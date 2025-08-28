Danh mục
Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Ngày 27-8 và 28-8, Ban An toàn giao thông tỉnh đã kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Qua làm việc với các đơn vị quản lý, khai thác tuyến đường (Công ty TNHH BOT 36.71, Công ty CP BOT Bắc Bình Định, Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định và Văn phòng Quản lý đường bộ III.2), Ban An toàn giao thông tỉnh ghi nhận nỗ lực khắc phục, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các đoạn hư hỏng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại. Trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua các xã Hòa Hội, xã Phù Cát xuất hiện ổ gà, bong tróc, rạn nứt tại các vị trí Km1202+800, 1198+500, 1196+750, 1192+950, 1126+100, 1127+600. Đặc biệt, đoạn Km1198 - Km1202 và Km1163 - Km1171 (xã Phù Cát) do Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 quản lý, nhiều mắt phản quang bị mờ, hệ thống thoát nước dọc chưa được bổ sung, mặt đường chưa đảm bảo vệ sinh.

z6952561097272-dcfe7644dd88665325bd61905b774b10.jpg
Ban An toàn giao thông tỉnh làm việc với Công ty CP BOT Bắc Bình Định về việc chủ động khắc phục một số bất cập hạ tầng giao thông trước lễ 2-9. Ảnh: N.L

Đoạn do Công ty CP BOT Bắc Bình Định quản lý cũng còn bất cập: Khu vực chợ Tam Quan thiếu vạch sơn cho người đi bộ; tại Km1130, Km1131, Km1132 và Km1137+300 qua các phường Hoài Nhơn cần khơi thông cống rãnh để tránh ứ đọng nước. Riêng nút giao Km1148+600 (mũi tàu phía Nam, phường Bồng Sơn), cần phối hợp tháo dỡ biển quảng cáo, cắt tỉa cây cối trong đảo giao thông nhằm bảo đảm tầm nhìn.

Trên đoạn tuyến do Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định quản lý, tại Km1218+500 (cầu Ông Đô, xã Tuy Phước) khe co giãn bắt đầu có hiện tượng bị bong; mặt đường tại các đoạn tuyến Km1214+400 - Km1218+850 (xã Tuy Phước) và Km1235 - Km1237 (phường Quy Nhơn Tây) bị rạn nứt, có nguy cơ dễ phát sinh ổ gà, hư hỏng khi gặp thời tiết bất lợi.

z6952564878827-da3ecb4316c5e9f2b0cfa2cf17251494.jpg
Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định tăng cường quét dọn vệ sinh mặt đường, khơi thông cống rãnh tại Km1212+1218 (đoạn qua xã Tuy Phước). Ảnh: N.L

Đối với tuyến Quốc lộ 19 đoạn do Công ty TNHH BOT 36.71 quản lý, một số ổ gà đã vá nhưng mặt đường tiếp tục nứt, bong lớp; vệ sinh mặt đường chưa đảm bảo, thoát nước bị đất cát bồi lắp. Đáng chú ý, tại Km 28+300 - km 35+250 (đoạn qua xã Tây Sơn) nhiều vị trí mặt đường còn đọng nước, rác bồi lắp gây mất mỹ quan và ảnh hưởng giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý tuyến đường nhanh chóng khắc phục tồn tại, đồng thời chủ động phương án bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ 2-9. Trong đó, tập trung sơn bổ sung hệ thống vạch kẻ đường, vệ sinh mặt đường, xử lý dứt điểm những điểm hư hỏng, bảo đảm tuyến thông thoáng, êm thuận.

Song song đó, các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư và phương án ứng cứu để kịp thời sửa chữa khi sự cố xảy ra.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

Đời sống

(GLO)- Làng Đê Kjiêng (xã Ayun) nằm ở vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Trong khi nhiều làng dân tộc thiểu số chỉ có 1 già làng, thì ở ngôi làng Bana này lại có hẳn một hội đồng già làng gồm 6 thành viên. Họ là những trụ cột tinh thần, ngày ngày âm thầm gắn kết cộng đồng và giữ gìn nếp làng.

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

Xã hội

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Xã hội

(GLO)- Từ ngày 21 đến 27-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông-lâm-ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

Từ thiện

(GLO)- Ngày 21-8, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao 2 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu (SN 2018, là trẻ mồ côi trú tại làng Kol, xã Kdang).

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

Đời sống

(GLO)- Qua hơn 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Vinh đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ người dân tộc thiểu số.

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

Đời sống

(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Kho gạo yêu thương” đã trở thành điểm tựa cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Ðình Chiểu (xã Gào, tỉnh Gia Lai). Từ nguồn hỗ trợ của mô hình, các em học sinh dân tộc thiểu số đến lớp học chữ không chỉ no bụng mà còn ấm lòng.

null