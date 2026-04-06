Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

(GLO)- Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách quốc tế khi đến cao nguyên Gia Lai. Trong đó, thu hút đông du khách là Nông trại Fair Farm (xã Gào) rộng khoảng 10 ha. Chủ nông trại là anh Qiu Hào (SN 1990), sinh ra và lớn lên tại Đức.

Anh Qiu Hào (bìa phải) hướng dẫn du khách trải nghiệm tại Fair Farm. Ảnh: Ngọc Duy

Tốt nghiệp ngành kỹ sư xây dựng, anh Qiu Hào (bố là người Đức, mẹ là người Việt Nam) năm 2021 đã lựa chọn Gia Lai để phát triển nông trại, bởi điều kiện khí hậu phù hợp và con người thân thiện. Hiện trung bình mỗi tháng, nông trại đón khoảng 40 - 60 lượt khách. Mỗi lượt tham quan kéo dài khoảng 3 giờ, đủ để du khách tham gia các hoạt động và tìm hiểu các công đoạn sản xuất tại nông trại.

Chương trình thường bắt đầu bằng phần hướng dẫn pha cà phê phin, từ nhiệt độ nước, tỷ lệ đến kỹ thuật chiết xuất. Sau đó, du khách được đưa ra vườn, nơi anh Qiu Hào trực tiếp giới thiệu về đặc điểm cây trồng, điều kiện đất, nguồn nước, nhu cầu dinh dưỡng cũng như cách chăm sóc theo hướng bền vững.

Trong không gian xanh của nông trại, các nhóm du khách đến từ Hà Lan, Canada và một số nước châu Âu thích thú khi tham gia các hoạt động như hái cà chua, thu hoạch rau, trồng cây, đồng thời tìm hiểu quy trình chăm sóc, chế biến cà phê và sầu riêng.

Đến từ Hà Lan, anh Mees bày tỏ: “Tôi đến đây đúng dịp Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 nên có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Ấn tượng đầu tiên của tôi là không gian ở đây rất tự nhiên và gần gũi. Điều thú vị nhất là quá trình pha cà phê, giúp tôi hình dung rõ hơn hành trình tạo ra một sản phẩm mà trước đây tôi chỉ biết qua việc sử dụng”.

Anh Mees (du khách Hà Lan) trải nghiệm các hoạt động làm vườn tại nông trại Fair Farm. Ảnh: Ngọc Duy

Chia sẻ về mô hình, anh Qiu Hào cho biết: “Từ các chương trình giáo dục tại nông trại dành cho trẻ em tại Pleiku, tôi bắt đầu triển khai ý tưởng phục vụ du khách cách đây khoảng 3 năm. Từ cuối năm 2024 đến nay, nông trại ngày càng có nhiều du khách nước ngoài tìm đến. Đây là động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ”.

Theo anh Qiu Hào, các hoạt động tại nông trại được tổ chức theo quy trình thống nhất cho mọi du khách, nhưng cảm nhận lại khác nhau tùy nền văn hóa và mức độ tiếp xúc với nông nghiệp. Với người Việt, nhiều loại cây trồng quen thuộc nên mang lại cảm giác gần gũi. Trong khi đó, với du khách quốc tế, những loại cây phổ biến ở Việt Nam lại trở nên mới lạ với họ khi được trực tiếp quan sát, trải nghiệm.

Chị Rebecca (du khách Canada) chia sẻ: “Ở nơi tôi sống, hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với công việc nông nghiệp. Khi được trực tiếp thu hoạch cà chua và chăm sóc cây trồng, mới nhận ra công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và sự tỉ mỉ hơn mình nghĩ. Trải nghiệm này giúp tôi nhận ra rõ hơn về công việc của người nông dân và để lại kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi đến Gia Lai”.

Theo anh Qiu Hào, để mô hình phát triển bền vững cần có sự cân bằng giữa sản xuất và hoạt động trải nghiệm, trong đó canh tác vẫn là nền tảng. “Thời gian tới, tôi dự định tiếp tục hoàn thiện mô hình phục vụ du lịch, mở rộng quy mô phù hợp. Qua đó, thu hút thêm nhiều du khách quốc tế tìm hiểu về giá trị của sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững tại Gia Lai” - anh Qiu Hào chia sẻ.