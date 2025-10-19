Báo Gia Lai điện tử

Gia Lai có 1 dự án đạt giải tại cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2025

(GLO)- Chiều 19-10, tại TP. Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2025.

anh-nguyen-van-xong-bia-phai-va-chi-nguyen-thi-bich-cam-duoc-nhan-bang-khen-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-doan.jpg
Anh Nguyễn Văn Xong (bìa phải) và chị Phan Thị Bích Cẩm được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Trong top 30 dự án tranh tài tại vòng chung kết diễn ra ngày 18 và 19-10, tỉnh Gia Lai có 2 dự án, đó là: Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen và kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Nhơn); Dự án nâng cao năng lực sản xuất và phát triển thị trường tiêu dùng sản phẩm tinh dầu tràm của chị Phan Thị Bích Cẩm (thôn Vạn Định, xã Phù Mỹ Bắc).

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích cho các dự án xuất sắc nhất. Trong đó, Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen và kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong đã đạt giải khuyến khích của cuộc thi.

anh-nguyen-van-xong-trien-lam-san-pham-khoi-nghiep-tai-cuoc-thi.jpg
Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen và kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong đã đạt giải khuyến khích của cuộc thi. Ảnh: NVCC

Dự án của anh Xong được triển khai từ năm 2018. Hiện cơ sở của anh Xong đang cung cấp cho thị trường các sản phẩm: bột sen khô; sen khô nguyên hạt; hạt sen rang; tim sen sấy khô... Từ việc chỉ tiêu thụ sản phẩm tại phường Hoài Nhơn, đến nay, sản phẩm đã được tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành phố: Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội…

Theo kế hoạch giai đoạn 2025-2028, anh Xong tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu tại phường Hoài Nhơn; liên kết mở rộng vùng nguyên liệu trong và ngoài tỉnh; hoàn thiện, xây dựng cơ sở để đáp ứng tiêu chí của các chứng nhận như FDA, HACCP nhằm tiến tới mục tiêu xuất khẩu…

Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thường niên nhằm khuyến khích thanh niên nông thôn phát huy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại và bền vững.

