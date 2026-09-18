Central Retail mở rộng mạng lưới, thêm cơ hội cho hàng Việt vào siêu thị

(GLO)- Tập đoàn bán lẻ Thái Lan Central Group dự kiến đầu tư thêm khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam trong 10-15 năm tới. Việc mở rộng mạng lưới bán lẻ được kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho hàng Việt, trong đó có sản phẩm địa phương, tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại.

Theo thông tin mới công bố, Central Group đang chuẩn bị kế hoạch đầu tư thêm khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam trong 10-15 năm tới, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ, trung tâm thương mại và các hoạt động liên quan. Nếu tính cả phần vốn đã đầu tư, tổng vốn của tập đoàn tại Việt Nam dự kiến lên khoảng 3 tỷ USD.

Central Group tính rót thêm 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, mở rộng cửa cho hàng địa phương. Ảnh chụp màn hình

Trong đó, Central Retail - thành viên phụ trách hoạt động bán lẻ của tập đoàn - đang tiếp tục mở rộng hệ thống tại Việt Nam. Doanh nghiệp hiện có hơn 300 trung tâm thương mại và cửa hàng tại 26 tỉnh, thành, với hơn 1,3 triệu m² diện tích bán lẻ.

Theo Central Retail, đến năm 2028, doanh nghiệp dự kiến mở thêm 10-12 siêu thị GO! và 23-25 cửa hàng mini GO!, hướng tới cả các thành phố lớn và những địa bàn mới.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cho biết hơn 90% sản phẩm đang được bán trong hệ thống được cung ứng từ Việt Nam, với hơn 2.000 nhà cung cấp trong nước. Đây là một trong những cơ sở để các nhà sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và cơ sở sản xuất địa phương có thêm cơ hội tiếp cận kênh bán lẻ hiện đại.

Tuy nhiên, việc mở rộng hệ thống không đồng nghĩa mọi sản phẩm địa phương đều có thể đưa vào siêu thị. Nhà cung cấp vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, bao bì, năng lực cung ứng và khả năng đáp ứng đơn hàng ổn định.

Trước đó, Central Retail cũng cho biết đang phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp Việt đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối, đồng thời kết nối sản phẩm Việt với thị trường Thái Lan thông qua mạng lưới của tập đoàn.

Mới đây, trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026, hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu các sản phẩm như cà phê, trà, nông sản, thực phẩm chế biến, nước mắm, gia vị và hàng thủ công tại Bangkok. Hoạt động này cũng kết hợp kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội phân phối qua hệ thống bán lẻ và bán buôn của Central Group.

Với kế hoạch đầu tư thêm 1,5 tỷ USD, mạng lưới phân phối của Central Group tại Việt Nam có thể tiếp tục được mở rộng. Đối với các nhà sản xuất địa phương, đây là thêm một kênh tiếp cận người tiêu dùng, nhưng để tận dụng được cơ hội, sản phẩm cần đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ thống bán lẻ hiện đại và duy trì nguồn cung ổn định.