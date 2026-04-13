Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dịp 30-4 và 1-5

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông thống nhất - Hoài Nhơn Đông hội tụ”.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là giải chạy “Vượt đèo Lộ Diêu Xanh năm 2026”, sẽ tổ chức vào ngày 30-4. Giải chạy có cự ly 5 km, theo tuyến đường ven biển, xuất phát từ Di tích lịch sử Tàu không số, qua đèo Lộ Diêu đến Mũi Gành - Hoài Hải.

Ở mỗi nội dung nam và nữ, Ban tổ chức trao giải nhất 2 triệu đồng, giải nhì 1,5 triệu đồng, giải ba 1 triệu đồng và 3 giải khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng.

Giải chạy "Vượt đèo Lộ Diêu Xanh" năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương đến đông đảo du khách, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với các hoạt động thể thao ngoài trời. Ảnh: Dũng Nhân

Bên cạnh đó, dịp này, UBND phường Hoài Nhơn Đông còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú như: Giải cờ tướng (ngày 28-4); Giải bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ bãi biển (từ ngày 25-4 đến 1-5, tại bãi biển tổ dân phố Diêu Quang); các trò chơi dân gian kéo co, đua thuyền trên cát (ngày 30-4, tại Mũi Gành Diêu Quang); cuộc thi thả diều (tự làm) với chủ đề “Cánh diều vươn khơi” (ngày 30-4, tại Mũi Gành Diêu Quang); thi đan lưới truyền thống với chủ đề “Bàn tay ngư dân - Dệt nên biển bạc” (ngày 30-4, tại Mũi Gành Diêu Quang).

Cùng với đó là đêm nhạc acoustic chủ đề “Biển vang khúc hòa bình” và chương trình “Thắp sáng biển đêm - Lan tỏa khát vọng” (ngày 30-4), hội thi chèo bả trạo (ngày 1-5, đều tổ chức tại Mũi Gành Diêu Quang).

Các hoạt động nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quê hương Hoài Nhơn Đông; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện, góp phần hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Đồng thời, tăng cường đoàn kết cộng đồng, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương.