Phú Tài tham gia góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Hoa Kỳ

Theo Quyết định số 175/QĐ-HĐQT ngày 26-8-2026, HĐQT Phú Tài thống nhất chủ trương thành lập và góp vốn thành lập một công ty cổ phần (C-Corporation) tại Hoa Kỳ, dự kiến mang tên PHU TAI HOME USA, INC, đặt trụ sở tại Houston, bang Texas, với tổng vốn đầu tư khoảng 1 triệu USD. Trong đó, Phú Tài dự kiến góp 950.000 USD, tương ứng khoảng 95% quyền sở hữu; 50.000 USD còn lại, tương đương 5%, do nhà đầu tư khác góp vốn.
Pháp nhân tại Hoa Kỳ dự kiến thực hiện các hoạt động thương mại, kinh doanh, phân phối, xuất nhập khẩu đá thạch anh, đá granite, đồ gỗ nội - ngoại thất và các sản phẩm khác phù hợp với định hướng kinh doanh của Phú Tài.
HĐQT Phú Tài ủy quyền Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến dự án, trong đó có thỏa thuận và ký kết hợp tác đầu tư góp vốn với các nhà đầu tư/cổ đông đồng sáng lập công ty tại Hoa Kỳ (nếu có); thực hiện ký kết các hồ sơ, văn bản dự án đầu tư ra nước ngoài để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, thực hiện thủ tục pháp lý, đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định tiểu bang sở tại của Hoa Kỳ.
Việc dự kiến thành lập pháp nhân tại Hoa Kỳ được xem là bước đi mới sẽ mở thêm kênh hoạt động, phân phối sản phẩm của Phú Tài tại thị trường này.
Công ty Cổ phần Phú Tài có trụ sở tại đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), vốn điều lệ hơn 1.004 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện hoạt động trong các lĩnh vực khai thác chế biến đá ốp lát, sản xuất kinh doanh đá thạch anh nhân tạo; sản xuất kinh doanh đồ gỗ nội thất và ngoài trời, viên nén gỗ; phân phối ô tô Toyota và kinh doanh bất động sản. Trong đó, doanh thu của doanh nghiệp phần lớn đến từ 2 mảng sản phẩm chiến lược là gỗ và đá.
Năm 2026, Phú Tài đặt mục tiêu doanh thu 8.790 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 760 tỷ đồng; lần lượt tăng trưởng 19% và 20% so với cùng kỳ năm 2025. Theo kế hoạch, mảng gỗ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp khi mục tiêu dự kiến đạt 4.880 tỷ đồng, tăng 22%; tiếp đó là mảng đá đặt mục tiêu tăng trưởng đạt 2.369 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2025.