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Nâng cao năng lực định hướng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất hồ tiêu bền vững ở Gia Lai

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SƠN CA SƠN CA
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(GLO)- Sáng 9-6, tại phường Pleiku, Trung tâm Phát triển Cộng đồng (CDC) phối hợp với Công ty TNHH Chế biến Gia vị Nedspice Việt Nam tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực định hướng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất hồ tiêu bền vững ở tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2026-2030.

Tham gia hội thảo có hơn 70 đại biểu đến từ các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nông hộ trong ngành hồ tiêu.

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Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Sơn Ca

Theo đánh giá từ CDC, Gia Lai là một trong những vùng sản xuất hồ tiêu trọng điểm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành hàng hồ tiêu Việt Nam.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, ngành hồ tiêu đang phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chi phí sản xuất gia tăng và đặc biệt là các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế về chất lượng sản phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật các yêu cầu mới của thị trường; đồng thời, thảo luận các giải pháp nhằm phát triển chuỗi liên kết hồ tiêu bền vững của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2026-2030.

Hội thảo cũng tập trung vào một số nội dung đáng chú ý về thay đổi cách tiếp cận trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp; tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ để cùng xây dựng các chuỗi cung ứng minh bạch, có trách nhiệm và có khả năng cạnh tranh lâu dài trên thị trường.

Đồng thời, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện sinh kế cho người sản xuất, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng các mô hình liên kết hiệu quả trong giai đoạn tới.

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