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Gia Lai thu hút thêm 10 dự án mới

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T.SỸ
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(GLO)- Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai Nguyễn Bay cho biết: Từ ngày 11 đến 16-9, toàn tỉnh thu hút thêm 10 dự án mới với tổng vốn đầu tư hơn 9.163 tỷ đồng và một dự án điều chỉnh tăng thêm 892 tỷ đồng so với ban đầu.

Trong số 10 dự án mới, đáng chú ý là 2 dự án trên lĩnh vực năng lượng và lĩnh vực nông nghiệp có vốn đầu tư lớn. Đó là dự án Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn đầu tư hơn 3.486 tỷ đồng và dự án phát triển nông nghiệp bền vững Thaco Agri của Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên, vốn đầu tư 3.816 tỷ đồng.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút 214 dự án, gồm 207 dự án của các nhà đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư hơn 186.037 tỷ đồng và 7 dự án FDI, tổng vốn đầu tư hơn 4.074 tỷ đồng.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu bên phải) đón tiếp nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Tiến Sỹ

So với kế hoạch UBND tỉnh đề ra năm 2026 là 170 dự án, số lượng dự án mới đã vượt 44 dự án. So với cùng kỳ năm trước, số lượng dự án mới tăng 51,77%. Ngoài ra, có 82 dự án của các nhà đầu tư đã điều chỉnh tăng thêm hơn 11.649 tỷ đồng so với ban đầu.

Lĩnh vực các nhà đầu tư đăng ký thực hiện rất đa dạng. Trong tổng số 214 dự án mới, có 111 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 55 dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; 21 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch; 17 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng - hạ tầng; 6 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị. 4 dự án còn lại thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ cảng và logistics; y tế; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

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Các nhà đầu tư tham quan Khu công nghiệp Phú Tài, phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Tiến Sỹ

Địa bàn mà các nhà đầu tư lựa chọn triển khai dự án cũng rất rộng, gồm 194 dự án ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp; 20 dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp.

báo Gia Lai
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