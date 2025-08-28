Quán cà phê ở Gia Lai góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước

(GLO)- Chào mừng Quốc khánh 2-9, nhiều quán cà phê tại Gia Lai đã decor không gian thành điểm đến ý nghĩa. Việc làm này đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.
Với phong độ xuất sắc và chiến thuật "nước rút" hiệu quả, nam sinh trường chuyên ngữ ở Hà Nội Lê Đức Minh đã trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế của trận tuần 3 tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 25. Điểm của cậu cao hơn tổng điểm của ba người cùng chơi.
(GLO)- Tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Al Bá (tỉnh Gia Lai), buổi lễ kết nạp Đảng cho sinh viên Nguyễn Phú Thịnh (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) diễn ra trang trọng, đầy xúc động, tự hào.
(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.
(GLO)-Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 9-8, tại xã Hội Sơn, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” đợt 2 năm 2025.
(GLO)- Sáng 9-8, Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức Lễ ra quân Chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2025 tại xã đảo Nhơn Châu.
(GLO)- Sáng 8-8, Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất (mở rộng) nhằm triển khai công tác tổ chức bộ máy; thông qua Quy chế hoạt động và chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên những tháng cuối năm.
(GLO)- Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT, kể từ năm 2025, chương trình đào tạo lái xe hạng B, C1 không đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, do đó, bộ đội xuất ngũ không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nếu đăng ký học nghề lái xe.
(GLO)- Mỗi độ hè đến cũng là lúc sinh viên tình nguyện về với các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Họ cùng nhau lan tỏa tinh thần xung kích, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
(GLO)- Diễn ra ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai, chiến dịch “Hành quân xanh” là dịp để đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang phát huy vai trò xung kích, tình nguyện qua những công trình, phần việc ý nghĩa.
(GLO)- Tính đến ngày 2-8, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã duy trì 143 “tổ công nghệ số thanh niên”, “tổ bình dân học vụ số” với hơn 2.251 đoàn viên, thanh niên tham gia.
(GLO)- Sáng 2-8, Tỉnh Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai xuất quân các đội thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh năm 2025.
Theo chuyên gia tâm lý, trẻ vị thành niên dễ bị tác động bởi hình ảnh trên mạng như người nổi tiếng sống tự do, bỏ nhà để “theo đuổi đam mê”, hoặc các nội dung lãng mạn hóa hành vi bỏ nhà, yêu đương mù quáng.
Từ bỏ công việc văn phòng để dành thời gian chăm sóc con cái, chị Nguyễn Thị Ngọc My (ngụ Hà Nội) vẫn có thu nhập linh động hàng chục triệu mỗi tháng nhờ kinh doanh brooch (ghim cài áo) thủ công.
(GLO)- Ngày 27-7 vừa qua, 19 trẻ em mồ côi ở phường Tam Quan và phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã được nhận các suất quà trị giá hơn 900 nghìn đồng. Người kết nối các nhà hảo tâm đến với các em là Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Khoa (SN 1990, Công an phường Tam Quan).
Phát động trong toàn đoàn đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào Việt Nam”, tổ chức Ngày hội “Khát vọng non sông”, chuỗi chương trình nghệ thuật “Chuyến xe Tự hào Việt Nam”...
(GLO)- Giai đoạn đầu sau sáp nhập đơn vị hành chính, dù còn nhiều khó khăn trong tổ chức hoạt động nhưng các tổ chức Đoàn ở Gia Lai vẫn nỗ lực tiếp nối việc đỡ đầu trẻ em, đồng thời mở rộng hỗ trợ theo hướng đồng hành lâu dài với phương châm “lấy trẻ làm trung tâm”.
Góc trà đá vỉa hè, xe bánh mì thân quen, hay ngôi nhà cổ đầy ký ức… tất cả được Nguyễn Văn Cường (25 tuổi, ngụ tại Hà Nội), tái hiện sống động qua những mô hình nhỏ xíu nhưng chân thực đến từng chi tiết.
(GLO)-Chương trình “Tuổi trẻ đồng hành chia sẻ” do Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước phối hợp cùng Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Tuy Phước - Vân Canh thực hiện đã chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái...
(GLO)- Ngày 26-7, lễ hội "Music and Cosplay Festival"-sân chơi hấp dẫn cho tín đồ mê cosplay đã diễn ra tại số 354 Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Ngày 26-7, Nhà Thiếu nhi phường Pleiku tổ chức hoạt động vẽ tranh và viết thư pháp với chủ đề “Tổ quốc trong tim em”.
(GLO)- Từ ngày 23 - 25/7, Đoàn phường An Nhơn Bắc phối hợp với UBND phường triển khai hoạt động hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP.
(GLO)- Ngày 25-7, Đoàn xã Chư Sê phối hợp với Đoàn Thanh niên Co.opmart Chư Sê tổ chức chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng-Tiếp sức đến trường” tại làng Pan.
(GLO)- Ngày 25-7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Chi đoàn Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Chi đoàn Sở Tư pháp đến thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong (TNXP) trên địa bàn 2 phường Pleiku và Diên Hồng.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947–27/7/2025), ngày 24-7, Chi đoàn Viên chức Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Công ty Hoàng Minh Education & Manpower và Đoàn phường Quy Nhơn Bắc tổ chức các hoạt động tri ân thiết thực.