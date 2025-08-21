Danh mục
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ CÁT TIẾN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Cát Tiến đột phá hạ tầng - dịch vụ - du lịch

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Mở rộng không gian phát triển, khai thác tiềm năng kinh tế biển, dịch vụ, du lịch sinh thái và công nghiệp sạch - xã Cát Tiến bước vào chặng đường mới với tầm nhìn đến năm 2030, quyết tâm trở thành địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng được xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cát Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngày 21-8.

Cửa ngõ kinh tế biển, du lịch

Xã Cát Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Cát Thành, Cát Hải và thị trấn Cát Tiến, có diện tích 103,36 km², dân số 33.523 người, chia thành 17 thôn. Đây là địa bàn giữ vai trò đầu mối kết nối Khu kinh tế Nhơn Hội với các vùng phát triển năng động của tỉnh. Với lợi thế bãi biển đẹp, giàu tiềm năng về kinh tế biển, thương mại - dịch vụ, du lịch và công nghiệp sạch, Cát Tiến được xác định là một trong những xã trọng điểm của tỉnh.

bgchot-5-1.jpg
Với lợi thế bãi biển đẹp, giàu tiềm năng về kinh tế biển, thương mại - dịch vụ, du lịch và công nghiệp sạch, Cát Tiến được xác định là một trong những xã trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Dũng Nhân

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thị trấn Cát Tiến đạt và vượt 26/28 chỉ tiêu; xã Cát Hải đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu; xã Cát Thành hoàn thành 20/20 chỉ tiêu.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,63%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Nông - lâm - thủy sản 21,26%; công nghiệp - xây dựng 28,66%; thương mại - dịch vụ chiếm 50,08%. Trong đó, giá trị thương mại - dịch vụ tăng nhanh, đạt 1.918,62 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 17,17%/năm. Hoạt động vận tải, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, hệ thống chợ được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất.

Du lịch khẳng định vai trò ngành kinh tế quan trọng. Nhiều dự án đã đi vào hoạt động, tạo diện mạo mới cho địa phương như Crown Retreat, Maia Resort, Ohana Village, The THON, khu du lịch tâm linh Linh Phong, khu dã ngoại Trung Lương… Một số dự án lớn đang triển khai như Cát Hải Bay (Vĩnh Hội) hứa hẹn đưa Cát Tiến thành điểm đến hàng đầu của du lịch biển Gia Lai.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng được đẩy mạnh. Giai đoạn 2021 - 2025, xã triển khai 194 dự án, nâng tỷ lệ đô thị hóa lên 25%...

Ba khâu đột phá, một mục tiêu xuyên suốt

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng, phẩm chất, giỏi chuyên môn, hết lòng phục vụ nhân dân. Rà soát, tích hợp và điều chỉnh các quy hoạch phát triển, đảm bảo cân đối giữa các phân vùng; phát triển đa ngành gồm thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp gắn du lịch sinh thái. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên giao thông kết nối nội vùng, nâng cấp trường học, trạm y tế và hoàn thiện trung tâm hành chính xã.

them5-2-nguyenmuoi.jpg
Những khu dân cư mới khang trang của xã Cát Tiến dọc theo tuyến đường ven biển (ĐT 639). Ảnh: N.M

Với quyết tâm chính trị cao, xã Cát Tiến đang tập trung mở ra vận hội phát triển mới, khẳng định vị thế là địa bàn động lực, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiến NGUYỄN VĂN HƯNG

Xã xác định tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn là 11,1%/năm; thu hút 5 dự án mới. Tổng thu ngân sách đến năm 2030 là 348 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách (trừ tiền sử dụng đất) giao cho xã tăng bình quân 5%/năm.

Đảng bộ xã xác định 3 khâu đột phá, gồm: Cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo nghị quyết, xây dựng bộ máy tinh gọn, phát triển chính quyền số, tạo môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh nông nghiệp sạch, công nghệ cao; tạo đột phá về hạ tầng giao thông, thủy lợi, công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hạ tầng số.

