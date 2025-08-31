Danh mục
Gia Lai: Các trường đại học, cao đẳng tích cực hỗ trợ tân sinh viên nhập học

DƯƠNG LINH
(GLO)- Những ngày đầu năm học mới, không khí nhập học tại các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh trở nên nhộn nhịp. Đồng hành cùng tân sinh viên, mỗi trường triển khai nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau, giúp các em an tâm, khởi đầu thuận lợi cho chặng đường học tập, rèn luyện phía trước.

Hỗ trợ đa dạng, sát nhu cầu thực tế

Tại Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ, hơn 500 tân sinh viên khóa 51 đã làm thủ tục nhập học trong 2 ngày 19 và 20-8. Công tác tổ chức năm nay được đánh giá chuyên nghiệp hơn: ngay từ cổng trường đã có lực lượng sinh viên tình nguyện phân luồng, hướng dẫn làm hồ sơ, giới thiệu các câu lạc bộ, đội nhóm để tân sinh viên lựa chọn sân chơi phù hợp.

Trong khi đó, đội Thanh niên xung kích đảm nhận hướng dẫn, cung cấp thông tin tại ký túc xá, thường xuyên phối hợp cùng cán bộ quản sinh trong công tác trực và quản lý.

img-8150.jpg
Quang cảnh buổi chào đón tân học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ. Ảnh: ĐVCC

Thầy Vũ Xuân Phong-Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ-cho biết: “Nhà trường luôn nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất để tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Ngoài lực lượng sinh viên hỗ trợ ngay từ đầu, trường còn bố trí hệ thống sơ đồ, bảng chỉ dẫn rõ ràng giúp phụ huynh và sinh viên dễ dàng nắm quy trình, tiết kiệm thời gian”.

Khác với cách làm trên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tập trung hỗ trợ học phí. Từ năm học 2025-2026 đến 2027-2028, trường giảm 20% học phí toàn khóa cho 19 ngành đào tạo ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và liên thông cao đẳng, gồm: Cơ điện tử, Điện tử công nghiệp, Công nghệ thông tin, Quản trị nhà hàng và Quản trị khách sạn.

img-8147.jpg
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn hỗ trợ tân học sinh, sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Thầy Phạm Văn Tường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, cho biết: “Đây là lần đầu tiên nhà trường triển khai chính sách hỗ trợ học phí. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng cường dạy tiếng Anh cho các ngành trọng điểm của tỉnh, nâng chuẩn đầu ra, đảm bảo sinh viên vững chuyên môn, chắc tay nghề”.

Trong khi đó, Trường Đại học Quy Nhơn tập trung hỗ trợ chỗ ở-điều mà nhiều tân sinh viên xa nhà quan tâm. Ngay từ tháng 7, Đoàn trường đã khảo sát, lập danh sách khoảng 200 phòng trọ uy tín gần trường, kèm thông tin chi tiết về địa chỉ, giá thuê, tình trạng phòng và hình ảnh minh họa.

dsc02892.jpg
Đoàn viên Trường Đại học Quy Nhơn hỗ trợ tân sinh viên tìm trọ. Ảnh: D.L

Đồng thời, Đoàn trường còn phối hợp với các đơn vị, chủ trọ trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt điểm đầu vào cao với tổng kinh phí dự kiến 60 triệu đồng.

Anh Bùi Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Đoàn trường, nhấn mạnh: “Phương châm của chúng tôi là đồng hành lâu dài cùng sinh viên. Từ việc tìm trọ, kết nối ký túc xá, trao học bổng đến các hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm... Chúng tôi muốn các bạn cảm thấy luôn có tập thể Đoàn - Hội đồng hành trong suốt những năm học sắp tới”.

Ấn tượng từ sự hỗ trợ tận tình

Không chỉ ở chính sách, sự hỗ trợ tận tình trong ngày đầu đến trường cũng mang lại sự yên tâm cho tân sinh viên.

Tại Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ, R’Căm Nguyễn Đình Hiếu (tân sinh viên lớp Cao đẳng Công nghệ ô tô 1, khóa 51) chia sẻ: “Ngay khi tới cổng trường, em đã được anh chị khóa trên hướng dẫn tận tình nên hoàn thành thủ tục nhanh, không bị rối. Có anh trai từng học tại trường, lại được hỗ trợ chu đáo như vậy nên em thấy yên tâm hơn để bắt đầu chặng đường sắp tới”.

Phổ biến một số nội quy tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ. Ảnh: ĐVCC

Phổ biến một số nội quy tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ. Ảnh: ĐVCC

Còn ở Trường Đại học Quy Nhơn, không khí nhập học thêm rộn ràng nhờ hoạt động của Câu lạc bộ Kết nối trẻ QNU. Trên sân khấu nhỏ dựng tại khuôn viên trường, các thành viên câu lạc bộ vừa đàn vừa hát, rủ tân sinh viên cùng hòa giọng. Tiếng hát, tiếng đàn xen lẫn tiếng vỗ tay, tạo bầu không khí gần gũi, giúp những gương mặt mới thêm tự tin.

img-8144.jpg
Câu lạc bộ Kết nối trẻ QNU biểu diễn các tiết mục chào đón tân sinh viên. Ảnh: D.L

Bùi Thiên Phú (tân sinh viên ngành Sư phạm Tin học K48) bày tỏ: “Em được anh chị Đoàn trường giúp tìm trọ, lại được giao lưu sớm với Câu lạc bộ Kết nối trẻ QNU nên cảm thấy rất gần gũi. Em cũng háo hức chờ chương trình chào đón tân sinh viên cuối tháng 9, nơi sẽ có gian hàng giới thiệu nét đặc trưng của từng khoa, giúp chúng em hiểu thêm về lịch sử và truyền thống nhà trường”.

Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn Đoàn Đức Tùng chụp hình lưu niệm cùng Đoàn trường, Câu lạc bộ Kết nối trẻ QNU, phụ huynh và tân sinh viên. Ảnh: D.L

Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn Đoàn Đức Tùng chụp hình lưu niệm cùng Đoàn trường, Câu lạc bộ Kết nối trẻ QNU, phụ huynh và tân sinh viên. Ảnh: D.L

null