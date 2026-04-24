Đánh thức giá trị cà phê đặc sản, lan tỏa sản phẩm OCOP từ không gian trải nghiệm

(GLO)- Từ ngày 24 đến 26-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) tổ chức Không gian trải nghiệm cà phê đặc sản và trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP.

Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Với khoảng 30-40 gian hàng, quy tụ 37 chủ thể OCOP và 9 đơn vị sản xuất kinh doanh cà phê tiêu biểu, không gian này cho thấy một cách làm khá khác biệt: Thay vì xếp hàng hóa lên kệ, Gia Lai đang đưa người tiêu dùng “đi vào bên trong” chuỗi giá trị.

Khẳng định giá trị cà phê đặc sản

Ở khu vực cà phê, khách tham quan không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp trải nghiệm quy trình rang xay, pha chế, hiểu về giống cây, thổ nhưỡng, cách chăm sóc - những yếu tố quyết định đến chất lượng của ly cà phê đặc sản. Đây chính là điểm đặc biệt khi khách hàng chuyển từ tiêu dùng sản phẩm sang tiêu dùng trải nghiệm.

Nghi thức cắt băng khai mạc Không gian trải nghiệm cà phê đặc sản và trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại gian trưng bày các sản phẩm cà phê của Công ty TNHH BaKa (xã Ia Hrung), nhiều khách tham quan đã vô cùng ấn tượng với chất lượng cà phê của đơn vị này khi được dùng thử.

Ông Nguyễn Việt Trường (xã Gào) chia sẻ: “Là người làm cà phê, tôi đã thử qua nhiều loại cà phê. Thế nhưng, khi tham quan và dùng thử cà phê đặc sản của BaKa, tôi cảm nhận được sự đậm đà, tròn vị.

Quy trình làm cà phê đặc sản cũng kỳ công, đòi hỏi sự nghiêm túc và kỹ lưỡng. Điều này khiến tôi nhận thức được một điều rằng, bản chất của cà phê đặc sản chính là không phải đại trà, mà hướng đến phân khúc có hiểu biết, có gu thưởng thức”.

Du khách dùng thử sản phẩm cà phê của Công ty TNHH BaKa. Ảnh: Hà Duy

Giám đốc Công ty TNHH BaKa Phan Bá Kiên cho hay: “Chúng tôi luôn đặt chất lượng cà phê làm trung tâm trong toàn bộ quá trình nghiên cứu và sản xuất. Từ khâu chọn giống, chăm sóc đến chế biến đều được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm giữ trọn tinh túy của hạt cà phê và phát huy tối đa hương vị”.

Khách tham quan trải nghiệm cách thức thẩm định hương vị cà phê. Ảnh: Hoàng Hoài

Là một người dùng cà phê mỗi ngày, ông Nguyễn Đức Đại (tổ dân phố 10, phường Pleiku) cho rằng: Điều thú vị nhất khi tham quan Không gian trải nghiệm cà phê đặc sản là được “hiểu tận gốc” quy trình sản xuất của các thương hiệu cà phê nổi tiếng ở Gia Lai như: Đak Yang, BaKa, B-Coffee Biển Hồ, Aba Oliu Farm Organic Coffee…

“Chính sự hiểu biết đó đã tạo ra niềm tin để lựa chọn sản phẩm, thậm chí mua làm quà biếu - một hành vi tiêu dùng có giá trị cao hơn nhiều so với mua dùng hàng ngày. Không chỉ vậy, tôi còn được trải nghiệm xay hạt cà phê, pha một ly espresso ngay tại chỗ” - ông Đại chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Đại (tổ dân phố 10, phường Pleiku) trải nghiệm pha 1 ly cà phê espresso. Ảnh: Hà Duy

Gia Lai có lợi thế lớn về diện tích và sản lượng cà phê. Nhưng trong “cuộc chơi” cà phê đặc sản - nơi giá trị có thể gấp nhiều lần cà phê thương mại - lợi thế không nằm ở sản lượng, mà ở chất lượng và câu chuyện.

Và Không gian trải nghiệm lần này cho thấy Gia Lai đang bắt đầu đi đúng hướng: đưa cà phê ra khỏi nông trại, đưa vào không gian văn hóa, du lịch và tiêu dùng hiện đại.

Mở rộng thị trường sản phẩm OCOP

Hàng loạt sản phẩm OCOP cũng được giới thiệu đợt này như: bột chuối xanh sấy lạnh, sầu riêng sấy thăng hoa… của Công ty cổ phần chế biến Xuất nhập khẩu Green Tropical (xã Chư Sê); bánh ít lá gai của cơ sở bánh ít lá gai Hoàng Đông (xã Bình An); trà mãng cầu, hạt mắc ca sấy, trà lá sâm đương quy, trà thảo mộc… của Hợp tác xã Nông nghiệp Thảo Nguyên (xã Chư Prông); bánh phục linh của cơ sở sản xuất An Khương (xã Tuy Phước Tây)…

Những sản phẩm này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách tham quan cũng như người tiêu dùng.

Các sản phẩm của Công ty cổ phần chế biến Xuất nhập khẩu Green Tropical được nhiều người tiêu dùng ưa thích. Ảnh: Hoàng Hoài

Ông Nguyễn Thanh Hải - chủ cơ sở sản xuất bánh phục linh bột bình tinh An Khương (xã Tuy Phước Tây) chia sẻ: “Cơ sở chúng tôi bắt đầu đưa ra thị trường bánh phục linh được 5 năm và đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao vào năm 2023.

Tham gia Không gian trải nghiệm và trưng bày sản phẩm OCOP lần này, chúng tôi có cơ hội để phát triển thương hiệu, đưa bánh phục linh đến với thị trường Gia Lai Tây. Chỉ cần người tiêu dùng đến đây, tìm thấy trải nghiệm hữu ích thì những người sản xuất ra sản phẩm như chúng tôi đều cơ hội mở rộng thị trường”.

Sản phẩm bánh phục linh của cơ sở sản xuất An Khương. Ảnh: Hà Duy

Ở góc nhìn rộng hơn, bà Lê Việt Kim Sa - Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH M.E.R - một doanh nghiệp khách mời đến từ TP. Hồ Chí Minh - đánh giá: “Gia Lai là thị trường tiềm năng, đặc biệt với các dòng sản phẩm thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe. Việc tham gia không gian trải nghiệm không chỉ để bán hàng, mà còn để test thị trường, tìm đối tác và xây dựng mạng lưới phân phối.

Các loại trà dược liệu Đông y cổ phương của Công ty TNHH M.E.R (TP. Hồ Chí Minh) thu hút được nhiều sự chú ý. Ảnh: Hà Duy

Nói cách khác, không gian này đang đóng vai trò như một “sàn giao dịch mềm” - nơi các bên gặp nhau không qua hợp đồng khô cứng, mà qua trải nghiệm, niềm tin và câu chuyện sản phẩm.

Sản phẩm chúng tôi mang đến giới thiệu là các loại trà dược liệu Đông y cổ phương, các loại tinh dầu và các sản phẩm nhang, than đốt làm từ dược liệu… Chúng tôi hy vọng đợt này có thể mở rộng được thị trường”.

Kiến tạo hệ sinh thái

Nói về hoạt động lần này, bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - khẳng định: “Mục tiêu cốt lõi là tạo một không gian mở để doanh nghiệp trực tiếp kết nối với người tiêu dùng và đối tác. Đây là một bước đi có tính chiến lược, trước hết là chuẩn hóa sản phẩm.

Nhiều sản phẩm OCOP được người tiêu dùng ưa thích. Ảnh: Hoàng Hoài

Các đơn vị tham gia phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng như OCOP, HACCP, ISO, VietGAP… Điều này giúp “lọc” thị trường ngay từ đầu, tránh tình trạng “vàng thau lẫn lộn”.

Tiếp nữa là nâng cao năng lực kể chuyện. Một sản phẩm tốt nhưng không có câu chuyện thì rất khó bán trong bối cảnh hiện nay. Không gian trải nghiệm chính là nơi doanh nghiệp học cách kể về vùng đất, con người, quy trình sản xuất.

Và cuối cùng là tạo cầu nối dài hạn, thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sẽ tìm được đối tác, ký kết đơn hàng và mở rộng thị trường”.

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm cà phê đặc sản của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang. Ảnh: Hà Duy

Hiện nay, Gia Lai có hơn 1.000 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, trong đó nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3-5 sao với các sản phẩm đặc trưng được người tiêu dùng đánh giá cao như: cà phê, mắc ca, mật ong, bún Song Thằn… có tiềm năng lớn trong phát triển thương mại và du lịch. Tuy nhiên, hệ thống các điểm bán và giới thiệu sản phẩm vẫn chưa tập trung tại các khu vực đông khách du lịch hoặc trung tâm thương mại lớn.

Bởi vậy, Không gian trải nghiệm cà phê đặc sản và sản phẩm OCOP không đơn thuần là một hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là cơ hội xúc tiến thương mại, là "phép thử" về tư duy phát triển của các doanh nghiệp cũng như các cơ sở sản xuất kinh doanh.