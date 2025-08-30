Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam trao 109 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Sáng 29-8, Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam (Cụm công nghiệp Cát Trinh, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) đã trao học bổng Delta Galil Việt Nam (DGV) năm 2025 cho con em người lao động của Công ty và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đại diện Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam trao học bổng cho con người lao động của Công ty. Ảnh: T.D

Tại chương trình, Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam trao 109 suất học bổng DGV. Trong đó, có 103 suất bổng cho các sinh viên là con của người lao động Công ty; 6 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Phù Cát.

Mỗi suất học bổng trị giá 25% tổng mức học phí trong năm học của mỗi sinh viên tại các trường đang theo học. Tổng trị giá học bổng cho năm 2025 gần 676 triệu đồng.

Đây là hoạt động được Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam tổ chức hằng năm. Quỹ học bổng DVG được tài trợ 100% từ nguồn tài chính của Công ty, nhằm hỗ trợ hai nhóm đối tượng: Công nhân viên có con là sinh viên (nhóm nội bộ) và sinh viên, học sinh khó khăn, học giỏi trên địa bàn (nhóm bên ngoài). Mức học bổng được xét cho cả 2 nhóm là 25% học phí của năm học gần nhất.

Người lao động Công ty nhận học bổng cho con mình tại lễ trao học bổng DGV. Ảnh: T.D

Từ năm 2023 đến nay, thông qua chương trình Học bổng DGV, Công ty đã tài trợ 1,8 tỷ đồng cho sinh viên đang học các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước có hộ khẩu thường trú tại các xã: Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội, Hội Sơn (tỉnh Gia Lai).

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai trao tặng “Bảng vàng tri ân” vinh danh Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam. Ảnh: T.D

Với những đóng góp từ chương trình học bổng hằng năm, Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam đã được Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai tặng “Bảng vàng tri ân”.