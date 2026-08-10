Giá cà phê hôm nay 10/8 tăng trở lại, hồ tiêu lên mức 139.500 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 10/8/2026 tăng 200 – 300 đồng/kg, trong khi hồ tiêu tăng 500 đồng/kg tại nhiều vùng, mức cao nhất đạt 139.500 đồng/kg.

Thị trường cà phê và hồ tiêu trong nước sáng 10/8 ghi nhận tín hiệu tích cực hơn sau giai đoạn điều chỉnh và đi ngang. Giá cà phê tăng tại toàn bộ các khu vực khảo sát, đưa mức trung bình lên 97.100 đồng/kg.

Hình minh họa (AI)

Giá hồ tiêu cũng nhích lên tại nhiều vùng sản xuất trọng điểm. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ vị trí cao nhất với 139.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai duy trì mức 136.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta London và Arabica New York chưa ghi nhận biến động mới theo bảng cập nhật ngày 10/8.

Giá cà phê trong nước hôm nay 10/8/2026 tăng 200 – 300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt đi lên. Mức trung bình được công bố đạt 97.100 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có mức giá cao nhất, đạt 97.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 200 đồng/kg, lên mức 97.000 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 300 đồng/kg, đạt 96.600 đồng/kg và vẫn là khu vực có giá thấp nhất trong bảng khảo sát.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 97.000 đồng/kg Tăng 200 đồng/kg Lâm Đồng 96.600 đồng/kg Tăng 300 đồng/kg Gia Lai 97.000 đồng/kg Tăng 200 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 97.300 đồng/kg Tăng 300 đồng/kg Trung bình công bố 97.100 đồng/kg Tăng 200 đồng/kg

Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 700 đồng/kg.

Sau khi giữ giá trong ngày trước đó, cà phê nội địa đã tăng trở lại. Mức tăng chưa lớn nhưng diễn ra đồng đều tại các vùng trọng điểm, cho thấy thị trường có dấu hiệu cải thiện ngay đầu tuần.

Robusta London chưa có biến động mới

Theo bảng cập nhật ngày 10/8, giá cà phê Robusta London chưa ghi nhận thay đổi mới, với mức biến động 0% tại tất cả kỳ hạn.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 duy trì ở 3.787 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 đứng ở 3.767 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá tham chiếu Biến động 09/26 3.787 USD/tấn 0,00% 11/26 3.767 USD/tấn 0,00% 01/27 3.744 USD/tấn 0,00% 03/27 3.713 USD/tấn 0,00% 05/27 3.691 USD/tấn 0,00%

Đơn vị niêm yết là USD/tấn, mỗi lot Robusta tương đương 10 tấn.

Khối lượng giao dịch trong bảng cập nhật hiện ở mức 0, vì vậy các con số trên chủ yếu là mức giá tham chiếu từ phiên gần nhất.

Arabica New York giữ nguyên mức giá

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng chưa có biến động mới.

Hợp đồng tháng 9/2026 duy trì ở mức 335,55 US cent/lb. Kỳ hạn tháng 12/2026 đứng ở 315,90 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá tham chiếu Biến động 09/26 335,55 US cent/lb 0,00% 12/26 315,90 US cent/lb 0,00% 03/27 305,85 US cent/lb 0,00% 05/27 302,60 US cent/lb 0,00% 07/27 300,75 US cent/lb 0,00%

Đơn vị niêm yết Arabica là US cent/lb, trong đó 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg. Mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn.

Việc cả Robusta và Arabica chưa hình thành mức giá mới khiến thị trường trong nước đầu ngày chủ yếu phản ánh cung cầu nội địa.

Giá hồ tiêu hôm nay 10/8/2026 tăng tại nhiều vùng

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay có xu hướng nhích lên sau phiên đi ngang.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM), Đắk Lắk, Bình Phước (Đồng Nai) và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng tăng 500 đồng/kg.

Riêng Gia Lai giữ nguyên mức 136.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 139.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 138.500 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 136.500 đồng/kg Tăng 500 đồng/kg Đắk Lắk 138.500 đồng/kg Tăng 500 đồng/kg Bình Phước (Đồng Nai) 136.500 đồng/kg Tăng 500 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 139.500 đồng/kg Tăng 500 đồng/kg Trung bình 137.400 đồng/kg Tăng nhẹ

Mặt bằng giá tiêu hiện dao động từ 136.000 – 139.500 đồng/kg, chênh lệch 3.500 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Đáng chú ý, đà tăng diễn ra tại 4/5 khu vực được khảo sát. Đây là tín hiệu tích cực sau khi giá tiêu đã giảm mạnh trước đó rồi chuyển sang trạng thái ổn định.

Giá tiêu Ấn Độ tiếp tục đi ngang

Giá tiêu tại thị trường Ấn Độ chưa ghi nhận biến động mới.

Tiêu GARBLED duy trì ở mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 203.812 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED đứng ở mức 69.400 rupee/tạ, tương đương 198.103 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 203.812 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 195.248 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 198.103 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo biến động tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê và hồ tiêu cùng phát tín hiệu tích cực đầu tuần

Diễn biến ngày 10/8 cho thấy thị trường nông sản trong nước đã cải thiện so với những phiên trước.

Giá cà phê tăng 200 – 300 đồng/kg, đưa mức cao nhất lên 97.300 đồng/kg. Dù chưa trở lại vùng 99.000 đồng/kg từng ghi nhận trước đó, việc toàn bộ địa phương cùng tăng cho thấy áp lực giảm đã tạm thời dịu lại.

Hồ tiêu có diễn biến tích cực hơn khi 4/5 khu vực tăng 500 đồng/kg. Giá cao nhất nhích lên 139.500 đồng/kg, sát mốc 140.000 đồng/kg.

Trong khi đó, hai sàn cà phê quốc tế tạm thời giữ nguyên mức tham chiếu. Những phiên giao dịch tiếp theo của London và New York sẽ là yếu tố quan trọng để xác định liệu đà hồi phục của giá cà phê trong nước có được củng cố hay không.