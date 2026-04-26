Phường An Phú sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương

Từ giải chạy đồng hành sôi nổi, tổ chức các gian hàng OCOP và trò chơi dân gian đến lễ dâng hương trang nghiêm… tất cả đã tạo nên không gian lễ hội đậm đà bản sắc, lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.

Gần 300 vận động viên tham gia chương trình chạy đồng hành “Vững bước tương lai - An Phú 2026”. Ảnh: Minh Chí

Ngay từ sáng sớm ngày 25-4, tại Công viên Văn hóa Đồng Xanh, gần 300 vận động viên là cán bộ, công chức, người dân, học sinh, lực lượng vũ trang, đại diện doanh nghiệp, các câu lạc bộ thể thao đã tập trung tham gia chương trình chạy đồng hành “Vững bước tương lai - An Phú 2026”. Không khí náo nhiệt, rộn ràng trước giờ xuất phát đã tạo nên một ngày hội thể thao đầy hào hứng.

Các vận động viên tham gia 2 cự ly 5 km và 10 km, xuất phát và về đích tại cổng Công viên Văn hóa Đồng Xanh, theo tuyến đường tránh phía Đông. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, từ phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông đến bố trí lực lượng y tế, các điểm tiếp nước dọc tuyến, góp phần giúp giải chạy diễn ra an toàn, thuận lợi.

Đội cồng chiêng cổ vũ, tiếp thêm khí thế cho các vận động viên trên tuyến đường chạy tại phường An Phú. Ảnh: Minh Chí

Không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất, mỗi bước chạy còn mang ý nghĩa hướng về cội nguồn, tri ân các Vua Hùng. Em Lại Tấn Khang (lớp 6/3, Trường THCS Nguyễn Huệ, phường An Phú) chia sẻ: “Em đã luyện tập vài ngày trước giải chạy. Khi hoàn thành cự ly 5 km, em rất vui và tự hào. Đây là một kỷ niệm đáng nhớ đối với em”.

Phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Thị Minh Bình - Chủ tịch UBND phường An Phú - nhấn mạnh: “Mỗi bước chạy không chỉ là hành trình rèn luyện thể chất mà còn mang ý nghĩa tri ân, hướng về cội nguồn, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông. Chương trình cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng phong trào tại cơ sở”.

Bên cạnh giải chạy, khu vực trưng bày sản phẩm OCOP và sản vật địa phương cũng thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Với khoảng 20 gian hàng, các sản phẩm đặc trưng của địa phương như cà phê, thổ cẩm, ẩm thực truyền thống… được giới thiệu phong phú, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng của phường An Phú.

Các gian hàng OCOP và sản vật địa phương thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Ảnh: Minh Chí

Chị Khương Thị Ngọc Ánh (giáo viên Trường Tiểu học Anh hùng Núp, phường An Phú) cho biết: “Các hoạt động năm nay rất đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ giải chạy đến các trò chơi dân gian và gian hàng OCOP đều được tổ chức chu đáo. Qua đó, tôi cảm nhận rõ hơn niềm tự hào dân tộc và ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ”.

Không khí lễ hội càng thêm sôi động với các trò chơi dân gian như nhảy sạp, đi cà kheo, nhảy bao bố… thu hút sự tham gia của nhiều lứa tuổi. Những tiếng cười rộn ràng, những khoảnh khắc vui tươi đã tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng gần gũi, gắn kết.

Trò chơi dân gian nhảy sạp tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng trong ngày hội. Ảnh: Minh Chí

Song song với phần hội, phần lễ cũng được tổ chức trang nghiêm tại Đền Hùng trong khuôn viên Công viên Văn hóa Đồng Xanh.

Trong tiếng nhạc lễ trầm hùng, các đoàn đại biểu và nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng. Đây không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là dịp để mỗi người dân ôn lại lịch sử, khơi dậy lòng tự hào và tinh thần đoàn kết.

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Hùng, Công viên Văn hóa Đồng Xanh. Ảnh: Minh Chí

Chuỗi hoạt động nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại phường An Phú đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Thông qua các hoạt động thiết thực, phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tri ân, các hoạt động còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khơi dậy khát vọng xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển. Qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong đời sống hiện đại.