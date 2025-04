Tự hào là người Việt Nam

“Có lẽ trên thế giới này hiếm có một dân tộc nào lại yêu quý lá cờ Tổ quốc của dân tộc mình hơn người dân Việt Nam”-một phóng viên người Anh thường trú tại Việt Nam đã nhận xét như vậy. “Tôi đã từng đi lọt vào giữa biển người, biển cờ trong những đêm Hà Nội không ngủ. Tôi cảm nhận rằng ở đất nước này có một tinh thần dân tộc vô cùng to lớn-tinh thần đó không thể nào là tự phát, tinh thần đó chắc chắn đã có trong mỗi con người ở dân tộc này từ ngàn đời vì vậy mới thấm được”-ông bày tỏ.

Ngon Avatar (Lê Lợi, TP. Pleiku) khiến tòa nhà thêm cuốn hút bằng những lá cờ Tổ quốc. Ảnh: P.V

Đúng như vậy, mỗi người dân trên dải đất hình chữ S luôn tự hào về truyền thống anh hùng, tự hào về những giá trị văn hóa ngàn đời được lưu truyền. Ai cũng yêu quý lá cờ đỏ sao vàng, bởi lá quốc kỳ nhắc nhở thế hệ hôm nay về lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc. Nền độc lập có được hôm nay phải đánh đổi bằng xương máu của lớp lớp cha anh. Vì thế, trong tâm tưởng người dân Việt, lá cờ Tổ quốc đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, nhắc nhở mỗi người cần trân quý hơn giá trị của hòa bình, của độc lập và tự do.

Những ngày này, triệu triệu trái tim đang cùng hướng về TP. Hồ Chí Minh-nơi sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm đất nước thống nhất. Dù chưa đến chính lễ nhưng không khí tại thành phố mang tên Bác đã náo nức, rộn ràng. Người dân ở khắp các tỉnh thành, từ già tới trẻ rộn ràng lên kế hoạch đến TP. Hồ Chí Minh để trực tiếp xem các chiến sĩ luyện tập, hợp luyện chuẩn bị cho ngày hội non sông. Các cựu chiến binh rưng rưng, bồi hồi xúc động, còn thế hệ trẻ thì vui mừng, háo hức. Trên báo chí, phương tiện truyền thông liên tục chuyển tải thông tin về những trận đánh trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tái hiện khí thế hào hùng của một chặng đường lịch sử vẻ vang cũng như bám sát diễn biến các sự kiện liên quan đến lễ kỷ niệm. Trên các trang mạng xã hội, cộng đồng cùng nhau lan truyền, chia sẻ “bí kíp” chọn chỗ để xem lễ diễu binh, diễu hành; những vật dụng cần thiết mang theo và nhất định không thể thiếu lá cờ Tổ quốc. Mọi người cũng truyền tai nhau các địa điểm lịch sử không nên bỏ qua trong dịp lễ lớn.

Giới trẻ Gia Lai thích thú check-in cùng lá cờ Tổ quốc. Ảnh: Hoàng Hoài

Người dân ở các địa phương, trong đó có Gia Lai cũng thể hiện tinh thần hướng về ngày lễ trọng đại của đất nước bằng cách riêng của mình. Khắp các tuyến phố, ngõ hẻm đến quán ăn, quán cà phê và nhiều ngôi nhà của các gia đình được khoác lên mình tấm áo mới rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Người dân phố núi Pleiku cùng nhau ra Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) để chụp ảnh với cờ Tổ quốc, bên Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên hay bắt trend điệu nhảy “yêu nước” cùng các tỉnh, thành khác… Thêm một lần nữa, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc lại được khơi dậy mạnh mẽ, dâng trào trong mỗi người dân đất Việt.

Thế nhưng, bên cạnh những hành động tích cực ấy, đáng buồn thay giữa những ngày tháng Tư lịch sử này, một số người lại chọn cách tách mình ra khỏi niềm vui chung của dân tộc. Lời phát ngôn thể hiện thái độ thờ ơ, vô ơn của một nữ MC và anh người mẫu khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Mặc dù cả 2 đã lên tiếng xin lỗi nhưng có lẽ khó được chấp nhận. Không ai có thể bênh vực được cho những lời nói thiển cận, thiếu suy nghĩ, đi ngược với niềm vui chung của dân tộc, nhất là lại xuất phát từ người có sức ảnh hưởng đối với cộng đồng.

Các quán cà phê hưởng ứng kỷ niệm ngày thống nhất đất nước bằng nhiều hình thức ý nghĩa, đẹp mắt. Ảnh: P.V

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. 5 thập kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, Việt Nam đã và đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong cuộc điện đàm với lãnh đạo cấp cao Việt Nam cũng từng khẳng định: “Việt Nam là nhân tố quan trọng đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới”.

Theo các thống kê mới đây, Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Nước ta cũng ngày càng thăng hạng về chỉ số hạnh phúc cũng như an toàn so với các quốc gia khác, là điểm đến yêu thích của du khách nước ngoài bởi sự thân thiện, hòa đồng, mến khách. Hình ảnh Tổng thống Obama ăn bún chả ở quán bình dân, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngồi uống cà phê ở vỉa hè hay Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng đạp xe dạo phố để cảm nhận mùa thu Hà Nội... là những minh chứng rõ nét nhất về mức độ thân thiện, an toàn của Việt Nam. Điều đó thể hiện tính nhất quán trong thực hiện đường lối đối ngoại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Sự phát triển ổn định, vững vàng này chính là lời đền đáp xứng đáng nhất của thế hệ hôm nay dành cho thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho đất nước.

“Nếu được sinh ra lần nữa, mong sẽ tiếp tục được làm người Việt Nam”-bình luận của một bạn trẻ trên Facebook đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng. Đó là lời nói xuất phát từ tình yêu Tổ quốc vô bờ, từ niềm tự hào to lớn về nơi mình được sinh ra và trưởng thành. Tin rằng tinh thần tự hào dân tộc ấy sẽ là sợi chỉ xuyên suốt, dẫn dắt các thế hệ chúng ta vững vàng tiến về phía trước, tiếp tục phát huy trí tuệ để góp sức xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường.