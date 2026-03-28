Tưng bừng lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Sau một thời gian chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tối 28-3, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đã chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ước tính có khoảng 70.000 người dân, du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật đêm khai mạc.

Cảnh tượng choáng ngợp tại khu vực tổ chức lễ khai mạc.



Dự lễ khai mạc, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách - Chiến lược Trung ương; Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện các đại sứ, tổng lãnh sự, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham dự lễ khai mạc.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương…

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: BTC

Đặc biệt, hàng chục ngàn người dân, du khách trong và ngoài nước cũng hội tụ, đón xem chương trình. Ngoài ra, chương trình lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTV8, nối sóng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai và các địa phương trong cả nước.

Toàn cảnh sân khấu hoành tráng của lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 có chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, thể hiện sự kết nối xuyên suốt giữa rừng - biển - văn hóa và sự khát vọng phát triển”. Đây là dịp để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới năng động, thân thiện, giàu tiềm năng; đồng thời khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng chung của đất nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai cùng ngành du lịch cả nước tiếp tục phát huy giá trị văn hóa - nền tảng cốt lõi của phát triển du lịch. Ảnh: Đ.T

Thông qua 244 hoạt động phong phú, đặc sắc, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì và 117 hoạt động các tỉnh, thành phố khác hưởng ứng thực hiện được diễn ra trong năm 2026, Năm Du lịch quốc gia sẽ tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá các danh lam thắng cảnh, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng, chất lượng cao.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng - Trưởng ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cho biết: Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với tỉnh Gia Lai - là tỉnh đầu tiên sau khi sáp nhập đảm nhận vai trò chủ nhà đăng cai, mà còn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh cả nước đang triển khai các mục tiêu phát triển mới sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, qua đó tiếp tục khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và hội nhập quốc tế.

“Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 không chỉ là một sự kiện du lịch đơn thuần, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên, của tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Đó là lời mời gọi bạn bè năm châu đến khám phá một Việt Nam tươi đẹp, an toàn, giàu bản sắc và đầy sức sống” - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã tổ chức chu đáo chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Để tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và tạo nền tảng phát triển bền vững cho các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai cùng ngành du lịch cả nước tiếp tục phát huy giá trị văn hóa - nền tảng cốt lõi của phát triển du lịch, tập trung huy động nguồn lực, quy hoạch đồng bộ các tổ hợp du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh; đột phá phát triển kinh tế đêm, du lịch nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó, lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực bứt phá; kiến tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn và phát triển bền vững; phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và hợp tác phát triển du lịch.

Sân khấu rực rỡ cùng màn pháo hoa chào mừng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

“Quan trọng hơn cả, chúng ta phải phát huy triệt để lợi thế từ không gian sáp nhập để định hình rõ nét trục du lịch chiến lược "Đại ngàn - Biển xanh". Đây không phải là sự kết nối không gian đơn thuần, mà là việc xây dựng một chuỗi giá trị du lịch hoàn chỉnh, liền mạch: từ trải nghiệm văn hóa, sinh thái đặc sắc của núi rừng Tây Nguyên đến lịch sử của mảnh “đất võ, trời văn” quê hương của người anh hùng kiệt xuất Quang Trung - Nguyễn Huệ và những khu nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp tại vùng duyên hải. Sự cộng hưởng này chính là lợi thế cạnh tranh độc nhất, đưa Gia Lai vươn lên trở thành một cực tăng trưởng du lịch trọng điểm của khu vực và cả nước” - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu đáp từ tại lễ khai mạc. Ảnh: BTC

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Gia Lai hôm nay là không gian phát triển mới, được hình thành từ sự giao thoa giữa cao nguyên đại ngàn và vùng duyên hải giàu bản sắc. Nơi đây hội tụ những giá trị đặc sắc: không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; hệ sinh thái rừng, núi lửa hùng vĩ; cùng di sản văn hóa Chăm, võ cổ truyền và dải bờ biển đẹp của miền Trung.

Sự kết nối giữa đại ngàn và biển xanh đã tạo nên một không gian du lịch đa dạng, độc đáo, kết hợp hài hòa giữa sinh thái, văn hóa, lịch sử và nghỉ dưỡng - một lợi thế khác biệt của Gia Lai.

Màn pháo hoa chào mừng khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, Năm Du lịch quốc gia 2026 không chỉ là lời mời gọi khám phá, mà còn thể hiện khát vọng kết nối, hội tụ và phát triển. Đây cũng là dịp để Gia Lai giới thiệu hình ảnh một điểm đến thân thiện, giàu tiềm năng; đồng thời tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng thị trường và thu hút các nguồn lực đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: “Gia Lai xác định phát triển du lịch theo hướng bền vững, lấy văn hóa làm nền tảng, thiên nhiên làm lợi thế và người dân làm trung tâm.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá và quản lý điểm đến; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hình thành các sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Chúng tôi cam kết tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2026 với tinh thần “chuyên nghiệp - an toàn - thân thiện - ấn tượng”, để mỗi du khách khi đến với Gia Lai đều có những trải nghiệm chân thành, khác biệt và đáng nhớ”.

Hàng ngàn khán giả chăm chú hướng mắt về sân khấu, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 được tiếp tục bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc “Đại ngàn chạm biển xanh” được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn với cấu trúc 4 chương liên hoàn và màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Cuối cùng là phần đại nhạc hội trong chương trình khai mạc có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ trẻ đang được yêu mến, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại, đồng thời tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động cho sân khấu khai mạc.