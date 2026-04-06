Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Khám phá và trải nghiệm

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC DUY NGỌC DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách quốc tế khi đến cao nguyên Gia Lai. Trong đó, thu hút đông du khách là Nông trại Fair Farm (xã Gào) rộng khoảng 10 ha. Chủ nông trại là anh Qiu Hào (SN 1990), sinh ra và lớn lên tại Đức.

Anh Qiu Hào (bìa phải) hướng dẫn du khách trải nghiệm tại Fair Farm. Ảnh: Ngọc Duy

Tốt nghiệp ngành kỹ sư xây dựng, anh Qiu Hào (bố là người Đức, mẹ là người Việt Nam) năm 2021 đã lựa chọn Gia Lai để phát triển nông trại, bởi điều kiện khí hậu phù hợp và con người thân thiện. Hiện trung bình mỗi tháng, nông trại đón khoảng 40 - 60 lượt khách. Mỗi lượt tham quan kéo dài khoảng 3 giờ, đủ để du khách tham gia các hoạt động và tìm hiểu các công đoạn sản xuất tại nông trại.

Chương trình thường bắt đầu bằng phần hướng dẫn pha cà phê phin, từ nhiệt độ nước, tỷ lệ đến kỹ thuật chiết xuất. Sau đó, du khách được đưa ra vườn, nơi anh Qiu Hào trực tiếp giới thiệu về đặc điểm cây trồng, điều kiện đất, nguồn nước, nhu cầu dinh dưỡng cũng như cách chăm sóc theo hướng bền vững.

Trong không gian xanh của nông trại, các nhóm du khách đến từ Hà Lan, Canada và một số nước châu Âu thích thú khi tham gia các hoạt động như hái cà chua, thu hoạch rau, trồng cây, đồng thời tìm hiểu quy trình chăm sóc, chế biến cà phê và sầu riêng.

Đến từ Hà Lan, anh Mees bày tỏ: “Tôi đến đây đúng dịp Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 nên có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Ấn tượng đầu tiên của tôi là không gian ở đây rất tự nhiên và gần gũi. Điều thú vị nhất là quá trình pha cà phê, giúp tôi hình dung rõ hơn hành trình tạo ra một sản phẩm mà trước đây tôi chỉ biết qua việc sử dụng”.

Anh Mees (du khách Hà Lan) trải nghiệm các hoạt động làm vườn tại nông trại Fair Farm. Ảnh: Ngọc Duy

Chia sẻ về mô hình, anh Qiu Hào cho biết: “Từ các chương trình giáo dục tại nông trại dành cho trẻ em tại Pleiku, tôi bắt đầu triển khai ý tưởng phục vụ du khách cách đây khoảng 3 năm. Từ cuối năm 2024 đến nay, nông trại ngày càng có nhiều du khách nước ngoài tìm đến. Đây là động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ”.

Theo anh Qiu Hào, các hoạt động tại nông trại được tổ chức theo quy trình thống nhất cho mọi du khách, nhưng cảm nhận lại khác nhau tùy nền văn hóa và mức độ tiếp xúc với nông nghiệp. Với người Việt, nhiều loại cây trồng quen thuộc nên mang lại cảm giác gần gũi. Trong khi đó, với du khách quốc tế, những loại cây phổ biến ở Việt Nam lại trở nên mới lạ với họ khi được trực tiếp quan sát, trải nghiệm.

Chị Rebecca (du khách Canada) chia sẻ: “Ở nơi tôi sống, hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với công việc nông nghiệp. Khi được trực tiếp thu hoạch cà chua và chăm sóc cây trồng, mới nhận ra công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và sự tỉ mỉ hơn mình nghĩ. Trải nghiệm này giúp tôi nhận ra rõ hơn về công việc của người nông dân và để lại kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi đến Gia Lai”.

Theo anh Qiu Hào, để mô hình phát triển bền vững cần có sự cân bằng giữa sản xuất và hoạt động trải nghiệm, trong đó canh tác vẫn là nền tảng. “Thời gian tới, tôi dự định tiếp tục hoàn thiện mô hình phục vụ du lịch, mở rộng quy mô phù hợp. Qua đó, thu hút thêm nhiều du khách quốc tế tìm hiểu về giá trị của sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững tại Gia Lai” - anh Qiu Hào chia sẻ.

Dòng sự kiện: Đại ngàn chạm biển xanh

Xem thêm
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ruộng bậc thang giữa đại ngàn

(GLO)- Vài năm gần đây, những thửa ruộng bậc thang mang sắc thái riêng, tạo nét chấm phá dịu dàng giữa đại ngàn Gia Lai bất ngờ tạo dấu ấn với vẻ đẹp mới lạ, cuốn hút.

Có thể bạn quan tâm

Lặn tự do giữa biển xanh

E-magazine Lặn tự do giữa biển xanh

Emagazine

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bề mặt, đại dương còn ẩn chứa một thế giới sống động dưới làn nước trong xanh, nơi san hô rực rỡ và hệ sinh thái gần như còn nguyên vẹn.

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Cuối năm 2025, cuốn sách Nghề dệt truyền thống tỉnh Bình Định (từ thế kỷ XIX đến nay) của ThS. Hoàng Bình ra mắt bạn đọc như một công trình biên khảo công phu về một nghề thủ công từng gắn bó mật thiết với đời sống người dân đất Võ.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

“Chim sẻ núi Vũng Chua”

Marathon

(GLO)- Với thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, bền bỉ, chị Lộc Thị Phương Anh (phường Quy Nhơn Nam) được bạn bè trong giới chạy bộ trìu mến gọi bằng cái tên “Chim sẻ núi Vũng Chua”. Bén duyên và thử sức chạy địa hình chỉ khoảng 2 năm, chị đã ghi dấu ấn ở nhiều giải lớn nhỏ trên cả nước.

Bừng sáng sắc cam vàng Sơn Lang

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Khi gió xuân tràn về từ rừng già Kon Chư Răng, những vườn cam ở xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) bừng lên sắc vàng ấm áp của mùa cam Tết. Chủ vườn tất bật từ sáng sớm thu hái, đóng gói quả gửi đi. Thương lái cũng rộn ràng vào tận vườn thu mua, nâng niu chọn lựa trái lành đưa về phố thị.

Khi nghệ nhân là… YouTuber

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Tại buổi phục dựng lễ cúng lúa mùa của dân tộc Jrai ở xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) diễn ra tháng 10-2025, chúng tôi tình cờ gặp 2 nghệ nhân tên tuổi là Puih Blưn (làng Pleiku Roh, phường Diên Hồng) và Puih Dup (làng Blang 3, xã Ia Hrung).

Những “đại thụ” của buôn làng

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, già làng được coi là chỗ dựa tinh thần của người dân. Họ trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, góp sức xây dựng buôn làng yên vui, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình giữa nhịp sống hiện đại.