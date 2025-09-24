Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Sân chơi tri thức và kỹ năng

Ở Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, Câu lạc bộ (CLB) Dược được thành lập với mục tiêu tạo môi trường học thuật, giúp sinh viên ngành Dược củng cố kiến thức chuyên môn, thực hành kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời phát triển kỹ năng mềm như giao tiếp, viết CV, bán hàng…

Câu lạc bộ Dược (Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai) phối hợp tổ chức hoạt động liên quan đến chuyên ngành, củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng cho sinh viên. Ảnh: ĐVCC.

Giảng viên Đào Trung Can-Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ nhiệm CLB-cho biết: “Chúng tôi mong muốn CLB là nơi sinh viên thấy học tập không gò bó mà vừa năng động vừa hữu ích”.

Đặc biệt, CLB Dược đồng hành cùng các hoạt động chào tân sinh viên. Trong những ngày hội đầu khóa, CLB dựng gian hàng, tổ chức mini game, chia sẻ kinh nghiệm học tập-thi cử, hướng dẫn thực hành ngành nghề. Nhờ đó, các bạn trẻ sớm hòa nhập, thêm yêu nghề đã chọn.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Nếu CLB Dược chú trọng chuyên môn thì CLB Kỹ năng QNU của Trường Đại học Quy Nhơn lại là nơi rèn luyện bản lĩnh và tinh thần xung kích. Ở Trường Đại học Quy Nhơn, CLB Kỹ năng được gọi bằng cái tên gần gũi “Đại gia đình SC”.

Mỗi tuần, những buổi sinh hoạt trên sân trường hay công viên vang tiếng cười của sinh viên khi tham gia các trò chơi lớn, trại kỹ năng, những bài học về quản lý thời gian, giao tiếp, thuyết trình.

Chị Huỳnh Lê Thanh Nhã-Chủ nhiệm CLB-tâm sự: “Chúng tôi muốn sinh viên có một môi trường vừa học vừa chơi, vừa trải nghiệm vừa cống hiến”. Các chương trình như cuộc thi “Nhà hùng biện tài năng” hay đêm lửa trại đã trở thành dấu ấn khó quên, nơi sinh viên mạnh dạn thể hiện bản lĩnh, cá tính.

Không chỉ dừng lại ở kỹ năng, các CLB còn khơi gợi niềm say mê tri thức. Ở Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ, CLB Sách góp phần xây dựng văn hóa đọc bằng chương trình “Mỗi tuần một cuốn sách”, tổ chức ngày hội đọc sách, quyên góp và cải tạo không gian đọc. Sách trở thành nhịp cầu kết nối, để mỗi sinh viên có thêm người bạn đồng hành trên hành trình học tập.

Sinh viên Đào Lệ Quyên (thứ 6 từ trái sang)-Thành viên câu lạc bộ Khởi nghiệp (Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ) nhận giải tại Liên hoan sáng tạo trẻ trong học sinh, sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Song hành cùng đó là CLB Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nơi những ý tưởng táo bạo của sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ được ươm mầm.

“Các buổi bootcamp (tạm dịch: chương trình huấn luyện chuyên sâu) khởi nghiệp, sự đồng hành của chuyên gia, sự kết nối với Sở KH&CN đã giúp nhiều dự án có triển vọng được phát triển. Với các bạn trẻ, đó không chỉ là sân chơi thử sức, mà còn là bước khởi đầu để biến đam mê thành hiện thực”-chị Trần Thị Tố Quyên-Chủ nhiệm CLB-cho biết.

Lan tỏa những giá trị nhân văn

Không chỉ dừng lại ở học thuật hay kỹ năng, các CLB còn khẳng định giá trị bằng những hoạt động vì cộng đồng. Một trong những điểm sáng là CLB Hiến máu tình nguyện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Được thành lập cách đây 5 năm, từ mô hình CLB ngân hàng máu sống của Liên Chi đoàn khoa Điện, CLB đã phát triển lên quy mô toàn trường với hơn 130 thành viên, gồm cả sinh viên đã ra trường và cán bộ, giảng viên trẻ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: ĐVCC

Nhóm Zalo của CLB luôn duy trì kết nối để kịp thời hỗ trợ người bệnh cần máu, tiểu cầu. Mới đây, rạng sáng 13-9, thành viên Trần Anh Quốc-sinh viên lớp CĐ K17 Kỹ thuật chế biến món ăn A, đã sẵn sàng hiến tiểu cầu lúc 1 giờ 30 phút sáng để kịp cứu bệnh nhân. Nghĩa cử ấy lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, khẳng định trách nhiệm với cộng đồng của tuổi trẻ.

Theo anh Trần Hữu Huy-Bí thư Liên Chi đoàn khoa Điện, Chủ nhiệm CLB, chúng tôi đặt mục tiêu nâng số lượng thành viên lên 500, mở rộng thêm các hoạt động giao lưu và thiện nguyện.

Đầu năm học, CLB tranh thủ các buổi sinh hoạt đầu khóa để giới thiệu, từ đó thu hút sinh viên tham gia, bởi hiến máu không chỉ là cứu người mà còn là hành trình nuôi dưỡng lòng nhân ái trong thanh niên.

Cũng bằng tinh thần sẻ chia, CLB Kỹ năng QNU Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức những chương trình thiện nguyện như “Trung thu cho em”, “Quà cho em”, đưa niềm vui đến những em nhỏ khó khăn.

CLB Sách của Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ đồng hành với thư viện trong công tác chuyển đổi số, góp phần lan tỏa văn hóa học tập cộng đồng. CLB Khởi nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ giúp bạn trẻ mạnh dạn khởi sự từ ý tưởng, tìm thấy niềm tin vào bản thân.

CLB Dược của Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai còn tích cực tham gia phong trào tình nguyện như: kêu gọi thuốc cho các chương trình khám bệnh miễn phí, truyền thông về sử dụng thuốc an toàn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của sinh viên ngành Dược.

Điểm chung của các CLB là tạo môi trường gắn kết, nuôi dưỡng tinh thần nhân văn. Trong những “mái nhà” CLB, bài học đến từ trải nghiệm, tình bạn và trách nhiệm cộng đồng. Đó cũng là giá trị lớn nhất mà các CLB đang mang lại cho thế hệ sinh viên hôm nay-một thế hệ trẻ trung, sáng tạo, giàu tình người.