Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Khám phá và trải nghiệm

Xanh xanh “mắt biển”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN DŨNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Vùng ven biển Gia Lai sở hữu hệ thống 3 hải đăng cổ kính có đến hàng trăm năm tuổi, gồm Hải đăng Cù Lao Xanh, Hải đăng Hòn Nước và Hải đăng Phước Mai.

Không chỉ làm nhiệm vụ dẫn lối tàu thuyền, nơi hải đăng tọa lạc bao giờ cũng rất đẹp, thậm chí có thể nói đẹp ở mọi phương diện.

Nếu bạn chưa tin, mời bạn đến với “mắt biển” Gia Lai - những đôi mắt dẫn lối cho tàu bè rẽ sóng, vượt đại dương.

Hải đăng Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu) được xây dựng năm 1890, cao 119 m so với mực nước biển, tháp đèn cao 16 m.

Nổi bật nhất là Hải đăng Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu), được xây dựng từ năm 1890. Với độ cao 119 m so với mực nước biển, công trình mang dáng dấp giao thoa giữa kiến trúc Gothic và nét cổ kính phương Đông, vững chãi qua hơn trăm năm tuổi.

Từ đây, phóng tầm mắt ra bốn phía là toàn cảnh xã đảo Nhơn Châu và biển trời mênh mang.

Mấy năm gần đây, hải đăng Cù Lao Xanh là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khi đến với xã đảo Nhơn Châu.

Hải đăng Hòn Nước nằm trên đỉnh Gà Gô, thuộc dãy Gò Dưa (xã Phù Mỹ Đông), mang vẻ đẹp nguyên sơ, trầm mặc.

Hải đăng Hòn Nước (tên ban đầu là Vũng Mới) được xây dựng từ thời Pháp thuộc để bổ sung cho hệ thống dẫn đường hàng hải sau khi các ngọn đèn chính như Cù Lao Xanh, Đại Lãnh đã đi vào hoạt động.

Hải đăng Hòn Nước (thôn Tân Phụng, xã Phù Mỹ Đông) có tháp đèn cao 16,2 m, độ cao tâm sáng 62,5 m.

Ngọn hải đăng này bị hư hỏng nặng trong chiến tranh và ngừng hoạt động trong nhiều năm liền. Công trình như ta thấy hiện nay được khởi công xây dựng lại vào năm 1990 và chính thức khánh thành vào năm 1997.

Tọa lạc tại khu vực nguyên sơ, gần Mũi Vi Rồng, Hải đăng Hòn Nước đang trở thành điểm check-in lý tưởng khi mang đến cho du khách tầm nhìn tuyệt đẹp về vịnh Vũng Mới.

Gần gũi hơn là Hải đăng Phước Mai, nằm ở cửa biển Quy Nhơn, gắn bó với đời sống làng chài Hải Minh. Không đồ sộ nhưng chính nét bình dị toát ra từ đây lại tạo nên sức hấp dẫn riêng, nơi giao hòa giữa nhịp sống ngư dân địa phương và những tàu hàng trên vạn hải trình đang chầm chậm tiến vào bến cảng.

Hải đăng Phước Mai ở ngay bên luồng vào cửa biển Quy Nhơn (thuộc làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn), nhiệm vụ chính là hướng dẫn tàu thuyền ra vào cảng Quy Nhơn. Hải đăng nằm trên mỏm núi ven biển, gần tượng đài Trần Hưng Đạo.

Ba ngọn hải đăng, ba dấu ấn thời gian, góp phần làm nên vẻ đẹp đặc trưng của biển Gia Lai.

5 ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam

1. Hải đăng Vũng Tàu (1862): Được người Pháp xây dựng, nằm trên đỉnh núi Tao Phùng (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), được coi là một trong những ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

2. Hải đăng Cù Lao Xanh (1890): Xây dựng trên đảo Nhơn Châu (Gia Lai), là một trong những ngọn hải đăng cổ kính, đẹp độc đáo bậc nhất Việt Nam.

3. Hải đăng Đại Lãnh (1890-1897): Nằm tại thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk), được xây dựng cuối thế kỷ XIX và là một trong những điểm đón bình minh sớm nhất Việt Nam.

4. Hải đăng Hòn Dấu (1894): Nằm tại đảo Hòn Dấu (TP. Hải Phòng), được thiết kế bởi người Pháp để phục vụ tuyến hàng hải qua vịnh Bắc Bộ.

5. Hải đăng Kê Gà (1899): Nằm tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ (nay là xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng); đây là ngọn hải đăng được xem là cao nhất Việt Nam.

Đánh giá bài viết

Cù Lao Xanh thêm xanh…

Cù Lao Xanh thêm xanh…

(GLO)- Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.

Lặn tự do giữa biển xanh

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

Bám rừng giữ "báu vật" giáng hương

"Chim sẻ núi Vũng Chua"

Bừng sáng sắc cam vàng Sơn Lang

