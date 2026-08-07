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Ông Hồ Quang Cua: Làm giả gạo ST25 vì "hám lợi", cần xử lý nghiêm để bảo vệ thương hiệu

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NHÃ UYÊN (theo VTV, TTO)

(GLO)- Liên quan vụ phát hiện hơn 22 tấn gạo giả mạo nhãn hiệu ST25 tại An Giang, kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, ông không bất ngờ vì tình trạng làm giả đã diễn ra nhiều năm. Ông đề nghị xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm thương hiệu để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Theo "cha đẻ" của giống gạo ST25, việc nhiều doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh giống lúa ST25 là điều bình thường nếu tuân thủ quy định của pháp luật và xây dựng thương hiệu riêng. Điều đáng lên án là một số đối tượng lợi dụng uy tín của thương hiệu ST25 để sử dụng bao bì, nhãn hiệu của người khác nhằm đánh lừa người tiêu dùng, thu lợi bất chính.

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Ông Hồ Quang Cua. Ảnh: Quang Định/TTO

Ông cho rằng nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ tâm lý "hám lợi", không muốn đầu tư xây dựng thương hiệu mà chọn cách làm giả, làm nhái. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng đến uy tín của sản phẩm, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Kỹ sư Hồ Quang Cua cũng đánh giá cao việc cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, xem đây là tín hiệu tích cực trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ông bày tỏ kỳ vọng các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để tăng tính răn đe và bảo vệ thương hiệu gạo Việt.

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Công an tỉnh An Giang làm việc với 2 hộ kinh doanh đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu ST25. Ảnh: CACC/TTO

Trước đó, Công an tỉnh An Giang kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn, phát hiện nhân viên đang đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 22 tấn gạo, cùng nhiều bao bì, máy móc và tang vật liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm; nếu đủ căn cứ sẽ tiếp tục khởi tố bị can.

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