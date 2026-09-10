Vì sao WinMart, Bách Hóa Xanh, AEON cùng mở rộng ra ngoài các đô thị lớn?

(GLO)- Các chuỗi bán lẻ lớn đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới ra ngoài những trung tâm đô thị truyền thống. Với WinMart và Bách Hóa Xanh, khu vực nông thôn, ven đô trở thành một trong những dư địa tăng trưởng quan trọng; trong khi AEON tập trung phát triển tại các tỉnh, thành và khu đô thị mới.

Cuộc đua mở rộng điểm bán đang diễn ra mạnh trong ngành bán lẻ Việt Nam. Báo cáo triển vọng ngành bán lẻ 2H2026 của Shinhan Securities cho thấy bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 14% thị trường, cho thấy dư địa chuyển dịch từ kênh bán lẻ truyền thống sang các mô hình hiện đại vẫn còn đáng kể.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bách Hóa Xanh đã mở thêm 632 cửa hàng. Ảnh: Phương Vi

Đây cũng là lý do các chuỗi bán lẻ không chỉ tập trung tại những thành phố lớn, nơi mức độ cạnh tranh và độ phủ của các hệ thống hiện đại đã tương đối cao, mà tìm kiếm những khu vực còn nhiều khoảng trống về điểm bán.

Trong chiến lược năm 2026, WinCommerce - đơn vị vận hành WinMart, WinMart+ và WiN - đặt mục tiêu mở rộng mạnh mạng lưới, hướng tới khoảng 6.100 cửa hàng vào cuối năm.

Đáng chú ý, Masan cho biết khoảng 70% số cửa hàng mở mới trong năm 2026 được định hướng tại khu vực nông thôn. Doanh nghiệp cho rằng đây là thị trường còn nhiều dư địa khi hệ thống WinMart/WinMart+/WiN hiện mới hiện diện tại khoảng một nửa số đơn vị hành chính trên cả nước.

Không chỉ mở cửa hàng, WinCommerce còn phát triển mô hình WinMart+ Nông thôn với định hướng đưa các dịch vụ và hàng hóa thiết yếu đến gần hơn với người dân ở những khu vực trước đây phụ thuộc nhiều vào chợ và cửa hàng tạp hóa truyền thống.

Bách Hóa Xanh cũng đang trong giai đoạn mở rộng nhanh. Theo thông tin được Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh chia sẻ tại cuộc họp nhà đầu tư ngày 4-8, trong 6 tháng đầu năm 2026, Bách Hóa Xanh đã mở thêm 632 cửa hàng, tiến gần mục tiêu mở hơn 1.000 điểm bán trong năm. Khoảng một nửa số cửa hàng mới được phân bổ tại miền Bắc và miền Trung, phần còn lại ở miền Nam.

Chiến lược này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của Bách Hóa Xanh. Sau thời gian tập trung chủ yếu ở miền Nam, chuỗi đã mở rộng ra miền Trung và từ cuối năm 2025 bắt đầu tiến vào miền Bắc. Tại các thị trường mới, doanh nghiệp có xu hướng tiếp cận từ khu vực ven đô, trước khi mở rộng sâu hơn vào các trung tâm đô thị.

Với AEON, câu chuyện có phần khác. Doanh nghiệp Nhật Bản không tập trung vào mô hình “cửa hàng nông thôn” giống WinMart+ hay Bách Hóa Xanh, mà đang mở rộng hiện diện tại các tỉnh, thành phố và khu đô thị mới có tốc độ tăng dân số, thu nhập và đô thị hóa tốt.

Trong năm 2026, AEONMALL Việt Nam công bố một loạt dự án mới như AEON MALL Trấn Biên tại Đồng Nai, AEON MALL Bắc Ninh Tân Tiến và AEON MALL Đà Nẵng Hòa Xuân. Các dự án đều được đặt tại những khu vực đang phát triển về dân cư, công nghiệp, hạ tầng và đô thị.

Bên cạnh các trung tâm thương mại quy mô lớn, AEON Việt Nam cũng đang đẩy mạnh mô hình AEON MaxValu, hướng tới các siêu thị có quy mô phù hợp hơn với khu dân cư. Riêng tháng 8-2026, AEON Việt Nam cho biết đã khai trương 3 siêu thị AEON MaxValu.

Điểm chung của các chiến lược trên là tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới.

Ở các đô thị lớn, thị trường bán lẻ hiện đại đã có sự hiện diện của nhiều thương hiệu, khiến việc mở thêm điểm bán phải đối mặt với cạnh tranh cao hơn về vị trí, khách hàng và chi phí vận hành. Trong khi đó, tại khu vực nông thôn, ven đô và các đô thị mới, nhu cầu tiêu dùng đang thay đổi nhưng mạng lưới bán lẻ hiện đại chưa phủ kín.

Với WinMart và Bách Hóa Xanh, việc đưa cửa hàng đến gần khu dân cư giúp doanh nghiệp tiếp cận nhóm khách hàng vốn quen mua sắm tại chợ và cửa hàng tạp hóa. Với AEON, các khu đô thị mới, địa bàn công nghiệp và những tỉnh, thành đang tăng trưởng dân số tạo ra nhu cầu cho các mô hình mua sắm quy mô lớn hơn.

Sự thay đổi trong hạ tầng giao thông, quá trình đô thị hóa và mức sống cũng góp phần mở rộng không gian của thị trường bán lẻ. Các doanh nghiệp vì thế có thể lựa chọn những địa điểm ngoài trung tâm nhưng vẫn bảo đảm khả năng tiếp cận một lượng lớn người tiêu dùng.

Đằng sau việc tăng số lượng điểm bán là cuộc cạnh tranh về vị trí, giá bán, danh mục hàng hóa, dữ liệu khách hàng và khả năng vận hành chuỗi cung ứng.

Masan cho biết chi phí đầu tư và vận hành bình quân trên mỗi cửa hàng WinCommerce hiện đã giảm khoảng 30% so với năm 2020. Đây là một trong những cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô.

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh đang tận dụng mạng lưới ngày càng rộng để tăng doanh thu và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Nửa đầu năm 2026, chuỗi ghi nhận lợi nhuận sau thuế 910 tỷ đồng, theo thông tin MWG công bố tại cuộc họp nhà đầu tư.

Việc các thương hiệu lớn tiến ra nông thôn, ven đô hay các đô thị mới không đơn thuần là cuộc đua về số lượng cửa hàng. Đây còn là cuộc cạnh tranh để giành thị phần bán lẻ hiện đại trong giai đoạn người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi thói quen mua sắm.

Với tốc độ mở rộng hiện nay, thị trường bán lẻ những năm tới được dự báo sẽ chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng rõ giữa các chuỗi hiện đại và hệ thống bán lẻ truyền thống, đặc biệt tại những địa bàn trước đây chưa có nhiều lựa chọn mua sắm theo mô hình hiện đại.