Xanh xanh “mắt biển”

(GLO)- Vùng ven biển Gia Lai sở hữu hệ thống 3 hải đăng cổ kính có đến hàng trăm năm tuổi, gồm Hải đăng Cù Lao Xanh, Hải đăng Hòn Nước và Hải đăng Phước Mai.

Không chỉ làm nhiệm vụ dẫn lối tàu thuyền, nơi hải đăng tọa lạc bao giờ cũng rất đẹp, thậm chí có thể nói đẹp ở mọi phương diện.

Nếu bạn chưa tin, mời bạn đến với “mắt biển” Gia Lai - những đôi mắt dẫn lối cho tàu bè rẽ sóng, vượt đại dương.

Nổi bật nhất là Hải đăng Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu), được xây dựng từ năm 1890. Với độ cao 119 m so với mực nước biển, công trình mang dáng dấp giao thoa giữa kiến trúc Gothic và nét cổ kính phương Đông, vững chãi qua hơn trăm năm tuổi.

Từ đây, phóng tầm mắt ra bốn phía là toàn cảnh xã đảo Nhơn Châu và biển trời mênh mang.

Mấy năm gần đây, hải đăng Cù Lao Xanh là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khi đến với xã đảo Nhơn Châu.

Hải đăng Hòn Nước nằm trên đỉnh Gà Gô, thuộc dãy Gò Dưa (xã Phù Mỹ Đông), mang vẻ đẹp nguyên sơ, trầm mặc.

Hải đăng Hòn Nước (tên ban đầu là Vũng Mới) được xây dựng từ thời Pháp thuộc để bổ sung cho hệ thống dẫn đường hàng hải sau khi các ngọn đèn chính như Cù Lao Xanh, Đại Lãnh đã đi vào hoạt động.

Hải đăng Hòn Nước (thôn Tân Phụng, xã Phù Mỹ Đông) có tháp đèn cao 16,2 m, độ cao tâm sáng 62,5 m.

Ngọn hải đăng này bị hư hỏng nặng trong chiến tranh và ngừng hoạt động trong nhiều năm liền. Công trình như ta thấy hiện nay được khởi công xây dựng lại vào năm 1990 và chính thức khánh thành vào năm 1997.

Tọa lạc tại khu vực nguyên sơ, gần Mũi Vi Rồng, Hải đăng Hòn Nước đang trở thành điểm check-in lý tưởng khi mang đến cho du khách tầm nhìn tuyệt đẹp về vịnh Vũng Mới.

Gần gũi hơn là Hải đăng Phước Mai, nằm ở cửa biển Quy Nhơn, gắn bó với đời sống làng chài Hải Minh. Không đồ sộ nhưng chính nét bình dị toát ra từ đây lại tạo nên sức hấp dẫn riêng, nơi giao hòa giữa nhịp sống ngư dân địa phương và những tàu hàng trên vạn hải trình đang chầm chậm tiến vào bến cảng.

Hải đăng Phước Mai ở ngay bên luồng vào cửa biển Quy Nhơn (thuộc làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn), nhiệm vụ chính là hướng dẫn tàu thuyền ra vào cảng Quy Nhơn. Hải đăng nằm trên mỏm núi ven biển, gần tượng đài Trần Hưng Đạo.

Ba ngọn hải đăng, ba dấu ấn thời gian, góp phần làm nên vẻ đẹp đặc trưng của biển Gia Lai.