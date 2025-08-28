Quán cà phê ở Gia Lai góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước

(GLO)- Ngày 27-7 vừa qua, 19 trẻ em mồ côi ở phường Tam Quan và phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã được nhận các suất quà trị giá hơn 900 nghìn đồng. Người kết nối các nhà hảo tâm đến với các em là Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Khoa (SN 1990, Công an phường Tam Quan).