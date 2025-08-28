Danh mục
80 học sinh, sinh viên tỉnh Gia Lai nhận học bổng Vallet

TRỌNG LỢI
(GLO)- Sáng 28-8, tại TP. Đà Nẵng, Tổ chức Khoa học và Giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam” đã trao 241 suất học bổng Vallet năm 2025 cho học sinh, sinh viên ưu tú đến từ các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và TP. Đà Nẵng.

Giáo sư Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE (thứ ba bên phải), cùng Giáo sư Lê Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Giúp đỡ trẻ em Việt Nam tại Pháp (thứ tư bên trái) trao học bổng Vallet cho sinh viên khu vực phía Nam. Ảnh: ICISE

Trong đó, tỉnh Gia Lai có 64 học sinh, sinh viên nhận học bổng, gồm 15 suất dành cho sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, 2 suất cho sinh viên là con em đang sinh sống tại làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam) và 47 suất còn lại dành cho học sinh phổ thông.

Tiến sĩ Esperan Padonou-Giám đốc Quỹ học bổng Vallet trao học bổng cho các học sinh, sinh viên. Ảnh: ICISE

Trước đó, ngày 27-8, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), tổ chức này cũng trao 155 suất học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Riêng tỉnh Gia Lai được trao 16 suất, trong đó, Trường THPT chuyên Hùng Vương nhận 8 suất, Trường THPT Chi Lăng nhận 2 suất và Trường Dân tộc nội trú tỉnh nhận 6 suất.

Học sinh tỉnh Gia Lai nhận học bổng Vallet năm 2025 tại phường Xuân Hương-Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: ICISE

Tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) cho biết: Qua hai đợt trao tặng vừa qua, tỉnh Gia Lai có tổng cộng 80 học sinh, sinh viên được nhận học bổng Vallet năm 2025. Đây là sự động viên kịp thời, giúp các em tiếp tục nỗ lực học tập và rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.

Quỹ học bổng Vallet được sáng lập bởi Tiến sĩ Odon Vallet-một học giả người Pháp, chuyên ngành Luật và Lịch sử tôn giáo tại Đại học Sorbonne. Sau khi thừa kế một khối tài sản lớn từ cha, ông đã quyết định dành phần lớn tài sản này để lập quỹ học bổng nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập xuất sắc tại Việt Nam, Pháp và các nước châu Phi.

Tại Việt Nam, quỹ học bổng được trao thông qua Tổ chức Khoa học và Giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam” do Giáo sư Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE, cùng Giáo sư Lê Kim Ngọc-Chủ tịch Hội Giúp đỡ trẻ em Việt Nam tại Pháp sáng lập và điều hành.

Giáo sư Patrick Aurenche-Phó Chủ tịch Tổ chức khoa học và giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam” tại Pháp trao chứng nhận học bổng cho các học sinh. Ảnh: ICISE

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 25 năm học bổng Vallet đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam. Năm nay, có 2.150 suất học bổng được trao trên toàn quốc, với mức 16 triệu đồng cho học sinh, 32 triệu đồng cho sinh viên và 48 triệu đồng cho nghiên cứu sinh, tổng trị giá hơn 43 tỷ đồng.

null