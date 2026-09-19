Ngân hàng chia sẻ lợi ích với khách hàng

(GLO)- Hiện nay, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng lãi suất tiền gửi nhằm huy động vốn để cung cấp cho thị trường, đồng thời giảm lãi suất cho vay và cam kết tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn. Ðộng thái này mang lại nhiều lợi ích cho cả người vay lẫn người gửi.

Phân hóa rõ nét trên thị trường lãi suất huy động

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2026, nhiều ngân hàng thuộc nhóm dân doanh như: Sacombank Bình Định, Nam A Bank Bình Định, BVBank Bình Định, Bac A Bank Bình Định… liên tục tung ra nhiều chương trình huy động vốn với mức lãi suất khá cao để thu hút dòng tiền nhàn rỗi.

Ghi nhận tại Bac A Bank Bình Định, lãi suất huy động trả lãi hằng quý kỳ hạn từ 6 đến dưới 12 tháng đang ở mức 6,9%/năm. Cùng kỳ hạn này nhưng trả lãi cuối kỳ thì lãi suất là 7,05%. Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm 12 tháng, lãi suất là 6,95%/năm áp dụng trả lãi hằng quý và 7,1% áp dụng trả lãi cuối kỳ; từ 13 tháng đến 36 tháng, lãi suất tiền gửi thấp hơn các kỳ gửi nói trên.

Khách hàng làm thủ tục vay vốn tại Sacombank Bình Định. Ảnh: T.Sỹ

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn trên 6 tháng tại Sacombank Bình Định được niêm yết ở mức từ 8%/năm trở lên, riêng các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên được điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm. Theo ông Phạm Văn Khoa - Phó Giám đốc Sacombank Bình Định: Lãi suất huy động hiện nay cao hơn khoảng 0,5% so với các tháng trước. Việc đưa ra mức lãi suất cạnh tranh để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi, đảm bảo nguồn lực để cung cấp vốn vay cho khách hàng đầu tư sản xuất kinh doanh và vay tiêu dùng những tháng cuối năm.

Trái ngược với sự sôi động của khối dân doanh, lãi suất huy động tại nhóm ngân hàng quốc doanh đang ở mức thấp. Hiện tại, Agribank Bình Định niêm yết công khai lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 11 tháng là 3,9%/năm đối với tổ chức và 4%/năm dành cho cá nhân. Kỳ hạn 12 tháng trở lên, ngân hàng áp dụng lãi suất dành cho tổ chức là 5%/năm và cá nhân từ 5,9 - 6%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại Vietcombank Bình Định và VietinBank Bình Định có cao hơn Agribank Bình Định nhưng không đáng kể. Riêng BIDV Bình Định, lãi suất huy động là 8%/năm kỳ hạn 6 tháng trở lên đối với cá nhân. Với khách hàng là tổ chức, DN, ngân hàng này áp dụng lãi suất kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng là 3,4%/năm; từ 12 - 24 tháng lãi suất là 4,5%/năm…

Công ty cổ phần Becamex Bình Định vay vốn tại BIDV Bình Định để thực hiện các dự án trong Khu công nghiệp Becamex Bình Định (xã Canh Vinh). Ảnh: T.Sỹ

Ông Văn Minh Hoàng - Phó Giám đốc BIDV Bình Định - cho rằng: Việc có thêm khách hàng mới là tốt nhưng không vì thế mà ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi lên quá cao để rồi tăng lãi suất cho vay. Việc đảm bảo lãi suất tiền gửi như hiện nay sẽ giúp ngân hàng có thêm điều kiện để duy trì lãi suất cho vay ở mức thấp, nhằm chia sẻ với khách hàng trong những tháng cuối năm; đồng thời thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Đây cũng là chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh.

Tích cực chia sẻ với khách hàng

Những tháng cuối năm là thời điểm mà DN và hộ kinh doanh cần bổ sung vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của cả năm. Nắm bắt cơ hội này, các ngân hàng đẩy mạnh cung ứng vốn cho thị trường.

Đáng chú ý, thay vì tăng lãi suất cho vay, nhiều ngân hàng đã chủ động chia sẻ tài chính với khách hàng bằng cách giảm lãi suất cho vay từ 1 - 2%/năm so với lãi suất cho vay thông thường, đồng thời cam kết tạo điều kiện để người dân và DN tiếp cận nguồn vốn dễ dàng nhất.

Đặc biệt, VietinBank Bình Định, Vietcombank Bình Định và BIDV Bình Định đều đang triển khai gói tín dụng quy mô lên tới 50.000 tỷ đồng, áp dụng mức giảm 1% lãi suất cho các DN có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động trong các ngành và lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng then chốt như: công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, chế biến, chế tạo và các dự án xanh.

Bên cạnh đó, các ngân hàng này còn triển khai thêm nhiều gói tín dụng khác với lãi suất rất hấp dẫn, giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

BIDV Bình Định hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục vay vốn. Ảnh: T.Sỹ

Về phía khối ngân hàng dân doanh, dù niêm yết lãi suất cho vay ở mức cao nhưng một số ngân hàng vẫn tích cực dành nguồn lực đáng kể để chia sẻ khó khăn với khách hàng thông qua việc giảm lãi suất cho vay từ 1 - 2%/năm. Trong đó, nổi bật là Bac A Bank Bình Định đang triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng với lãi suất giảm tối thiểu 1%/năm so với mức bình thường tại ngân hàng. Chương trình này được áp dụng cho cả khách hàng cá nhân lẫn DN ở các kỳ hạn, ưu tiên cho các khoản vay đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ...

Ông Lê Thanh Phượng - Giám đốc Bac A Bank Bình Định - cho hay: Chúng tôi cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để khách hàng tiếp cận gói vay này.

Theo ông Nguyễn Trà Dương - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực XI: Việc nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tín dụng sẽ giúp DN, hộ kinh doanh giải tỏa áp lực tài chính, nắm bắt cơ hội đầu tư và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, tăng doanh thu.