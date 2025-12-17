Gia Lai: 12 doanh nghiệp tham gia workshop “Từ doanh nghiệp nội địa đến sân chơi quốc tế”

(GLO)- Chiều 17-12, tại phường Diên Hồng, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức workshop với chuyên đề “Từ doanh nghiệp nội địa đến sân chơi quốc tế” cho doanh nghiệp tại khu vực phía Tây tỉnh.

Sự kiện thu hút sự tham gia của 12 doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ kinh doanh.

Quang cảnh buổi workshop. Ảnh: H.H

Tại buổi workshop, bà Phạm Thị Đức Hạnh - Chủ tịch, CEO Công ty Tư vấn phát triển và đào tạo doanh nghiệp Mỹ Đức Minh, Chánh Văn phòng Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp quốc gia đã gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bà Phạm Thị Đức Hạnh (bìa phải) mong muốn sau buổi workshop, các doanh nghiệp không gò bó vào lý thuyết mà hoạt động gắn với thực tiễn. Ảnh: H.H

Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực như: việc lãnh đạo doanh nghiệp cần làm để kêu gọi vốn đầu tư; cách đưa sản phẩm tiếp cận thị trường toàn quốc và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế; xây dựng chiến lược thương hiệu dựa trên truyền thông đa phương tiện.

Sau phần chia sẻ, đại diện các doanh nghiệp trực tiếp kết nối, trao đổi với chuyên gia nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, phát triển thị trường và truyền thông thương hiệu.

Các nội dung được trình bày đều xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn, dưới góc nhìn của người điều hành doanh nghiệp và người làm truyền thông chiến lược.