Gia Lai định hình hệ sinh thái du lịch “một hành trình - hai điểm đến”

(GLO)- Sáng 27-3, tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn FLC, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) tổ chức Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục biển - cao nguyên”.

Tham dự hội thảo, về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, còn có đại diện các bộ, ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao, hiệp hội du lịch, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước, các chuyên gia kinh tế, du lịch, nhà đầu tư chiến lược cùng đại diện nhiều địa phương trong cả nước.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian “biển - cao nguyên” mang tính bổ trợ hiếm có. Đây là cơ hội để địa phương tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, trong đó du lịch được xác định là một trong những trụ cột quan trọng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, với hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, cùng nền tảng văn hóa giàu bản sắc của các dân tộc, Gia Lai hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Gia Lai đang đứng trước thời điểm chín muồi để bứt phá, khi các yếu tố về tài nguyên, hạ tầng, thị trường và niềm tin của nhà đầu tư đã dần hội tụ.

Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục biển - cao nguyên” có 3 phiên thảo luận chính. Phiên thứ nhất với chủ đề “Hàng không kích hoạt nền kinh tế xanh”, tập trung phân tích vai trò của hạ tầng hàng không trong việc mở cửa thị trường du lịch và đầu tư cho các điểm đến mới.

Phiên thứ 2 với chủ đề “Dọn tổ đón Đại Bàng - Hạ tầng bất động sản khai mở tiềm năng trong chu kỳ tăng trưởng mới”, tập trung thảo luận về vai trò của các nhà đầu tư chiến lược trong việc hình thành hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, bao gồm nghỉ dưỡng, golf, MICE, dịch vụ và hàng không.

Phiên thứ 3 với chủ đề “Một cánh bay, Hai điểm đến - Thiên đường du lịch biển kết nối với cao nguyên huyền bí kiến tạo ngàn giá trị”, tập trung thảo luận về xu hướng du lịch mới của du khách quốc tế, đặc biệt là các hành trình đa trải nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng biển với khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Hội thảo tập trung thảo luận 3 trụ cột lớn trong chiến lược phát triển du lịch Gia Lai giai đoạn 2026-2035. Trong đó, hạ tầng và hàng không được xác định là yếu tố “mở cửa thị trường”, đóng vai trò kích hoạt dòng khách và dòng vốn đầu tư.

Đáng chú ý, Gia Lai hiện sở hữu 2 sân bay Phù Cát và Pleiku, được định hướng phát triển theo mô hình bổ trợ, hình thành hệ thống kết nối hiệu quả giữa biển và cao nguyên.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung phân tích giải pháp thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển hệ sinh thái du lịch đồng bộ gồm: nghỉ dưỡng, MICE, dịch vụ và hàng không; đồng thời, xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng theo xu hướng “đa trải nghiệm”, kết hợp nghỉ dưỡng biển với khám phá văn hóa, sinh thái cao nguyên nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị chi tiêu của du khách.

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế khẳng định: Sự kiện không chỉ là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026, mà còn góp phần định hướng lại không gian phát triển du lịch của tỉnh trong dài hạn.

Nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Gia Lai không định vị là một điểm đến đơn lẻ, mà là một hành trình hoàn chỉnh. Đó là hành trình biển - cao nguyên, nơi du khách có thể trải nghiệm nghỉ dưỡng biển tại Quy Nhơn, sau đó tiếp nối hành trình khám phá cao nguyên Pleiku với cảnh quan sinh thái đặc sắc và bản sắc văn hóa độc đáo. Hai điểm đến - hai bản sắc - một hành trình thống nhất sẽ tạo nên sức hấp dẫn khác biệt cho du lịch Gia Lai.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh, để hiện thực hóa định hướng này, Gia Lai sẽ tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nâng cấp hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao; đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ.

Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục biển - cao nguyên” được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển đồng bộ giữa hàng không - đầu tư - du lịch; qua đó, đưa Gia Lai trở thành cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.