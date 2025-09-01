Danh mục
Làng Ring - Điểm tựa nơi phên giậu Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DUY ĐĂNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Khởi đầu từ dự án làng thanh niên lập nghiệp do Trung ương Đoàn triển khai, làng Ring (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) đã trở thành biểu tượng của ý chí vươn lên và là điểm tựa nơi phên giậu Tổ quốc

Hành trình lập làng

Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi mới có dịp theo đoàn công tác Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Chư Prông lên làng Ring. Sau gần 2 giờ vượt qua chặng đường rừng ngoằn ngoèo, làng Ring hiện ra với màu xanh ruộng lúa, rẫy mía, vườn cây ăn quả và những ngôi nhà khang trang dọc con đường bê tông thẳng tắp.

24-1.jpg
Nhờ áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, diện tích lúa 2 vụ của người dân được
﻿mở rộng, năng suất cao. Ảnh: D.Đ

Tiếp chúng tôi là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nguyễn Văn Toàn (SN 1984). Rót tách trà mời khách, anh Toàn bồi hồi nhớ lại: Làng Ring trước đây gọi là làng Thanh niên lập nghiệp Ia Mơ, thuộc dự án do Trung ương Đoàn triển khai.

Năm 2008, nhiều thanh niên trong tỉnh khăn gói lên vùng biên giới này với khát vọng đổi đời và dựng xây quê hương. Khi đó, đất rộng nhưng toàn lau lách, sỏi đá. Nhà cửa tạm bợ, không điện, không nước. Đêm xuống, cả chục người nằm chen chúc trong căn nhà nhỏ, trời mưa nước thấm tứ bề.

“Không có chế độ gì ngoài phần gạo Nhà nước hỗ trợ 6 tháng nên những ngày gian khó ấy không ít người bỏ cuộc. Với quyết tâm bám đất, dựng làng, giữ biên cương của Tổ quốc, chúng tôi đã ở lại”-anh Toàn xúc động kể.

Anh Phạm Văn Hạnh (SN 1980, quê xã Phú Thiện) cho biết: Tháng 8-2008, Trung ương Đoàn hỗ trợ mỗi hộ 1.000 m² đất, 1 ngôi nhà nhỏ, bể nước, 1 con bò, 4 sào ruộng lúa, 1,8 ha đất rẫy. Nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn.

"Chúng tôi phải đi bộ gần 20 km ra trung tâm xã Ia Mơ để mua những mặt hàng thiết yếu"-anh Hạnh chia sẻ.

Còn anh Đàm Văn Nga (SN 1979, quê xã Phú Thiện) chia sẻ thêm: Vùng đất này đã được các đơn vị san ủi mặt bằng, nhưng để có thêm đất sản xuất và tạo sinh kế, nhiều thanh niên trong làng phải góp sức cùng nhau cải tạo đất rẫy được hỗ trợ sang đất trồng lúa 2 vụ.

“Chúng tôi chỉ có cuốc, xẻng, đất lại lẫn đá, tay phồng rộp, mồ hôi ướt sũng dưới cái nắng hầm hập. Nhưng chúng tôi động viên nhau cố gắng, dần dần ruộng được khai mở, nước dẫn về trồng lúa, cuộc sống đỡ vất vả hơn để tiếp tục bám trụ”-anh Nga chia sẻ.

Vươn mình mạnh mẽ

Cuối năm 2010, làng Thanh niên lập nghiệp được đổi tên thành làng Ring và giao UBND xã Ia Mơ quản lý. Từ đó, làng được đầu tư điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, kênh mương thủy lợi…

Đời sống bà con đổi thay rõ rệt, kinh tế nông hộ khấm khá lên. Nhiều thanh niên ngày nào giờ trở thành những nông dân sản xuất giỏi, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

24-2.jpg
Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, làng Ring nay có điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa. Ảnh: D.Đ

Hiện làng có 79 hộ với 319 nhân khẩu. Đến thời điểm này, làng có 60 hộ vay vốn với tổng dư nợ hơn 3,6 tỷ đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Chư Prông để chuyển đổi cây trồng, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất.

Cũng nhờ nguồn vốn vay, diện tích gieo trồng của làng ngày càng mở rộng với hơn 103 ha lúa 2 vụ, 161 ha mì, 81,1 ha mía, 70 ha bắp, trên 57 ha cây ăn quả và hoa màu. Tổng đàn gia súc, gia cầm gần 1.850 con.

Làng hiện có HTX Nông nghiệp-Dịch vụ Thanh niên, Tổ hội chăn nuôi bò sinh sản, Tổ hội trồng lúa nước. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 28-30 triệu đồng/năm. Đặc biệt, làng Ring có trên 30 hộ khá, giàu với mức thu nhập ổn định 200-350 triệu đồng/năm.

Anh Lê Văn Nương (SN 1984, quê xã Phú Thiện) lên làng Ring lập nghiệp từ năm 2008. Năm 2020, anh vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH Chư Prông để khoan giếng, mua giống mới, mở rộng gần 5 ha đất canh tác. Mỗi năm, gia đình thu về 250-300 triệu đồng.

Chị Siu H’Đúy (SN 1989, người Jrai) vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH Chư Prông để cải tạo đất rẫy, chuyển sang trồng hơn 3 ha điều. Mỗi năm, chị thu hoạch gần 3,5 tấn hạt, bán được 90-100 triệu đồng.

“Với số tiền tích lũy từ việc bán hạt điều, gia đình tôi sẽ đầu tư mua thêm bò giống để phát triển chăn nuôi. Tôi tin rằng nuôi bò sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống và lo cho con cái học hành”-chị H’Đúy nói.

24-3.jpg
Làng Ring ngày càng đổi thay, phát triển bền vững. Ảnh: Đức Hải

Không chỉ phát triển kinh tế, bà con còn tích cực chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, làm nhà vệ sinh, chuồng trại hợp chuẩn, giữ cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Các hộ phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ rừng, biên giới, giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều năm liền, làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết bền chặt.

Ông Trần Quyết Thắng-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ-đánh giá: “Những đổi thay ở làng Ring là kết quả của tinh thần đồng lòng, nỗ lực của các hộ thanh niên lập nghiệp, đồng thời minh chứng sức mạnh đoàn kết của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Từ gian khó, làng Ring đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng tuyến biên giới của Tổ quốc vững chắc, ổn định”.

Tin liên quan

null