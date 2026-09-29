Hơn 325.000 doanh nghiệp không còn ở địa chỉ đăng ký nhưng vẫn nợ thuế

(GLO)- Khoảng 325.500 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và đang có nợ thuế. Đây là một trong những nhóm trọng tâm được ngành Thuế rà soát, xử lý trong chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Theo Bộ Tài chính, hiện trên hệ thống quản lý thuế còn khoảng 617.000 mã số thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh không còn hoạt động hoặc có thông tin chưa được cập nhật đầy đủ.

Trong đó, gần 292.000 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hiệu lực mã số thuế; khoảng 325.500 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và đang có nợ thuế.

Tình trạng này được ngành Thuế xác định là một điểm nghẽn trong quản lý dữ liệu người nộp thuế. Việc doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế hoặc không còn ở địa chỉ đăng ký kéo dài có thể làm tăng hồ sơ tồn đọng, kéo dài thời gian xử lý thủ tục và tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách.

Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” được triển khai trên toàn quốc, tập trung vào hai nhóm chính: doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo Cục Thuế, việc rà soát không chỉ nhằm loại bỏ những mã số thuế không còn phù hợp khỏi hệ thống. Những doanh nghiệp thực sự có nhu cầu tiếp tục kinh doanh được hỗ trợ khôi phục mã số thuế sau khi hoàn thành các thủ tục, nghĩa vụ theo quy định. Trong khi đó, các trường hợp không còn hoạt động được hướng dẫn hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động, giải thể.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành Thuế đã hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp, tổ chức, bằng 209% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này có 71.974 doanh nghiệp, tổ chức có hồ sơ nộp từ năm 2025 trở về trước được xử lý trong chiến dịch làm sạch mã số thuế.

Ở chiều ngược lại, cơ quan thuế đã hỗ trợ rà soát, khôi phục mã số thuế để 3.554 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cục Thuế cho rằng việc chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế giúp phản ánh sát hơn tình trạng hoạt động thực tế của doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý.

Đối với doanh nghiệp ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, nghĩa vụ thuế phát sinh vẫn phải được thực hiện theo quy định. Trường hợp muốn tiếp tục kinh doanh, doanh nghiệp cần hoàn thiện hồ sơ và các nghĩa vụ liên quan để được khôi phục mã số thuế; nếu không tiếp tục hoạt động, phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động hoặc giải thể theo quy định.

Ngành Thuế cũng phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong xử lý các doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, trong đó có việc xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Theo Cục Thuế, mục tiêu của chiến dịch không chỉ là giảm số lượng mã số thuế tồn đọng mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp thực sự có nhu cầu kinh doanh hoàn tất thủ tục, quay trở lại thị trường; đồng thời sàng lọc, kiểm soát các pháp nhân có dấu hiệu rủi ro, góp phần hạn chế tình trạng lợi dụng doanh nghiệp để gian lận thuế, hóa đơn.