Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Quán cà phê ở Gia Lai góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước

TRẦN DUNG TRẦN DUNG (thực hiện)

(GLO)- Chào mừng Quốc khánh 2-9, nhiều quán cà phê tại Gia Lai đã decor không gian thành điểm đến ý nghĩa. Việc làm này đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.

1a3d8564e12b6a75333a.jpg
Cờ đỏ sao vàng và những khẩu hiệu được quán The Garden Quy Nhơn (số 357 Tây Sơn, phường Quy Nhơn Bắc) trang trí ấn tượng, thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in.
0c221d7a7935f26bab24.jpg
Theo anh Nguyễn Văn Tiến (Chủ quán The Garden Quy Nhơn), với không gian rộng rãi, thoáng mát, anh đã trang trí hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng cùng những khẩu hiệu như: “Tự hào là người Việt Nam”, “Hòa bình đẹp lắm”…
f51df05fce10454e1c01.jpg
Thông điệp yêu nước được lan tỏa mạnh mẽ tại những quán cà phê trang hoàng rực rỡ với màu cờ Tổ quốc thiêng liêng.
b78e549f30d0bb8ee2c1.jpg
Để tạo điểm nhấn, quán cà phê Brownie (65 Lê Lợi, phường Quy Nhơn) đã tạo bảng tin về các sự kiện lịch sử đáng nhớ.
75387225166a9d34c47b.jpg
Chị Hồ Thị Hồng Cẩm (Chủ quán cà phê Brownie) chia sẻ: "Quốc khánh 2-9 là cột mốc lịch sử thiêng liêng, khi cả dân tộc cùng chung một niềm vui độc lập. Chúng tôi không chỉ hòa cùng không khí ấy, mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách riêng với không gian decor rực rỡ cờ hoa, tiêu ngữ. Đặc biệt, bảng tin 2-9 là nơi câu chuyện lịch sử được kể lại bằng hình ảnh một cách ấn tượng".
8ea6a0fac4b54feb16a4.jpg
Các bạn trẻ tự hào check-in với những những khẩu hiệu ý nghĩa như: “Tự hào là người Việt Nam”, “Hòa bình đẹp lắm”…
d475d331b17e3a20636f.jpg
Không gian quán cà phê Rông Ana (bờ kè suối Hội Phú, phường Hội Phú) được trang trí bởi hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng cùng bản đồ đất nước, chân dung Bác Hồ và các biểu tượng lịch sử thể hiện niềm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc.
15e0b0afd2e059be00f1.jpg
Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm trong không gian đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2-9.
a2bd9e75c83b43651a2a.jpg
Mỗi lá cờ, mỗi hình ảnh lịch sử được tái hiện đều mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho mọi thế hệ.
