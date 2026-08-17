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Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm trưng bày cà phê chất lượng cao tại phường Hội Phú

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm trưng bày cà phê chất lượng cao tại phường Hội Phú với tổng vốn đầu tư 287 tỷ đồng.

Dự án có quy mô khu đất khoảng 1,35 ha (13.473,5 m2). Trong đó, đất xây dựng công trình khoảng 5.322 m2, công trình cao 5 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 26.610 m2.

Phần diện tích còn lại được bố trí cây xanh, giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật và sân bãi, bảo đảm đồng bộ theo quy hoạch.

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Chế biến cà phê organic. Ảnh: Hà Duy

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Dự án dự kiến hoàn thành trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định giá khởi điểm khu đất đấu giá, hoàn thiện hồ sơ, phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm phối hợp công bố kế hoạch, danh mục khu đất đấu giá; lập phương án và tổ chức đấu giá theo quy định.

Các sở, ngành liên quan và UBND phường Hội Phú được giao theo dõi, giám sát quá trình thực hiện dự án.

Nhà đầu tư được lựa chọn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và tuân thủ các quy định về quy hoạch, xây dựng, đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định liên quan.

Dự án được thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm xây dựng khu dịch vụ, thương mại và trưng bày đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Công trình kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất dịch vụ tại khu vực đường Nguyễn Bình, chỉnh trang kiến trúc cảnh quan, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị và thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ, trưng bày, giới thiệu sản phẩm cà phê.

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