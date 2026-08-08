Ông Hồ Quang Cua chỉ cách nhận biết gạo thật sau vụ phát hiện 22 tấn ST25 giả

(GLO)- Sau vụ cơ quan chức năng phát hiện hơn 22 tấn gạo không rõ nguồn gốc được sang chiết, đóng vào bao bì mang nhãn hiệu ST25 tại An Giang, kỹ sư Hồ Quang Cua đã hướng dẫn người tiêu dùng cách kiểm tra gạo chính hãng.

Kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, tình trạng làm nhái gạo ST25 xảy ra rất nhiều. Ông cũng không quá bất ngờ trước vụ cơ quan chức năng tại An Giang phát hiện 2 cửa hàng sang chiết, đóng gói hơn 22 tấn gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu ST25.

Gạo ST25 túi 5 kg chính hãng của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí. Ảnh: Khắc Tâm/TTO

Theo “cha đẻ” của gạo ST25, người tiêu dùng nên mua gạo tại các cửa hàng bán lẻ có thương hiệu Gạo Ông Cua. Hệ thống cửa hàng bán sản phẩm này hiện có tại 34/34 tỉnh, thành phố.

Để kiểm tra sản phẩm chính hãng, người mua cần chú ý tem chống hàng giả iCheck ở mặt trước bao bì. Trước tiên, cào bỏ lớp tráng bạc trên tem để lấy mã định danh; sau đó tải và mở ứng dụng iCheck trên điện thoại, dùng ứng dụng quét tem.

Bước cuối cùng là kiểm tra thông tin mã định danh, đối chiếu số serial trên tem với số serial hiển thị trên ứng dụng iCheck. Nếu 2 mã số trùng khớp, sản phẩm được xác định là hàng chính hãng.

Người tiêu dùng cũng có thể truy cập trang mua hàng chính thức của Gạo Ông Cua để kiểm tra thông tin sản phẩm và tìm các điểm bán.

Theo Công an tỉnh An Giang, lực lượng chức năng kiểm tra 2 hộ kinh doanh và phát hiện nhân viên đang sang chiết gạo không rõ nguồn gốc vào các bao bì mang nhãn hiệu ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí.

Qua làm việc, chủ 2 hộ kinh doanh không xuất trình được văn bản ủy quyền, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc tài liệu chứng minh được phép sử dụng nhãn hiệu ST25. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 22 tấn gạo mang nhãn hiệu ST25, trị giá hơn 440 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Ngày 5-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự về các hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.