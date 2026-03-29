Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Thác Phú Cường cách trung tâm phố núi Pleiku khoảng 45 km. Con đường dẫn vào thác xuyên qua núi rừng, mở ra không gian yên bình trước khi tiếng nước dội về từ xa báo hiệu điểm đến hùng vĩ. Du khách có thể dạo bộ trên các bậc đá, tản bộ trên đường mòn rợp bóng cây, tận hưởng không khí trong lành và âm thanh sống động của núi rừng.

Thác Phú Cường (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Quý

Nằm trên nền nham thạch của một ngọn núi lửa đã tắt từ hàng triệu năm trước, khu vực thác Phú Cường mang dấu ấn địa chất đặc trưng với những khối đá màu đen, xám xếp chồng tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa kỳ thú. Dòng nước bắt nguồn từ suối La Peet ở thượng nguồn, sau đó hòa vào sông Ayun, góp phần hình thành hệ sinh thái đặc trưng của khu vực.

Dưới chân thác, dòng nước mát lạnh len qua các khe đá và thảm thực vật xanh mướt, tạo nên không gian thiên nhiên trong lành, đậm nét đặc trưng của vùng đất bazan Tây Nguyên.

Trải nghiệm thực tế tại đây để lại nhiều ấn tượng với du khách. Anh John Smith (du khách đến từ Mỹ), hào hứng nói: “Đứng trước dòng thác, tôi thực sự ấn tượng. Mọi thứ ở đây rất nguyên sơ, yên tĩnh và khác hẳn với những nơi tôi từng đến. Tiếng nước và không khí mát lành khiến tôi cảm thấy thư giãn ngay lập tức. Tôi đến đây đúng dịp Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 nên có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Khi trở về nước, tôi chắc chắn sẽ kể với gia đình và bạn bè về vẻ đẹp của nơi này, một điểm đến rất đáng để khám phá”.

Anh John Smith (bên trái, du khách đến từ Mỹ) cùng bạn bè ghi lại khoảnh khắc trải nghiệm giữa không gian xanh tại thác Phú Cường (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Ngọc Duy

Dòng thác mang vẻ đẹp thay đổi theo mùa. Vào mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm, nước đổ mạnh, tung bọt trắng xóa, tiếng thác vang vọng giữa núi rừng khiến du khách choáng ngợp. Mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4, dòng chảy hiền hòa, nước trong xanh, thích hợp cho những chuyến tham quan, dã ngoại nhẹ nhàng. Du khách có thể men theo lối mòn dưới chân thác để tiếp cận phía sau dòng nước, cảm nhận rõ hơn vẻ kỳ vĩ của thiên nhiên.

Du khách tham quan, trải nghiệm không gian thiên nhiên dưới chân thác Phú Cường. Ảnh: Ngọc Duy

Anh Đoàn Lanh-Hướng dẫn viên du lịch tại Gia Lai cho biết: “Thác Phú Cường là một trong những điểm đến nổi bật của Gia Lai. Mỗi lần trở lại, du khách đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thác. Nếu được kết nối với các tuyến du lịch sinh thái khác, thác sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Du khách nên đi giày thể thao, chuẩn bị trang phục thoải mái, mang theo nước uống và giữ vệ sinh chung khi tham quan”.

Thường xuyên chung tay giữ gìn cảnh quan của điểm đến này chính là cư dân bản địa, những người sống cạnh con thác. Chị H’Lan (dân tộc Jrai, xã Chư Sê), chia sẻ: “Thác Phú Cường đã gắn bó với tôi từ khi còn nhỏ. Tôi còn nhớ những buổi sáng sớm đi quanh khu vực thác, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, cảm nhận không khí mát lành, ngắm cây cối xanh tươi. Khi có du khách đến, tôi luôn nhắc họ giữ gìn vệ sinh, tôn trọng cảnh quan để thác luôn đẹp và nguyên sơ như trong ký ức của tôi. Với tôi, thác không chỉ là cảnh đẹp mà còn là nơi nhắc nhở tôi về mối quan hệ gắn bó giữa con người và thiên nhiên”.

Thác Phú Cường nổi bật giữa màu xanh thẳm của rừng núi Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Quý

Ông Lê Hữu Thiện, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Chư Sê, nhận định: “Thác Phú Cường là tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch sinh thái của xã. Hiện nay, địa phương đang hướng tới khai thác bền vững, vừa giới thiệu vẻ đẹp thác đến du khách, vừa bảo tồn thiên nhiên. Xã đã và đang triển khai các biện pháp như giữ rừng, bảo vệ nguồn nước và hướng dẫn du khách giữ vệ sinh chung. Tôi hy vọng thác Phú Cường sẽ trở thành điểm đến nổi bật, nơi du khách vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp, vừa cảm nhận giá trị tự nhiên và văn hóa cao nguyên”.

Trong dòng chảy sôi động của Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, thác Phú Cường (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai), đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch phía Tây tỉnh. Với cảnh quan tráng lệ, không khí trong lành cùng những giá trị tự nhiên, văn hóa đặc trưng, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần lan tỏa vẻ đẹp núi rừng cao nguyên.