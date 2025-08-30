Trang bị kiến thức pháp luật về giao thông cho học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới

(GLO)- Trong 2 ngày 28 và 29-8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với các trường học, đơn vị triển khai tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông cho gần 5.000 học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh dịp đầu năm học 2025-2026.

Cụ thể, ngày 28-8, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam) tổ chức 2 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho gần 1.000 học sinh, sinh viên của trường.

Cùng thời điểm này, tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (xã Ia Nan), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 40 giáo viên, 750 học sinh nhà trường.

Tuyên truyền pháp luật về giao thông cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (xã Ia Nan). Ảnh: ĐVCC

Sáng 29-8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tổ chức tuyên truyền pháp luật dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến cho hơn hơn 1.800 giáo viên, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (xã Chư Prông).

Sáng cùng ngày, tại Trường THPT Hà Huy Tập (xã Kông Chro), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông, kết hợp tổ chức cho hơn 30 giáo viên và 1.200 học sinh nhà trường ký cam kết không vi phạm giao thông.

Học sinh Trường THPT Hà Huy Tập (xã Kông Chro) ký cam kết không vi phạm giao thông. Ảnh: ĐVCC

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đã thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời phân tích, cảnh báo nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông; các lỗi vi phạm giao thông thường gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên và các mức xử phạt.

Học sinh, sinh viên cũng được phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; hướng dẫn một số kỹ năng tham gia giao thông an toàn và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Cách tuyên truyền gần gũi và các hình ảnh, video minh họa sinh động đã giúp đông đảo học sinh, sinh viên các trường nhận thức rõ tác hại của hành vi vi phạm giao thông và hậu quả tai nạn giao thông. Từ đó giúp các em nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, giúp hình thành và duy trì thói quen ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Việc tuyên truyền thông qua hình thức hỏi đáp các tình huống giao thông giúp học sinh dễ dàng nắm bắt, ghi nhớ kiến thức. Ảnh: ĐVCC

Theo thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, thời gian qua công tác tuyên truyền được đơn vị xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, hướng đến tất cả các nhóm đối tượng trong xã hội, từ các đơn vị, doanh nghiệp cho đến các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, đang dịp trước thềm năm học mới và lễ Quốc khánh 2-9, đơn vị tập trung vào nhóm học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh.

“Tháng 9 tới tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Phòng Cảnh sát giao thông ưu tiên tuyên truyền cho nhóm đối tượng này để kịp thời trang bị kiến thức, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho các em.

Tùy vào lứa tuổi, thực tiễn giao thông tại địa phương, cán bộ đơn vị sẽ lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, dễ hiểu, dễ nhớ để trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản. Qua đó, để hằng ngày các em đến trường đảm bảo an toàn, lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật đến gia đình và cộng đồng”-thượng tá Lê Hồng Phương chia sẻ.