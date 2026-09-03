Phú Tài tham gia góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Hoa Kỳ

(GLO)- Công ty Cổ phần Phú Tài (mã Hose: PTB) vừa công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua chủ trương đầu tư ra nước ngoài, dự kiến góp 950.000 USD để thành lập công ty tại bang Texas (Hoa Kỳ), hoạt động trong lĩnh vực thương mại, phân phối đá và đồ gỗ nội - ngoại thất.

Theo Quyết định số 175/QĐ-HĐQT ngày 26-8-2026, HĐQT Phú Tài thống nhất chủ trương thành lập và góp vốn thành lập một công ty cổ phần (C-Corporation) tại Hoa Kỳ, dự kiến mang tên PHU TAI HOME USA, INC, đặt trụ sở tại Houston, bang Texas, với tổng vốn đầu tư khoảng 1 triệu USD. Trong đó, Phú Tài dự kiến góp 950.000 USD, tương ứng khoảng 95% quyền sở hữu; 50.000 USD còn lại, tương đương 5%, do nhà đầu tư khác góp vốn.

Pháp nhân tại Hoa Kỳ dự kiến thực hiện các hoạt động thương mại, kinh doanh, phân phối, xuất nhập khẩu đá thạch anh, đá granite, đồ gỗ nội - ngoại thất và các sản phẩm khác phù hợp với định hướng kinh doanh của Phú Tài.

Đến tháng 6-2026, Công ty Cổ phần Phú Tài đang sở hữu 22 công ty con và đều có trụ sở tại Việt Nam. Ảnh: ĐVCC

HĐQT Phú Tài ủy quyền Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến dự án, trong đó có thỏa thuận và ký kết hợp tác đầu tư góp vốn với các nhà đầu tư/cổ đông đồng sáng lập công ty tại Hoa Kỳ (nếu có); thực hiện ký kết các hồ sơ, văn bản dự án đầu tư ra nước ngoài để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, thực hiện thủ tục pháp lý, đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định tiểu bang sở tại của Hoa Kỳ.

Việc dự kiến thành lập pháp nhân tại Hoa Kỳ được xem là bước đi mới sẽ mở thêm kênh hoạt động, phân phối sản phẩm của Phú Tài tại thị trường này.