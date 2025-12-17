Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Gia Lai: 12 doanh nghiệp tham gia workshop “Từ doanh nghiệp nội địa đến sân chơi quốc tế”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 17-12, tại phường Diên Hồng, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức workshop với chuyên đề “Từ doanh nghiệp nội địa đến sân chơi quốc tế” cho doanh nghiệp tại khu vực phía Tây tỉnh.

Sự kiện thu hút sự tham gia của 12 doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ kinh doanh.

workshop-ket-noi-doanh-nghiep-khoi-nghiep-voi-chuyen-gia.jpg
Quang cảnh buổi workshop. Ảnh: H.H

Tại buổi workshop, bà Phạm Thị Đức Hạnh - Chủ tịch, CEO Công ty Tư vấn phát triển và đào tạo doanh nghiệp Mỹ Đức Minh, Chánh Văn phòng Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp quốc gia đã gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp.

workshop-so-khcn.jpg
Bà Phạm Thị Đức Hạnh (bìa phải) mong muốn sau buổi workshop, các doanh nghiệp không gò bó vào lý thuyết mà hoạt động gắn với thực tiễn. Ảnh: H.H

Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực như: việc lãnh đạo doanh nghiệp cần làm để kêu gọi vốn đầu tư; cách đưa sản phẩm tiếp cận thị trường toàn quốc và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế; xây dựng chiến lược thương hiệu dựa trên truyền thông đa phương tiện.

Sau phần chia sẻ, đại diện các doanh nghiệp trực tiếp kết nối, trao đổi với chuyên gia nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, phát triển thị trường và truyền thông thương hiệu.

Các nội dung được trình bày đều xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn, dưới góc nhìn của người điều hành doanh nghiệp và người làm truyền thông chiến lược.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai tổ chức Hội thảo STEM-Robotics năm 2025

Gia Lai tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025

(GLO)- Sáng 29-11, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai) tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025 với chủ đề “Phát triển kỹ năng giảng dạy STEM Robotics: Xu hướng mới, thách thức và giải pháp thực tiễn”.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

Đời sống

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

Khởi nghiệp

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Khởi nghiệp

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Khởi nghiệp

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Khởi nghiệp

(GLO)- Ngày 11-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đơn vị chuyên đào tạo và kiểm định chất lượng cà phê Việt Nam Stone Village Lab cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê Gia Lai tổ chức sự kiện “Xây dựng hương vị Robusta Gia Lai và lan tỏa những mẫu chế biến tốt lần 1-2025”.

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Khởi nghiệp

(GLO)- Từng có công việc ổn định ở nước ngoài, anh Đào Huy Phong (SN 1996, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về Chư Sê khởi nghiệp từ mô hình nuôi hươu sao. Quyết định táo bạo ấy giúp anh có thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên quê hương.