Lối về “trạm ký ức xưa”

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có một số quán cà phê mang phong cách hoài niệm, thu hút khách. Nhiều vật dụng nhuốm màu thời gian được bài trí, gợi lại không gian đời sống của nhiều thập niên trước.

Không gian các quán cà phê mang sắc màu ký ức đã góp phần tạo thêm điểm đến cho du khách trong hành trình khám phá vùng đất Gia Lai “đại ngàn chạm biển xanh”.

Ẩn mình trong một con dốc nhỏ, không gian của quán Hàng Nước Tân Thời (hẻm 302, Nguyễn Văn Cừ, xã Ia Hrung) gây ấn tượng với cách bài trí đậm chất xưa cũ.

Chị Võ Thị Hồng Quyên (du khách đến từ TP. Đà Nẵng) có nhiều cảm xúc khi đến quán Hàng Nước Tân Thời (xã Ia Hrung) ngày 15-3 vừa qua. Ảnh: N.D

Bước vào quán, du khách dễ dàng bắt gặp những chiếc radio cũ, máy cassette hay quạt tai voi từng một thời quen thuộc. Những bộ bàn ghế gỗ nhuốm màu thời gian được sắp xếp thành nhiều góc nhỏ, gợi lại không gian sinh hoạt quen thuộc trước đây.

Chị Võ Thị Hồng Quyên (SN 1996, du khách đến từ TP Đà Nẵng) chia sẻ: “Lúc bước vào quán Hàng Nước Tân Thời, tôi khá bất ngờ vì thấy nhiều món đồ mà trước giờ chỉ nghe ba mẹ kể.

Tôi chú ý nhất là chiếc radio cũ đặt trên kệ gỗ, vì ba tôi từng nói hồi trước cả nhà thường ngồi nghe radio vào buổi tối. Từ những món đồ như vậy, tôi cảm giác như đang được nhìn thấy một phần cuộc sống của thế hệ trước”.

Không gian quán cà phê Hồi Xưa (đường Khuất Duy Tiến, bờ kè Chư Sê, xã Chư Sê) gợi lại nhịp sống của người Việt những năm thập niên 80 - 90 của thế kỷ XX với nhiều vật dụng quen thuộc như đèn dầu, tivi hộp, máy đánh chữ hay những bức ảnh cũ được trưng bày gợi nhớ một thời ký ức.

Anh Trương Chấn Sang (SN 1997, du khách ở TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Ngồi trong quán nhìn những món đồ cũ, tôi có cảm giác như thời gian ở đây chậm lại so với bên ngoài. Tôi chú ý nhất chiếc tivi hộp đặt ở góc quán vì nó giống chiếc tivi nhà ông bà tôi hồi trước”.

Không gian hoài niệm cũng được tái hiện ở quán cà phê Gộp (55 Lê Xuân Trữ, phường Quy Nhơn). Bên trong quán, nhiều vật dụng cũ như radio, máy cassette, bảng hiệu quảng cáo hay những chiếc xe máy đời cũ được trưng bày.

Chị Lê Thị Thu Thảo, chủ quán, cho biết quán được mở cuối năm 2024. Ý tưởng xây dựng không gian quán hoài niệm bắt nguồn từ niềm đam mê sưu tầm đồ xưa của chồng chị, một người Mỹ rất yêu thích những vật dụng cũ của Việt Nam.

Theo chị Thảo, nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm vật dụng từng gắn với đời sống sinh hoạt của người Việt. Đến từ nước Mỹ, ông Bob (SN 1960) bày tỏ: “Khi nhìn những chiếc quạt máy hay máy đánh chữ ở đây, tôi chợt nhớ đến thời trẻ của mình vào những năm 1980.

Trước khi điện thoại thông minh hay internet xuất hiện, những thiết bị như vậy từng rất quen thuộc trong đời sống. Thật thú vị khi thấy chúng vẫn được gìn giữ trong quán cà phê ở Quy Nhơn!”.

Ông Bob (bìa trái, du khách người Mỹ) thích thú khi xem vật dụng xưa cũ tại quán Gộp (55 Lê Xuân Trữ, phường Quy Nhơn). Ảnh: ĐVCC

Giữa không gian hoài niệm của quán cà phê Hợp Tác Xã 1990 (621 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn Nam) tồn tại gần chục năm qua, mỗi vật dụng trưng bày đều mang theo một câu chuyện riêng.

Theo anh Trần Cao Tuấn Vũ (SN 1990), chủ quán, việc đặt tên quán không đơn thuần gắn với năm sinh của mình, mà muốn nói về dấu mốc đất nước bắt đầu đổi mới sau thời bao cấp. Anh Vũ muốn gợi lại một giai đoạn để những người thuộc thế hệ 8X, 9X đều có thể cảm nhận được, bởi không quá xa xưa…

Đặt ngay trung tâm lối vào quán là đầu một chiếc xe lam cũ. Ít ai biết rằng, anh Vũ không dễ gì sở hữu được phần đầu xe này. Trước anh Vũ, nhiều người khác từng ngỏ ý hỏi mua chiếc xe này từ người chủ ở phường Lê Lợi, TP. Quy Nhơn (nay là phường Quy Nhơn) nhưng cả gia đình không ai muốn bán, bởi đây là phương tiện mưu sinh gắn bó với họ trong rất nhiều năm, dù không còn chạy vẫn giữ lại làm kỷ niệm.

Khi không có chỗ để xe lam chiếm diện tích, người chủ này cho cắt phần thùng xe lam để bán cho người khác, còn đầu xe lam vẫn nhất quyết lưu giữ. Đến khi không còn chỗ để được, họ mới bán phần đầu xe lam cho anh Vũ, bởi biết mục đích của anh là để lưu giữ, trưng bày trong quán cà phê.

Anh Trần Cao Tuấn Vũ dành không gian trung tâm quán cà phê Hợp Tác Xã 1990 (621 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn Nam) để trưng bày đầu xe lam cũ. Ảnh: H.T

Nhiều vật dụng khác trong quán đến với anh Vũ như một cái “duyên”. Anh kể: “Bức tranh kính có chữ 1990 đang treo trong quán vốn thuộc về một gia đình cũng ở Quy Nhơn, gắn với cột mốc thời gian năm xây dựng nhà mới của họ. Khi tôi chia sẻ mở quán cà phê theo phong cách hoài niệm, muốn có tranh kính này trưng bày tại quán, họ đã tặng lại chứ không bán”.

Bước vào bên trong, không gian quán mở ra với nhiều góc trưng bày mang đậm dấu ấn thời gian. Trên những chiếc kệ gỗ đơn giản là các dàn cassette, radio, điện thoại để bàn, tivi đời cũ.

Một góc khác trưng bày những chiếc máy ảnh phim cũ với nhiều kiểu dáng khác nhau. Đặt cạnh đó là những chiếc tủ chạn gỗ cũ thường dùng đựng chén bát, tái hiện không gian bếp xưa đầy hoài niệm.

Quán Hợp Tác Xã 1990 đã thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến quán để trải nghiệm không gian hoài cổ, trong khi những người lớn tuổi lại bắt gặp ở đây hình ảnh từng rất gần gũi của một thời đã lùi xa…