Gia Lai tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 9766/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và UBND các xã, phường ven biển khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai chính sách hỗ trợ và quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách được tăng cường. Việc rà soát, phân loại tàu cá, triển khai các chính sách hỗ trợ và thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) từng bước đi vào nền nếp. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá, từng bước chấn chỉnh hoạt động của các tàu không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng phải phối hợp vận động chủ tàu đưa phương tiện vào cảng cá theo quy định. Ảnh: Phan Tuấn

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh, việc vận động ngư dân tham gia chính sách vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Hồ sơ hỗ trợ và phương án xử lý tài sản sau giải bản còn chậm. Một số địa phương chưa quản lý chặt tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; hồ sơ và dữ liệu về tình trạng, vị trí neo đậu của số tàu này chưa được cập nhật kịp thời.

Để khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế nêu trên; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ và quản lý hiệu quả hơn số tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13-7-2026; phối hợp rà soát, đối chiếu, cập nhật, phân loại số tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, bảo đảm dữ liệu thống nhất. Hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ, giải bản tàu cá và hỗ trợ cước thuê bao thiết bị giám sát hành trình và nhật ký khai thác điện tử; đồng thời kiểm tra, xác minh kết quả khắc phục và tham mưu xử lý các trường hợp thực hiện không nghiêm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm soát 100% tàu cá ra, vào cửa biển, đầm và bãi ngang; vận động chủ tàu đưa phương tiện vào cảng cá theo quy định, không neo đậu, lên cá tại bãi ngang. Lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền, công an rà soát, giám sát tàu cá không đủ điều kiện và tàu “3 không”, kể cả những tàu đang neo đậu ngoài tỉnh; tham gia giám sát quá trình giải bản, bảo đảm tàu đã nhận hỗ trợ không tái sử dụng.

Các địa phương phải kiểm soát các cơ sở đóng mới, cải hoán, sửa chữa tàu cá, kiên quyết không để phát sinh tàu “3 không”. Ảnh: Phan Tuấn

Công an tỉnh tập trung xác minh chủ tàu, tình trạng và nơi neo đậu của những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; tham gia ngăn chặn việc tự ý di chuyển hoặc đưa tàu đi khai thác trái quy định. Lực lượng công an tăng cường điều tra, xử lý hành vi làm giả, hợp thức hóa hồ sơ, tổ chức đưa tàu cá đi khai thác trái phép, sử dụng nghề và ngư cụ cấm, cũng như các hành vi trục lợi chính sách, lập khống hồ sơ trong quá trình hỗ trợ giải bản.

Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ và công tác chống khai thác IUU; hướng dẫn quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí và phối hợp xử lý tài sản sau giải bản tàu cá.

Đối với các xã, phường ven biển, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát, lập hồ sơ riêng và quản lý chặt từng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, xác định rõ chủ tàu, tình trạng, vị trí neo đậu và phương án xử lý. Kết quả rà soát phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30-7-2026.

Cũng trước ngày 30-7-2026, các địa phương phải hoàn thành bố trí khu vực neo đậu tập trung, tháo dỡ ngư lưới cụ và gắn biển nhận diện đối với tàu không đủ điều kiện; tuyệt đối không để tàu “3 không” tham gia khai thác hoặc phát sinh thêm trên địa bàn. Phải chốt danh sách, cấp mã số và giấy xác nhận quản lý đối với tàu cá dài dưới 6m.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, khai thác thủy sản; kiểm soát các cơ sở đóng mới, cải hoán, sửa chữa tàu cá để ngăn chặn phát sinh tàu “3 không”.

Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và tính chính xác của công tác quản lý. Hằng tuần, trước 11 giờ ngày thứ Tư, các địa phương phải báo cáo tình hình quản lý tàu cá không đủ điều kiện, tàu “3 không” và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về Sở Nông nghiệp và Môi trường.