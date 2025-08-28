Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 19

(GLO)-Ngày 27-8 và 28-8, Ban An toàn giao thông tỉnh đã kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Qua làm việc với các đơn vị quản lý, khai thác tuyến đường (Công ty TNHH BOT 36.71, Công ty CP BOT Bắc Bình Định, Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định và Văn phòng Quản lý đường bộ III.2), Ban An toàn giao thông tỉnh ghi nhận nỗ lực khắc phục, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các đoạn hư hỏng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại. Trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua các xã Hòa Hội, xã Phù Cát xuất hiện ổ gà, bong tróc, rạn nứt tại các vị trí Km1202+800, 1198+500, 1196+750, 1192+950, 1126+100, 1127+600. Đặc biệt, đoạn Km1198 - Km1202 và Km1163 - Km1171 (xã Phù Cát) do Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 quản lý, nhiều mắt phản quang bị mờ, hệ thống thoát nước dọc chưa được bổ sung, mặt đường chưa đảm bảo vệ sinh.

Ban An toàn giao thông tỉnh làm việc với Công ty CP BOT Bắc Bình Định về việc chủ động khắc phục một số bất cập hạ tầng giao thông trước lễ 2-9. Ảnh: N.L

Đoạn do Công ty CP BOT Bắc Bình Định quản lý cũng còn bất cập: Khu vực chợ Tam Quan thiếu vạch sơn cho người đi bộ; tại Km1130, Km1131, Km1132 và Km1137+300 qua các phường Hoài Nhơn cần khơi thông cống rãnh để tránh ứ đọng nước. Riêng nút giao Km1148+600 (mũi tàu phía Nam, phường Bồng Sơn), cần phối hợp tháo dỡ biển quảng cáo, cắt tỉa cây cối trong đảo giao thông nhằm bảo đảm tầm nhìn.

Trên đoạn tuyến do Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định quản lý, tại Km1218+500 (cầu Ông Đô, xã Tuy Phước) khe co giãn bắt đầu có hiện tượng bị bong; mặt đường tại các đoạn tuyến Km1214+400 - Km1218+850 (xã Tuy Phước) và Km1235 - Km1237 (phường Quy Nhơn Tây) bị rạn nứt, có nguy cơ dễ phát sinh ổ gà, hư hỏng khi gặp thời tiết bất lợi.

Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định tăng cường quét dọn vệ sinh mặt đường, khơi thông cống rãnh tại Km1212+1218 (đoạn qua xã Tuy Phước). Ảnh: N.L

Đối với tuyến Quốc lộ 19 đoạn do Công ty TNHH BOT 36.71 quản lý, một số ổ gà đã vá nhưng mặt đường tiếp tục nứt, bong lớp; vệ sinh mặt đường chưa đảm bảo, thoát nước bị đất cát bồi lắp. Đáng chú ý, tại Km 28+300 - km 35+250 (đoạn qua xã Tây Sơn) nhiều vị trí mặt đường còn đọng nước, rác bồi lắp gây mất mỹ quan và ảnh hưởng giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý tuyến đường nhanh chóng khắc phục tồn tại, đồng thời chủ động phương án bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ 2-9. Trong đó, tập trung sơn bổ sung hệ thống vạch kẻ đường, vệ sinh mặt đường, xử lý dứt điểm những điểm hư hỏng, bảo đảm tuyến thông thoáng, êm thuận.

Song song đó, các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư và phương án ứng cứu để kịp thời sửa chữa khi sự cố xảy ra.