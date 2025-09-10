Triển khai cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo”

Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là cá nhân hoặc nhóm (không quá 3 thành viên) đã có dự án khởi nghiệp hoặc có ý tưởng đổi mới sáng tạo; sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và phân hiệu các trường đại học, cao đẳng; học sinh, sinh viên là thanh niên các cơ sở giáo dục có cấp THPT trên địa bàn tỉnh; doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (được thành lập không quá 5 năm).

Anh Trần Chiến Thắng (bìa trái, thôn An Cửu, xã Tuy Phước Bắc) chia sẻ về quá trình lập nghiệp từ cửa hàng mua bán, sửa chữa xe đạp điện. Ảnh: M.N

Các cá nhân và nhóm dự thi đăng ký và nộp hồ sơ về các xã, phường và Đoàn các trường đại học, cao đẳng. Hồ sơ dự thi gồm có: phiếu đăng ký dự thi theo mẫu; 1 clip giới thiệu về dự án khởi nghiệp sáng tạo hoặc ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 1 file thuyết trình.

Vòng sơ khảo, thẩm định dự án dự kiến diễn ra từ ngày 22-9 đến ngày 5-10. Tại vòng bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 13-10, Hội đồng Giám khảo sẽ thăm và đánh giá thực tế các dự án; Ban giám khảo, các chuyên gia, doanh nhân… sẽ tư vấn, hướng dẫn chi tiết các nội dung cần hoàn thiện để các thí sinh chuẩn bị cho vòng chung kết.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 31-10, bằng hình thức thuyết trình và phản biện trước Ban giám khảo.

Ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba và giải triển vọng cho các ý tưởng, dự án xuất sắc nhất. Trong đó, ý tưởng đạt giải nhất được hỗ trợ 10 triệu đồng; hỗ trợ vốn khởi nghiệp không hoàn lại từ 20-50 triệu đồng (giải ngân theo từng giai đoạn triển khai ý tưởng trong thực tế) từ nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ thanh niên Gia Lai khởi nghiệp, lập nghiệp; bằng khen của Tỉnh Đoàn Gia Lai.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ xem xét giới thiệu các dự án, ý tưởng có tiềm năng để tham gia chương trình tuyển chọn và ươm tạo ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh để tiếp tục nhận đầu tư, phát triển dự án.