Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Du lịch

Tin tức

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Phường Hoài Nhơn Tây sẽ tổ chức ngày hội du lịch “Thác Đổ - Nơi thiên nhiên mời gọi”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo kế hoạch, ngày hội du lịch “Thác Đổ - Nơi thiên nhiên mời gọi” được phường Hoài Nhơn Tây tổ chức vào ngày 25-4.

Ngày hội là dịp để quảng bá điểm du lịch sinh thái thác Đổ với vẻ đẹp hoang sơ, lợi thế du lịch riêng có. Ảnh: ĐVCC

Các hoạt động chính tại ngày hội gồm: chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Thác Đổ - Nơi thiên nhiên mời gọi”; triển lãm ảnh đẹp giới thiệu về danh thắng, văn hóa, con người Hoài Nhơn Tây; hoạt động ẩm thực “Đặc sắc Hoài Nhơn Tây”; hoạt động tham quan, trải nghiệm tại thác Đổ cùng các điểm du lịch sinh thái gắn với di tích, cơ sở tâm linh như trạm Bác Ái II, hồ chứa nước Mỹ Bình, làng sen ở tổ dân phố Phụng Du 1, hồ Cự Lễ...

Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Tây Nguyễn Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, lưu trú và các chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Để chuẩn bị cho ngày hội du lịch “Thác Đổ - Nơi thiên nhiên mời gọi”, ngày 9-4, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Tây Nguyễn Lê Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, lưu trú và các chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường yêu cầu các cơ sở kinh doanh chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, nhân lực và điều kiện phục vụ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của du khách; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý hoặc phục vụ không kịp thời. Các cơ sở ăn uống, nhà hàng cần nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá công khai và bán đúng giá…

Ngày hội du lịch “Thác Đổ - Nơi thiên nhiên mời gọi” là hoạt động hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Quốc tế Lao động 1-5.

Đồng thời, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đặc trưng du lịch của phường, tạo điểm nhấn nổi bật thu hút truyền thông, quảng bá, đầu tư, phát triển du lịch phường Hoài Nhơn Tây.

Đánh giá bài viết

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Du lịch

