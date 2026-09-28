Giáo sư Cổ Minh Đức thăm, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 28-9, Giáo sư Cổ Minh Đức cùng các thành viên đoàn công tác đến thăm, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai (Văn phòng tại phường Diên Hồng) nhằm trao đổi về định hướng phát triển và cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Pháp.

Tiếp Giáo sư Cổ Minh Đức cùng các thành viên đoàn công tác có bà Nguyễn Thị Sen – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, cùng đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Hà

Giáo sư Cổ Minh Đức hiện là Giáo sư Kinh tế tại Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon (INSA Lyon) và Đại học Paris 12, Cộng hòa Pháp.

Tại buổi làm việc, Giáo sư Cổ Minh Đức đánh giá cao về định hướng phát triển của Gia Lai, đặc biệt là tỉnh đang phát huy tốt lợi thế từ rừng và biển, gắn với quan điểm lấy con người làm trung tâm. Đây cũng là nền tảng để tỉnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển du lịch và thể thao.

Chia sẻ kinh nghiệm từ Pháp, Giáo sư Cổ Minh Đức nhấn mạnh mối liên kết giữa thể thao, giáo dục và phát triển tri thức; đồng thời gợi mở cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương của Pháp, trong đó có vùng Normandy, trên các lĩnh vực giáo dục, thể thao, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Đánh giá cao vai trò kết nối của Giáo sư Cổ Minh Đức, bà Nguyễn Thị Sen – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai mong muốn các kết nối với đối tác Pháp sẽ từng bước được cụ thể hóa thành những chương trình, dự án thiết thực trên các lĩnh vực mà tỉnh Gia Lai đang ưu tiên thúc đẩy thu hút đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai ( ở giữa) tặng quà lưu niệm cho Giáo sư Cổ Minh Đức (thứ hai từ phải sang) và đoàn công tác. Ảnh: Mạnh Hà

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cam kết chủ động làm cầu nối, nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan liên quan để lựa chọn lĩnh vực tiềm năng, đối tác phù hợp và dự án khả thi để hợp tác đầu tư.

Qua buổi làm việc, các bên kỳ vọng mở ra thêm cơ hội kết nối trên cơ sở thế mạnh của Gia Lai và đối tác Pháp, từng bước đưa các ý tưởng hợp tác vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.