biển êm, thời tiết thuận lợi thì càng nên tổ chức các hoạt động thể thao biển để phục vụ du khách”.

Ở phía trên bờ, các cung đường leo núi như Xuân Vân, Bà Hỏa, Vũng Chua… ngay trong lòng đô thị Quy Nhơn mở ra một không gian vận động trải nghiệm khác. Chinh phục những con đường lên đỉnh núi, du khách có thể ngắm toàn cảnh biển xanh trong tầm mắt.

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng loại hình vui chơi, thể thao biển còn là “đòn bẩy” quan trọng để giữ chân du khách. Theo các chuyên gia du lịch, khi du khách tham gia các hoạt động vận động, họ có xu hướng lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại. Đồng thời, các hoạt động này cũng góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT trong cộng đồng.

Và cũng từ đó, Gia Lai nói chung và Quy Nhơn nói riêng có thể trở thành điểm đến của nhiều sự kiện, hoạt động thể thao, tạo thêm trải nghiệm cho du khách từ “đại ngàn chạm biển xanh”.