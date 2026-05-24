Làng rau Thuận Nghĩa - “viên ngọc xanh” của du lịch cộng đồng xã Tây Sơn

Giữa nhịp sống thanh bình của vùng quê xã Tây Sơn, làng rau cộng đồng ở khối Thuận Nghĩa đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách gần xa. Không chỉ nổi tiếng với những luống rau xanh mướt đạt chuẩn VietGAP, nơi đây còn lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ của làng quê truyền thống với những ngôi nhà cổ nhuốm màu thời gian, hàng rào bonsai được cắt tỉa công phu cùng những cổng ngõ phủ đầy cây xanh. Việc địa phương chính thức ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng tại làng rau Thuận Nghĩa đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Làng rau Thuận Nghĩa nhìn từ trên cao. Ảnh: Văn Phong

Không gian làng quê xanh mát níu chân du khách

Một buổi sớm ở làng rau Thuận Nghĩa, những luống cải, xà lách, rau thơm, hành lá… trải dài trong màn sương mỏng tạo nên bức tranh đồng quê thanh bình và tươi mát. Trên cánh đồng rau xanh non, người dân tất bật chăm sóc, tưới nước, thu hoạch nông sản để kịp cung ứng cho thị trường.

Khác với nhiều vùng sản xuất truyền thống, rau ở Thuận Nghĩa được canh tác theo quy trình VietGAP, chú trọng an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Chính sự sạch sẽ, an toàn và xanh mát ấy đã tạo nên sức hút riêng cho vùng rau này.

Bà Nguyễn Thị Thu - người dân của làng rau Thuận Nghĩa phấn khởi với vườn rau cải xanh tốt. Ảnh: Văn Phong

Điều làm nên nét đặc trưng của Thuận Nghĩa không chỉ nằm ở những thửa rau xanh tốt mà còn ở vẻ đẹp mộc mạc, yên bình của một miền quê còn lưu giữ nhiều giá trị truyền thống. Dọc các tuyến đường nhỏ là những ngôi nhà cổ mang dấu ấn thời gian, những hàng rào bonsai được tạo dáng tỉ mỉ, cổng ngõ sạch đẹp phủ bóng cây xanh. Tất cả hòa quyện tạo nên không gian gần gũi, thân thiện và giàu chất thơ.

Đến với làng rau Thuận Nghĩa, du khách không chỉ được tham quan mà còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các hoạt động như trồng rau, tưới nước, thu hoạch nông sản hay thưởng thức những món ăn dân dã chế biến từ rau sạch ngay tại vườn. Đây cũng là điểm đến lý tưởng để tìm về với thiên nhiên, tận hưởng sự thư thái sau những bộn bề cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Thu, người gắn bó nhiều năm với nghề trồng rau ở khối Thuận Nghĩa, chia sẻ: “Trước đây, bà con chủ yếu trồng rau để bán ra thị trường. Từ khi địa phương định hướng phát triển du lịch cộng đồng, người dân rất phấn khởi vì vừa quảng bá được sản phẩm sạch, vừa có thêm thu nhập từ dịch vụ du lịch. Bà con cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường để tạo hình ảnh đẹp với du khách”.

Gìn giữ giá trị truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng

Điểm nổi bật của làng rau Thuận Nghĩa là sự kết hợp hài hòa giữa sản xuất nông nghiệp với không gian văn hóa làng quê. Những hàng rào bonsai, cổng ngõ được chăm chút kỹ lưỡng không chỉ tạo mỹ quan mà còn thể hiện sự cần cù, khéo léo và tinh tế của người dân địa phương.

Đến với Thuận Nghĩa du khách sẽ bắt gặp nhiều cổng nhà được phủ kín hoa. Ảnh: Văn Phong

Nhiều hộ dân đã chủ động chỉnh trang nhà cửa, cải tạo khuôn viên, trồng thêm cây xanh và hoa kiểng để phục vụ khách tham quan. Một số ngôi nhà cổ vẫn được giữ gần như nguyên vẹn, trở thành điểm nhấn độc đáo đối với những du khách yêu thích tìm hiểu văn hóa truyền thống.

Chị Trần Thị Diệu, du khách đến từ phường Pleiku, chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ vì nơi đây sạch đẹp và yên bình. Những luống rau xanh kết hợp với hàng rào bonsai và nhà cổ tạo cảm giác rất gần gũi. Tôi thích nhất là được tự tay thu hoạch rau và chụp ảnh giữa khung cảnh làng quê. Đây là điểm đến rất phù hợp cho gia đình vào dịp cuối tuần”.

Sự phát triển của du lịch cộng đồng cũng góp phần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường và gìn giữ nét đẹp truyền thống. Những con đường làng luôn được quét dọn sạch sẽ, cây xanh được chăm sóc thường xuyên, tạo nên diện mạo khang trang, xanh - sạch - đẹp cho vùng quê.

Không dừng lại ở hoạt động tham quan, trải nghiệm, địa phương còn định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng như ẩm thực đồng quê, lưu trú homestay, giới thiệu nghề trồng rau sạch và quảng bá các sản phẩm OCOP gắn với đời sống người dân.

Du khách thích thú khi được trải nghiệm tại vườn rau. Ảnh: Văn Phong

Hướng đi mới cho phát triển kinh tế nông thôn

Việc ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng tại làng rau Thuận Nghĩa được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch nông nghiệp của xã Tây Sơn. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân nông thôn.

Theo lãnh đạo xã Tây Sơn, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng làm du lịch cộng đồng nhằm từng bước xây dựng làng rau Thuận Nghĩa trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến với Gia Lai.

Với nhiều lợi thế như vùng rau đạt chuẩn VietGAP, cảnh quan đẹp, người dân thân thiện và vẫn lưu giữ được nhiều giá trị truyền thống, Thuận Nghĩa được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch cộng đồng của địa phương. Đồng thời, xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch trải nghiệm, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh làng rau nhằm thu hút du khách, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Ngôi nhà cổ nổi bật giữa làng rau Thuận Nghĩa. Ảnh: Văn Phong

Trong xu hướng du lịch trải nghiệm và tìm về thiên nhiên ngày càng được ưa chuộng, làng rau Thuận Nghĩa đang từng bước khẳng định sức hút riêng bằng chính sự mộc mạc, chân thành và xanh mát của mình. Với hướng đi phù hợp cùng sự đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm du lịch cộng đồng đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh du lịch nông thôn của tỉnh Gia Lai.