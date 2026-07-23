Gia Lai kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản

(GLO)- Tại Chỉ thị về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh yêu cầu kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động xuất bến, rời nơi neo đậu hoặc tham gia khai thác thủy sản dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo Chỉ thị, công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị ưu tiên, cấp bách nhằm góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

Tuy nhiên, qua rà soát vẫn còn một số tồn tại như số liệu quản lý giữa các địa phương chưa thống nhất, còn tàu cá chưa đăng ký hoặc không đủ điều kiện hoạt động chưa được báo cáo, quản lý đầy đủ theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chỉ thị yêu cầu tổ chức tổng kiểm kê, rà soát, đối soát, phân loại toàn bộ tàu cá. Ảnh: Mộc Trà

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu tập trung quản lý chặt chẽ toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản; tàu cá đã bán, chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên; tàu cá không còn tồn tại thực tế nhưng chưa được xử lý, xóa đăng ký hoặc chưa cập nhật biến động theo quy định.

Đối với từng tàu thuộc diện quản lý đặc biệt phải lập hồ sơ riêng, xác định rõ chủ sở hữu hoặc người quản lý thực tế, vị trí neo đậu, tình trạng pháp lý, hiện trạng hoạt động và phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, quản lý.

Chỉ thị yêu cầu tổ chức tổng kiểm kê, rà soát, đối soát, phân loại toàn bộ tàu cá; cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về tàu cá, chủ tàu, đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình (VMS), nghề khai thác và tình trạng hoạt động của từng tàu trên Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia và hồ sơ quản lý tại địa phương, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Đặc biệt, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động xuất bến, rời nơi neo đậu hoặc tham gia khai thác thủy sản dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp để tàu cá thuộc diện quản lý đặc biệt tự ý ra khơi hoặc vi phạm quy định về chống khai thác IUU, Chủ tịch UBND xã, phường và người đứng đầu cơ quan, đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường ven biển thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về quản lý đội tàu. Trong đó, trọng tâm là tổng kiểm kê tàu cá, phân loại tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, cập nhật dữ liệu quản lý; định kỳ hằng tuần cập nhật danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và tàu sắp hết hạn giấy tờ để các lực lượng phối hợp quản lý, kiểm soát.

Đồng thời, chủ trì tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kịp thời chấn chỉnh những địa phương buông lỏng quản lý hoặc báo cáo không đầy đủ.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất bến, nhập bến; tuyệt đối không cho xuất bến đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, chưa đăng ký, chưa đăng kiểm, chưa có giấy phép khai thác thủy sản hoặc thuộc diện phải giám sát đặc biệt.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an cơ sở phối hợp xác minh thông tin tàu cá, chủ tàu; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình che giấu thông tin, mua bán, chuyển nhượng tàu trái quy định hoặc đưa tàu không đủ điều kiện ra khơi khai thác thủy sản...

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính phối hợp hướng dẫn kinh phí phục vụ công tác quản lý, giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; Sở Khoa học và Công nghệ cùng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tăng cường tuyên truyền các quy định về quản lý tàu cá, trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng cũng như chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá.

Đối với UBND các xã, phường ven biển, Chỉ thị yêu cầu chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn; khẩn trương tổng rà soát toàn bộ tàu cá, làm việc trực tiếp với từng chủ tàu để xác minh, phân loại tình trạng từng phương tiện; yêu cầu chủ tàu chưa đủ điều kiện ký cam kết không đưa tàu ra khơi, đưa tàu về khu vực neo đậu tập trung để quản lý.

Các địa phương phải phân công cán bộ theo dõi từng tàu, thường xuyên cập nhật vị trí, hiện trạng; tuyên truyền, vận động chủ tàu thực hiện chuyển đổi nghề hoặc giải bản theo quy định. Việc rà soát, thống kê và cấp giấy xác nhận quản lý đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6 m phải hoàn thành trước ngày 30-7-2026.