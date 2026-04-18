"Hành trình về biển xanh": Kết nối đam mê, lan tỏa tinh thần thể thao

(GLO)- Sáng 18-4, bãi biển Quy Nhơn không chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào quen thuộc, mà còn bùng nổ bởi sự sôi động từ Giải đua SUP Quy Nhơn - ZBeach lần thứ I năm 2026, với chủ đề "Hành trình về biển xanh". Giải đấu góp phần kết nối đam mê, lan tỏa tinh thần thể thao.

Lần đầu được tổ chức, Giải đua SUP Quy Nhơn - ZBeach năm 2026 đã thu hút sự quan tâm và cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người dân địa phương và du khách quốc tế tại bãi biển Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai năm 2026, Giải đua SUP Quy Nhơn - ZBeach lần thứ I năm 2026 do UBND phường Quy Nhơn phối hợp cùng Công ty TNHH ZBEACH (chi nhánh Quy Nhơn - Gia Lai) tổ chức.

Với sự góp mặt của hàng loạt tay chèo đầy nhiệt huyết đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, giải đua nhanh chóng lan tỏa sức hút, trở thành điểm kết nối của những tâm hồn đam mê khám phá và chinh phục thử thách; qua đó góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bộ môn ván chèo đứng (SUP - Stand Up Paddle) trong cộng đồng.

Giải đua SUP Quy Nhơn - Zbeach năm 2026 thu hút sự tham gia của 120 VĐV trong và ngoài tỉnh, như: Đà Nẵng, Hà Nội, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa. Ảnh: H.V

Giải đấu mở rộng cho nhiều đối tượng tham gia, bao gồm các cá nhân yêu thích bộ môn SUP, vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp và không chuyên, người dân và du khách có đủ điều kiện sức khỏe.

Giải đấu tổ chức các nội dung: cự ly 300 m (Fun Race) dành cho người mới cả nam và nữ; cự ly 2.000 m (Open Race) dành cho VĐV nữ có kinh nghiệm; cự ly 2.500 m (Open Race) dành cho VĐV nam có kinh nghiệm.

Sức hấp dẫn của giải đấu còn được tạo nên bởi những tình huống “dở khóc dở cười” trên mặt nước, mang lại tiếng cười sảng khoái cho người tham gia lẫn khán giả.

Không khoan nhượng trên đường đua xanh, từng nhịp chèo mạnh mẽ rẽ sóng tạo nên những màn rượt đuổi kịch tính trên biển Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Anh David Monoly (du khách đến từ nước Anh) chia sẻ, anh đã có những trải nghiệm đầy thú vị và khó quên trong lần đầu thử sức với bộ môn SUP tại Quy Nhơn.

“Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm môn chèo ván này. Tôi đã ngã xuống nước khoảng 50 lần, chèo trái rồi lại chèo phải. Thật mừng là tôi đã về đích an toàn mà Ban tổ chức không phải cử lực lượng cứu hộ ra vớt tôi!” - anh David hóm hỉnh chia sẻ.

Không chỉ mang lại tiếng cười, trải nghiệm này còn để lại trong anh David những cảm nhận sâu sắc về biển Quy Nhơn.

Anh David Monoly tâm sự: “Biển Quy Nhơn rất tuyệt. Tôi tin rằng điều giá trị nhất chúng ta có thể làm là giữ gìn vẻ đẹp yên bình này, để bất kỳ ai khi đặt chân đến đây cũng có thể hòa mình vào thiên nhiên. Những môn thể thao như chèo SUP là lựa chọn hoàn hảo để kết nối con người với biển cả”.

Bên cạnh những người chơi lần đầu trải nghiệm, giải đấu lần này còn ghi nhận sự chuyên nghiệp từ các VĐV giàu kinh nghiệm. Chị Trương Thị Thu Thảo (TP. Hồ Chí Minh) - người xuất sắc giành cú đúp giải nhất ở cả hai nội dung 300 m nữ và 2.000 m nữ, bật mí chiến thắng nằm ở việc chị có mặt tại địa điểm thi đấu từ sớm để làm quen đường đua và chuẩn bị tâm lý thoải mái nhất.

“Biển Quy Nhơn mang một nhịp đập rất riêng, đủ êm đềm để mang lại cảm giác thư thái, nhưng cũng tiềm ẩn những thử thách thú vị để các người chơi phô diễn kỹ thuật và bản lĩnh. Tôi và các VĐV rất cảm ơn địa phương, Ban tổ chức đã tạo ra sân chơi ý nghĩa, để chúng tôi có dịp đến đây thi đấu và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ” - chị Thảo bày tỏ.

Giải đua SUP Quy Nhơn - ZBeach năm 2026 không dừng lại ở một hoạt động thể thao biển, mà còn trở thành “nhịp cầu” kết nối du khách với thiên nhiên và con người Gia Lai.

Phía sau những màn rượt đuổi kịch tính là một “hành trình về biển” đầy ý nghĩa; qua đó lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh đến cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn - chia sẻ: “Việc tổ chức giải đua SUP lần này nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch gắn với thể thao, nhất là các hoạt động thể thao biển theo hướng xanh, an toàn, thân thiện với môi trường.

Thông qua giải đua, phường Quy Nhơn tiếp tục quảng bá hình ảnh một điểm đến năng động, văn minh, phát huy hiệu quả lợi thế biển; đồng thời lan tỏa thông điệp phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường bền vững”.