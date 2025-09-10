Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Triển khai cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tỉnh Đoàn Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” năm 2025.

Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là cá nhân hoặc nhóm (không quá 3 thành viên) đã có dự án khởi nghiệp hoặc có ý tưởng đổi mới sáng tạo; sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và phân hiệu các trường đại học, cao đẳng; học sinh, sinh viên là thanh niên các cơ sở giáo dục có cấp THPT trên địa bàn tỉnh; doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (được thành lập không quá 5 năm).

anh-2.jpg
Anh Trần Chiến Thắng (bìa trái, thôn An Cửu, xã Tuy Phước Bắc) chia sẻ về quá trình lập nghiệp từ cửa hàng mua bán, sửa chữa xe đạp điện. Ảnh: M.N

Các cá nhân và nhóm dự thi đăng ký và nộp hồ sơ về các xã, phường và Đoàn các trường đại học, cao đẳng. Hồ sơ dự thi gồm có: phiếu đăng ký dự thi theo mẫu; 1 clip giới thiệu về dự án khởi nghiệp sáng tạo hoặc ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 1 file thuyết trình.

Vòng sơ khảo, thẩm định dự án dự kiến diễn ra từ ngày 22-9 đến ngày 5-10. Tại vòng bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 13-10, Hội đồng Giám khảo sẽ thăm và đánh giá thực tế các dự án; Ban giám khảo, các chuyên gia, doanh nhân… sẽ tư vấn, hướng dẫn chi tiết các nội dung cần hoàn thiện để các thí sinh chuẩn bị cho vòng chung kết.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 31-10, bằng hình thức thuyết trình và phản biện trước Ban giám khảo.

Ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba và giải triển vọng cho các ý tưởng, dự án xuất sắc nhất. Trong đó, ý tưởng đạt giải nhất được hỗ trợ 10 triệu đồng; hỗ trợ vốn khởi nghiệp không hoàn lại từ 20-50 triệu đồng (giải ngân theo từng giai đoạn triển khai ý tưởng trong thực tế) từ nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ thanh niên Gia Lai khởi nghiệp, lập nghiệp; bằng khen của Tỉnh Đoàn Gia Lai.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ xem xét giới thiệu các dự án, ý tưởng có tiềm năng để tham gia chương trình tuyển chọn và ươm tạo ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh để tiếp tục nhận đầu tư, phát triển dự án.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Làng Ring - Điểm tựa nơi phên giậu Tổ quốc

Làng Ring - Điểm tựa nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Khởi đầu từ dự án làng thanh niên lập nghiệp do Trung ương Đoàn triển khai, làng Ring (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) đã trở thành biểu tượng của ý chí vươn lên và là điểm tựa nơi phên giậu Tổ quốc

Có thể bạn quan tâm

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Khởi nghiệp

(GLO)- Ngày 11-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đơn vị chuyên đào tạo và kiểm định chất lượng cà phê Việt Nam Stone Village Lab cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê Gia Lai tổ chức sự kiện “Xây dựng hương vị Robusta Gia Lai và lan tỏa những mẫu chế biến tốt lần 1-2025”.

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Khởi nghiệp

(GLO)- Từng có công việc ổn định ở nước ngoài, anh Đào Huy Phong (SN 1996, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về Chư Sê khởi nghiệp từ mô hình nuôi hươu sao. Quyết định táo bạo ấy giúp anh có thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên quê hương.

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

Hơi thở Gen Z

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giới trẻ đã thể hiện sự năng động, sáng tạo qua các nền tảng như Vlog, TikTok, podcast... Không chỉ là trào lưu mạng xã hội, xu hướng này phản ánh cách giới trẻ tiếp cận công nghệ, thể hiện bản thân và kết nối với cộng đồng.

Héo hon nghề theo xu hướng

Héo hon nghề theo xu hướng

Khởi nghiệp

Nghề sáng tạo nội dung số đang trở thành lựa chọn hàng đầu khi mạng xã hội (MXH) trở thành một phần trong đời sống của nhiều người. Xu hướng chọn nghề kiếm tiền từ MXH là một thực tế, thậm chí mang đến thu nhập “khủng”, tuy nhiên rất khó để đoán được xu hướng MXH sẽ dừng lại ở đâu.

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

Khởi nghiệp

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân trong tỉnh Gia Lai đã thay đổi tư duy sản xuất, tận dụng lợi thế của địa phương để nâng cao giá trị nông sản. Cơ sở sản xuất cà phê đặc sản Pure coffee (tổ 5, thị trấn Chư Sê) của gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng là một ví dụ điển hình.

Trưởng thôn “2 giỏi”

Ông Ning-Trưởng thôn “2 giỏi”

Khởi nghiệp

(GLO)- Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Ning-Trưởng thôn O Yố (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) còn đi đầu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương. Ông xứng đáng với danh hiệu trưởng thôn “2 giỏi”.