Phụ nữ chung tay lan tỏa Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Hướng tới Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Từ công tác tuyên truyền, chỉnh trang đô thị đến bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa…, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đang trở thành những “đại sứ” lan tỏa hình ảnh Gia Lai thân thiện, mến khách.

Lan tỏa từ nhận thức đến hành động

Ngày 18-3, Hội LHPN tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền về Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo đó, cán bộ, hội viên được yêu cầu sử dụng bộ nhận diện thương hiệu trong các hoạt động truyền thông, sinh hoạt chi hội và sự kiện cộng đồng. Nhiều cơ sở Hội đã chủ động lồng ghép nội dung này vào các buổi sinh hoạt định kỳ, treo pa nô, áp phích tại trụ sở và khu dân cư, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Bà Đặng Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh - nhấn mạnh: “Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh địa phương. Vì vậy, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng cùng chung tay xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Từ những hành động nhỏ như giữ gìn vệ sinh, ứng xử văn minh đến quảng bá hình ảnh trên mạng xã hội đều góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách”.

Tinh thần hưởng ứng nhanh chóng lan tỏa đến cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực. Ở các phường, xã, hội viên phụ nữ phối hợp với tổ dân phố ra quân tổng vệ sinh môi trường định kỳ vào cuối tuần. Tại phường Quy Nhơn Nam, hơn 50 hội viên cùng lực lượng khu phố tham gia quét dọn các tuyến đường chính, thu gom rác thải, bóc xóa hàng trăm tờ rơi quảng cáo dán trên cột điện, tường nhà.

Phụ nữ phường Hội Phú thực hiện công trình "Đường cờ Tổ quốc". Ảnh: ĐVCC

Bà Lê Thị Mỹ Dung - hội viên khu phố 2 - chia sẻ: “Chúng tôi vận động hội viên tham gia với tinh thần tự giác, mỗi người một phần việc nhỏ. Khi môi trường sạch đẹp, không chỉ người dân được hưởng lợi mà còn tạo ấn tượng tốt với du khách”.

Không khí sôi nổi lan tỏa đến từng khu dân cư; các chi hội tiến hành vệ sinh, trang trí trụ sở, treo cờ Tổ quốc đồng loạt trước các dịp lễ, sự kiện. Hội viên phụ nữ còn đến từng hộ dân tuyên truyền về ý nghĩa của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương (khu phố 13, phường Quy Nhơn) cho biết: “Chúng tôi xác định mỗi hội viên là một tuyên truyền viên tích cực. Chị em thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin về các sự kiện du lịch trên mạng xã hội. Việc sử dụng đồng bộ bộ nhận diện không chỉ tạo dấu ấn mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng”.

Từ nhận thức đến hành động, phụ nữ Gia Lai đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho địa phương, đặt nền tảng quan trọng cho việc tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Chung tay xây dựng môi trường du lịch bền vững

Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp Hội LHPN trong tỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Một trong những điểm nhấn là Lễ phát động hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 do Hội LHPN tỉnh tổ chức, thu hút hơn 200 cán bộ, hội viên tham gia trồng cây xanh dọc các tuyến đường, khu dân cư. Tại đây, hội viên còn được hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và hỗ trợ lắp đặt các thùng rác công cộng.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tuy Phước Bắc tổ chức trồng cây xanh ở xã. Ảnh: H.Y

Tại xã đảo Nhơn Châu - điểm đến thu hút nhiều du khách, phong trào càng thêm sôi nổi. Hội LHPN xã đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và các đơn vị LLVT tổ chức trồng 30 cây xanh tại khu tái định cư thôn Tây, với các loại cây phù hợp điều kiện biển đảo như cây tra, cây bàng.

Bà Trần Thị Mỹ-Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Châu-chia sẻ: “Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ góp phần cải thiện môi trường ở xã đảo mà còn là thông điệp về trách nhiệm của phụ nữ trong xây dựng không gian du lịch bền vững”.

Không dừng lại ở đó, chương trình “Chung tay vì một quê hương đáng sống” cũng được triển khai sâu rộng. Cán bộ, hội viên cùng các lực lượng và người dân tham gia dọn vệ sinh khu vực Bãi Trước, các tuyến đường liên thôn, khơi thông mương thoát nước, góp phần tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chị Phạm Thị Hồng Nhung (thôn Tây) bày tỏ: “Mỗi lần tham gia dọn vệ sinh hay tuyên truyền, tôi thấy mình góp một phần nhỏ vào việc làm đẹp quê hương. Khi đường phố sạch sẽ, người dân cũng có ý thức hơn trong sinh hoạt hằng ngày”.

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các hoạt động gắn với bảo tồn văn hóa cũng được chú trọng. Tại thôn Plei Pông, xã Chư A Thai, Chi hội Phụ nữ vận động hội viên cải tạo đất, trồng hoa quanh khuôn viên nhà rông. Hơn 30 hội viên tham gia chăm sóc các bồn hoa, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thu hút du khách.

Bà Hoàng Thị Thái - Chủ tịch Hội LHPN xã Chư A Thai - cho biết: “Nhà rông là nơi sinh hoạt cộng đồng, nên việc làm đẹp không gian này cũng là cách giữ gìn bản sắc văn hóa và giới thiệu với du khách khi đến làng”.

Những việc làm của các cấp Hội Phụ nữ Gia Lai đang tạo nên chuyển động tích cực, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương ngày càng khang trang, văn minh.