Dám nghĩ, dám làm, khẳng định sức sáng tạo của người lao động

(GLO)- “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đang trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị. Những sáng kiến, cải tiến không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn khẳng định trí tuệ, tinh thần dám nghĩ, dám làm của người lao động.

Những “hạt nhân” dám nghĩ, dám làm

Ở Công ty CP May An Nhơn (phường Bình Định), anh Tạ Trọng Thế (37 tuổi, phụ trách cơ điện) là tấm gương tiêu biểu về tinh thần miệt mài tìm tòi, biến ý tưởng thành sáng kiến. Những cống hiến thầm lặng, bền bỉ của anh đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đề nghị Trung ương biểu dương về thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Anh Tạ Trọng Thế-Công ty Cổ phần May An Nhơn có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động sáng tạo. Ảnh: Nguyễn Muội

Anh Thế đã cải tiến hàng loạt thiết bị như: Nâng cấp máy vắt sổ và sam lai bằng motor điện tử, lắp bộ cắt chỉ tự động giúp năng suất tăng 30%; chế tạo lại máy cắt thun để công nhân bớt vất vả, năng suất tăng đến 60%; nâng cấp hệ thống ngưng tụ nước tại lò hơi giúp tiết kiệm gần 1 tỷ đồng mỗi năm và bảo vệ môi trường. “Những cải tiến của tôi thường bắt đầu từ việc lắng nghe công nhân trực tiếp vận hành. Nhiều ý tưởng hay lại nảy sinh từ những khó khăn tưởng như bế tắc trong thực tiễn”, anh Thế chia sẻ.

Tại Công ty CP Fresenius Kabi Việt Nam, kỹ sư bảo trì Nguyễn Phi Thường (29 tuổi) được đồng nghiệp trìu mến gọi là “cây sáng tạo trẻ”. Chỉ sau hơn 5 năm làm việc, anh đã có 12 sáng kiến, trong đó, nổi bật nhất là hệ thống “Xử lý ảnh để loại bỏ chai in hạn dùng bị lỗi” ứng dụng công nghệ thị giác máy tính. Đề tài này khiến anh Thường mất 2 năm nghiên cứu, thử nghiệm. Khi sản phẩm thành công, đưa vào sử dụng, anh thấy hạnh phúc và tự hào.

Nhiều người nói vui, Thường là “cây săn tiền thưởng sáng tạo” khi đều đặn mỗi năm, anh có 2 - 3 sáng kiến được công nhận, khen thưởng. Nhưng với anh, “tiền thưởng không quan trọng bằng việc mình được trau dồi thêm kiến thức, trải nghiệm. Đó mới là động lực để tôi tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo”.

Anh Nguyễn Phi Thường là “cây sáng tạo trẻ” tại Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Muội

Trong Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025 diễn ra vào ngày 15-8 tại Hà Nội, gian hàng của LĐLĐ tỉnh Gia Lai gây ấn tượng mạnh với các thiết bị đào tạo tự làm. Từ bàn tay và khối óc của đoàn viên, công nhân viên chức Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, các sản phẩm như “Bàn thực hành lập trình điều khiển, giám sát từ xa” (ứng dụng IoT, giúp tiết kiệm 500 triệu đồng chi phí thiết bị) và “Mô hình số hóa Trạm lưu trữ thông minh” (tiết kiệm hơn 400 triệu đồng) không chỉ hỗ trợ đào tạo nghề mà còn góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi số.

Giảng viên Lê Tấn Hòa (Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn), một trong các tác giả, tâm sự: “Chúng tôi mong những thiết bị này sẽ giúp học sinh, sinh viên tự tin hơn khi bước vào nghề. Sự đón nhận từ mọi người là động lực lớn để chúng tôi nỗ lực hơn nữa”.

Ghi danh tại giải thưởng lớn

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh được tổ chức 5 năm 1 lần là hình thức tôn vinh của Tổng LĐLĐ Việt Nam dành cho những công nhân, lao động tiêu biểu đang trực tiếp lao động, sản xuất tại các DN thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Tại Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV năm 2023, tỉnh Gia Lai đã có 2 cá nhân được vinh danh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu tại Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025, trong đó có giảng viên Lê Tấn Hòa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (bìa phải). Ảnh: ĐVCC

Anh Nguyễn Vũ Lượng-Phó Quản đốc Xưởng cơ khí của Công ty TNHH Mountech - Chi nhánh Bình Định liên tiếp cho ra đời 3 sáng kiến trong giai đoạn 2019 - 2021. Với nguyên tắc “Năng suất phải đi đôi với an toàn tuyệt đối cho người lao động”, các sáng kiến “Cải tiến phương pháp đánh bóng sản phẩm quai inox và phương pháp cán mép - ráp bộ bếp cồn”, “Cải tiến bộ dụng cụ dao cắt, khuôn cắt áp dụng cho các loại bếp cồn, ấm trà, ấm nước, ly thermor”… của anh đã giúp DN tiết kiệm chi phí, tăng năng suất gấp nhiều lần. Thành công này giúp anh trở thành 1 trong 2 người lao động đạt Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV năm 2023.

Cũng là chủ nhân của Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV năm 2023, anh Nguyễn Tiến Phong-Đốc công ca sản xuất Phân xưởng đường của Nhà máy Đường An Khê đã góp sức cho công tác đào tạo công nhân, tích cực nghiên cứu, cải tiến quy trình sản xuất. Hai sáng kiến “Cải tạo hệ thống phân phối hơi gia nhiệt nước mía” và “Vệ sinh tuýp falling film bằng máy nén nước cao cấp” của anh đã giúp nhà máy tiết kiệm hơn 200 triệu đồng mỗi năm, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất.

Giai đoạn 2020 - 2025, thực hiện phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, toàn tỉnh có hơn 21.800 sáng kiến, đề tài, giải pháp kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi hơn 11,5 tỷ đồng. Trong đó, 79 sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo. Riêng chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” có 1.646 sáng kiến tham gia; còn chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” có tới 17.421 sáng kiến của đoàn viên, người lao động hưởng ứng. Ngoài ra, có 6 công trình với tổng vốn đầu tư hơn 1.189 tỷ đồng được gắn biển công trình tiêu biểu, phục vụ thiết thực cho sản xuất và đời sống.

Những người lao động với các sáng kiến nổi bật trở thành “ngọn đuốc” lan tỏa tinh thần sáng tạo giữa các nhà máy, phân xưởng, nông trường, phòng thí nghiệm, giảng đường… Sự dìu dắt của những người đi trước như anh Nguyễn Vũ Lượng đã truyền lửa, tạo nên môi trường để ý tưởng được công nhận, thử nghiệm và triển khai, tạo động lực thực chất cho người lao động phát huy trí tuệ và tay nghề. Nhờ đó, năm 2025, Công ty TNHH Mountech - Chi nhánh Bình Định có thêm 2 gương mặt công nhân kỹ thuật (anh Võ Sỹ Hậu và anh Lê Xuân Cảnh) được LĐLĐ tỉnh biểu dương về tinh thần lao động sáng tạo.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Duy Trung-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh-cho biết: Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh xác định mục tiêu lớn nhất là làm cho phong trào thật sự gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, với sự phát triển của DN và đời sống của đoàn viên, người lao động.

“Chúng tôi tập trung đổi mới nội dung và hình thức thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, coi đây là những hạt nhân để lan tỏa phong trào. Đồng thời, thực hiện khen thưởng kịp thời, công bằng, minh bạch, đặc biệt quan tâm đến những người lao động trực tiếp, những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn lao động sản xuất; khuyến khích đoàn viên, người lao động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền, DN và các tổ chức liên quan để hỗ trợ, hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo”-ông Trung khẳng định.

Ông Trung cũng bày tỏ: Tin rằng, với quyết tâm của tổ chức công đoàn, sự hưởng ứng của đoàn viên và đồng hành của DN, phong trào thi đua lao động sáng tạo ở Gia Lai sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.